[{"available":true,"c_guid":"1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","shortLead":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","id":"20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b37804-2bce-460b-aab9-57c47f7ff4ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. március. 15. 09:39","title":"Szabadon nézhető filmekkel is ünnepelheti a szabadságot a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc330d11-3018-4ced-b693-93f77cb83faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak pénteken kezdődik a Samsung új csúcstelefonjának értékesítése, az iFixit csapatához már eljutott egy Galaxy S9. Szét is szedték gyorsan.","shortLead":"Bár csak pénteken kezdődik a Samsung új csúcstelefonjának értékesítése, az iFixit csapatához már eljutott egy Galaxy...","id":"20180314_samsung_galaxys9_teardown_video_ifixit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc330d11-3018-4ced-b693-93f77cb83faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d625bc7-775d-466d-a808-8e99c4921fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_samsung_galaxys9_teardown_video_ifixit","timestamp":"2018. március. 14. 20:03","title":"Videó: kiderült, mit rejt a Samsung Galaxy S9 belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7675b2e-fde5-45ce-895e-f481ca4681ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Föld lakossága 2030-ra eléri a 9 milliárdot. A tudományos prognózisok szerint 2022-re csak a haltenyésztésben három millió tonnányi takarmány fog hiányozni. De e takarmányforrások kimerülése a világ szárazföldi állattenyésztésére is vonatkozik, ez az üzletág ma 480 milliárd eurót mozgat évente.","shortLead":"A Föld lakossága 2030-ra eléri a 9 milliárdot. A tudományos prognózisok szerint 2022-re csak a haltenyésztésben három...","id":"20180314_A_bekaevoknek_csufolt_franciak_nem_berzenkednek_a_rovarliszttol_inkabb_penzt_csinalnak_belole","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7675b2e-fde5-45ce-895e-f481ca4681ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ef9b72-a488-4f9b-934a-0b87598dd19f","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_A_bekaevoknek_csufolt_franciak_nem_berzenkednek_a_rovarliszttol_inkabb_penzt_csinalnak_belole","timestamp":"2018. március. 14. 13:34","title":"A békaevőknek csúfolt franciák nem berzenkednek a rovarliszttől, pénzt csinálnak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327351a1-4062-4c8f-9562-b414b83f28aa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szabad Sajtó Alapítvány három embert azért idén is díjazott.","shortLead":"A Szabad Sajtó Alapítvány három embert azért idén is díjazott.","id":"20180315_Nem_lehet_kituntetni_mindenkit_aki_miatt_meg_letezik_szabad_sajto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327351a1-4062-4c8f-9562-b414b83f28aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b59cb3-a308-4c67-b519-75294b853915","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Nem_lehet_kituntetni_mindenkit_aki_miatt_meg_letezik_szabad_sajto","timestamp":"2018. március. 15. 13:39","title":"„Nem lehet kitüntetni mindenkit, aki miatt még létezik szabad sajtó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7a1af8-bc24-4370-9a7c-d72020063f68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid közleményben jelentette be a Zoom.hu, hogy csütörtöktől már nem Tarjányi Péter lesz az ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Rövid közleményben jelentette be a Zoom.hu, hogy csütörtöktől már nem Tarjányi Péter lesz az ügyvezető igazgatója.","id":"20180314_Tarjanyi_Peter_lemondott_a_Zoomhu_igazgatoi_posztjarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7a1af8-bc24-4370-9a7c-d72020063f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be24b4d-307b-418d-aa9e-7af53054ce93","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Tarjanyi_Peter_lemondott_a_Zoomhu_igazgatoi_posztjarol","timestamp":"2018. március. 14. 17:12","title":"Tarjányi Péter lemondott a Zoom.hu igazgatói posztjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat hatályon kívül kell helyezni. A férfi csak családján akart segíteni.","shortLead":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat...","id":"20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f50963-9771-45d0-b080-cb37add3fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","timestamp":"2018. március. 14. 16:55","title":"Az Amnesty felháborodott Ahmed H. ítéletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7da80f1-c0ba-49e9-b234-52d1d9ea99f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Gulyas_Marton_keritesszaggato_palinkaval_kinalja_a_COFmenet_tuntetoit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7da80f1-c0ba-49e9-b234-52d1d9ea99f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96322cc-8c7d-4544-b4e0-f5b645efbaec","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Gulyas_Marton_keritesszaggato_palinkaval_kinalja_a_COFmenet_tuntetoit","timestamp":"2018. március. 15. 12:23","title":"Gulyás Márton kerítésszaggató pálinkával kínálja a CÖF-menet tüntetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzatnak a választási eljárásról szóló törvény szerint nem lett volna lehetősége a plakátok eltávolítására.","shortLead":"Az önkormányzatnak a választási eljárásról szóló törvény szerint nem lett volna lehetősége a plakátok eltávolítására.","id":"20180314_Jogellenesen_szedtek_le_a_Jobbik_plakatjait_Kaposvaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7376f4b-e424-4dd0-98bb-7e1b888a570b","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Jogellenesen_szedtek_le_a_Jobbik_plakatjait_Kaposvaron","timestamp":"2018. március. 14. 19:43","title":"Jogellenesen szedték le a Jobbik plakátjait Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]