[{"available":true,"c_guid":"e2411246-fda6-4588-9418-a454600b6bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összedőlt egy újonnan épült gyalogos felüljáró csütörtökön a floridai Miamiban, a lehulló betonelemek több embert és gépkocsit temettek maguk alá, a CNN hírtelevízió tudomása szerint többen meghaltak.","shortLead":"Összedőlt egy újonnan épült gyalogos felüljáró csütörtökön a floridai Miamiban, a lehulló betonelemek több embert és...","id":"20180315_miami_gyalogoshid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2411246-fda6-4588-9418-a454600b6bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060a4081-5ff5-4835-b793-21842219e83a","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_miami_gyalogoshid","timestamp":"2018. március. 15. 20:29","title":"Embereket temetett maga alá egy összedőlt gyaloghíd Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b87a400-946c-4aed-a6c4-0d9ce0320a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több arra utaló jel szerint is a magyar származású Petra Collins mellett kötött ki Jennifer Aniston egykori férje, Justin Theroux. ","shortLead":"Több arra utaló jel szerint is a magyar származású Petra Collins mellett kötött ki Jennifer Aniston egykori férje...","id":"20180316_Magyar_szarmazasu_novel_randizgat_Jennifer_Aniston_exferje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b87a400-946c-4aed-a6c4-0d9ce0320a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23054ca-de13-45c8-a0df-3223ff8e7c47","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Magyar_szarmazasu_novel_randizgat_Jennifer_Aniston_exferje","timestamp":"2018. március. 16. 13:50","title":"Magyar származású nővel randizgat Jennifer Aniston exférje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e885459-5fd9-45ed-bcbe-015c8cebe3b4","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A békemenet teljesített: Orbán Viktor hívei olyan élményben részesültek, ami után ismét nyeregben érezhetik magukat. Hogy alattuk a ló döglött-e, csak április 8-án derül ki. Orbán mindenesetre saját táborának megerősítése mellett ellenfeleit is mozgósíthatta azzal, hogy nyíltan bosszút esküdött a választás utáni időszakra. Bárhogyan alakul, a voksolást az eddiginél is feszültebb politikai szembenállás követi.","shortLead":"A békemenet teljesített: Orbán Viktor hívei olyan élményben részesültek, ami után ismét nyeregben érezhetik magukat...","id":"20180316_orban_bosszu_marcius_15_bekemenet_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e885459-5fd9-45ed-bcbe-015c8cebe3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62043127-0466-44f6-b6bd-36e1471f11dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_orban_bosszu_marcius_15_bekemenet_valasztas","timestamp":"2018. március. 16. 07:00","title":"Világos üzenet: ha nem Orbán áll bosszút, a békemenet fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","shortLead":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","id":"20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b37804-2bce-460b-aab9-57c47f7ff4ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. március. 15. 09:39","title":"Szabadon nézhető filmekkel is ünnepelheti a szabadságot a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","id":"20180315_Robert_Fico_lemondott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cec48ce-76a6-4946-84c3-8028364a5b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Robert_Fico_lemondott","timestamp":"2018. március. 15. 15:07","title":"Robert Fico lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","shortLead":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","id":"20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e46b66-fbe9-4f88-9cb9-b548cc9679b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","timestamp":"2018. március. 15. 18:15","title":"Már biztos, ki rendezi az utolsó Daniel Craig-féle Bond-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c30ba4-b130-4fc6-baea-e9b8899b28ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztői keretrendszerével a fejlesztők több platfomra készíthetik el egy munkával ugyanazt az alkalmazást. A Flutter nem csak az Android-iOS párost szem előtt tartva készül.","shortLead":"A Google új fejlesztői keretrendszerével a fejlesztők több platfomra készíthetik el egy munkával ugyanazt...","id":"20180316_google_flutter_alkalmazas_fejlesztese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c30ba4-b130-4fc6-baea-e9b8899b28ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf060254-c266-4a0e-ba5f-4980f226a2b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_google_flutter_alkalmazas_fejlesztese","timestamp":"2018. március. 16. 09:03","title":"A Google-nél már készülhetnek az Android leváltására, íme egy újabb jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csütörtöki sajtójelentések szerint az Európai Bizottság javaslatot készít az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására.","shortLead":"Csütörtöki sajtójelentések szerint az Európai Bizottság javaslatot készít az információtechnológiai nagyvállalatok...","id":"20180315_3_szazalekot_csipne_le_a_Facebook_es_a_Google_forgalmabol_az_EU","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3d023d-66b9-430b-b9a7-c8f826793025","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_3_szazalekot_csipne_le_a_Facebook_es_a_Google_forgalmabol_az_EU","timestamp":"2018. március. 15. 19:47","title":"3 százalékot csípne le a Facebook és a Google forgalmából az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]