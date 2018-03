Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e859d39-4002-42bf-b8cb-68f9faa60b26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament rábólintott az új, amszterdami székhelyre, de jelezték: a jövőben nem lehet úgy határozni egy uniós ügynökségek székhelyéről, mint ahogy most.","shortLead":"Az Európai Parlament rábólintott az új, amszterdami székhelyre, de jelezték: a jövőben nem lehet úgy határozni...","id":"20180315_az_europai_parlamentnek_nem_tetszik_ahogy_kivalasztottak_az_europai_gyogyszerugynokseg_uj_helyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e859d39-4002-42bf-b8cb-68f9faa60b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876290ed-27d8-4424-8f8b-4613a3d90db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_az_europai_parlamentnek_nem_tetszik_ahogy_kivalasztottak_az_europai_gyogyszerugynokseg_uj_helyet","timestamp":"2018. március. 15. 21:25","title":"Az Európai Parlamentnek nem tetszik, ahogy kiválasztották az Európai Gyógyszerügynökség új helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4198592e-798b-4b28-9770-603dff5134fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A faj sürgősen védelemre szorul, hogy elkerülhesse a kihalást – derült ki egy szerdán publikált ausztrál tanulmányból.","shortLead":"A faj sürgősen védelemre szorul, hogy elkerülhesse a kihalást – derült ki egy szerdán publikált ausztrál tanulmányból.","id":"20180314_kihalhat_az_ausztral_puposdelfin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4198592e-798b-4b28-9770-603dff5134fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a19276d-f028-40b4-bc5d-ee4a56db88a3","keywords":null,"link":"/elet/20180314_kihalhat_az_ausztral_puposdelfin","timestamp":"2018. március. 14. 14:18","title":"Nem jó mostanság ausztrál púposdelfinnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5d858e-94ce-4941-a7f0-2ccc16aa5a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 1957-ben alapított Toys R Us tavaly szeptemberben csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, de a hálózatnak valószínűleg csak egy részét tudják megmenteni, és egyelőre ez sem biztos. ","shortLead":"Az 1957-ben alapított Toys R Us tavaly szeptemberben csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, de a hálózatnak...","id":"20180315_itt_a_vege_bedobta_a_torolkozot_a_jatekboltok_kiralya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5d858e-94ce-4941-a7f0-2ccc16aa5a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147aed76-944e-43c8-946c-a1b335436f77","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_itt_a_vege_bedobta_a_torolkozot_a_jatekboltok_kiralya","timestamp":"2018. március. 15. 20:34","title":"Itt a vége, bedobta a törölközőt a játékboltok királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf041580-94f5-454a-bb5c-d3526811b111","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A faszerkezetes autók gyártása ma már csak a brit Morgan és néhány kis műhely sajátja. Vannak még egyedi projektek is, mint a kaliforniai Peter Portugal műve, amelynek \"Delfin\" nevű járműve valódi műalkotásnak tekinthető.","shortLead":"A faszerkezetes autók gyártása ma már csak a brit Morgan és néhány kis műhely sajátja. Vannak még egyedi projektek is...","id":"20180314_dolphin_peter_portugal_faszerkezetes_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf041580-94f5-454a-bb5c-d3526811b111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb74ef7-21c0-4c89-900b-8a920f7740f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_dolphin_peter_portugal_faszerkezetes_auto","timestamp":"2018. március. 14. 14:28","title":"Ez elég egyedi: Egy 250 éves fa és egy Nissan keveréke ez az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kettő, hanem rögtön négy új tévével erősíti Andy Vajna TV2 csoportja 2018-ban.","shortLead":"Nem kettő, hanem rögtön négy új tévével erősíti Andy Vajna TV2 csoportja 2018-ban.","id":"20180315_Tovabb_terjeszkedik_Andy_Vajna_birodalma_negy_uj_tevecsatorna_indul_iden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fca40a0-9184-4d5c-9654-d4b7bf28140c","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_Tovabb_terjeszkedik_Andy_Vajna_birodalma_negy_uj_tevecsatorna_indul_iden","timestamp":"2018. március. 15. 09:59","title":"Andy Vajna négy új tévécsatornát indít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kósa Lajos az elmúlt napokban mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Igazán stílusosan viszont ez a korábbi megszólalása kapcsolódik a csodálatos négymilliárd eurós örökség történetéhez.\r

","shortLead":"Kósa Lajos az elmúlt napokban mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Igazán stílusosan viszont ez a korábbi...","id":"20180314_Erre_meg_emlekszik_Kosa_Lajos_a_legnagyobb_muvesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d91a19-73aa-4e8e-b557-80d6cffa3b1b","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Erre_meg_emlekszik_Kosa_Lajos_a_legnagyobb_muvesz","timestamp":"2018. március. 14. 11:07","title":"Erre még emlékszik? Kósa Lajos a legnagyobb művész!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kósa Lajos ügyvédje rakta le a Híd a munka világába program jogi alapjait – állítja a RomNet.","shortLead":"Kósa Lajos ügyvédje rakta le a Híd a munka világába program jogi alapjait – állítja a RomNet.","id":"20180315_Farkas_Floriannal_is_dolgozott_egyutt_a_Kosa_Lajos_mellett_feltunt_ugyved","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f706d1-6130-434b-bd81-41a1ed304af5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_Farkas_Floriannal_is_dolgozott_egyutt_a_Kosa_Lajos_mellett_feltunt_ugyved","timestamp":"2018. március. 15. 09:06","title":"Farkas Flóriánnal is dolgozott együtt a Kósa Lajos mellett feltűnt ügyvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Igaz, hogy jó viszonyban voltunk és jól tudtunk együtt dolgozni, de mindent azért nem kötöttünk egymás orrára - így magyarázta a hvg.hu-nak a Kósa Lajos egyik bizalmi emberének tekinthető, a fideszes politikust anno a \"csengeri szélhámosnővel\" összekötő Orendi Mihály. A volt debreceni sportközpontvezető tavaly év végén állítása szerint megszakította a kapcsolatot Szabó Gábornével, a nő cégében ugyanakkor a mai napig résztulajdonos és ügyvezető. Állítása szerint nem ért rá kiszállni belőle. ","shortLead":"Igaz, hogy jó viszonyban voltunk és jól tudtunk együtt dolgozni, de mindent azért nem kötöttünk egymás orrára...","id":"20180315_kosa_lajos_orokseggate_orendi_mihaly_szabo_gaborne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd67a861-2a27-4da3-af7f-019791c10ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_kosa_lajos_orokseggate_orendi_mihaly_szabo_gaborne","timestamp":"2018. március. 15. 07:00","title":"\"Kósa úrnak ehhez semmi köze\" - Megszólal az \"örökség-gate\" egyik kulcsszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]