[{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","shortLead":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","id":"20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd8295-6d43-4d61-bb3f-3b4c24bc87a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","timestamp":"2018. március. 14. 18:22","title":"Lesz listája a legsúlyosabb kamupártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b641d-8a92-48f7-8602-9395e0d0df02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kórokozók nincsenek benne, de gyógyszer illatún és ízű.","shortLead":"Kórokozók nincsenek benne, de gyógyszer illatún és ízű.","id":"20180316_Undort_kelto_asvanyvizet_hivott_vissza_a_Nebih","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1b641d-8a92-48f7-8602-9395e0d0df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb227e37-2308-4fca-a170-8e1ad93e27dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_Undort_kelto_asvanyvizet_hivott_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. március. 16. 10:30","title":"Undort keltő ásványvizet hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","shortLead":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","id":"20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbe1424-c9fb-4876-b597-2a5f30d6b764","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","timestamp":"2018. március. 14. 19:27","title":"Ilyen lesz a szavazólap április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vona Gábor Jobbik elnök részletesen elmagyarázta, miért nem tárgyalnak Gyurcsány Ferenccel. A HírTV-ben az összes ellenzéki listavezető megjelent, kiakadtak Orbánon.","shortLead":"Vona Gábor Jobbik elnök részletesen elmagyarázta, miért nem tárgyalnak Gyurcsány Ferenccel. A HírTV-ben az összes...","id":"20180315_Vona_Gyurcsany_ajanlata_Orbannak_kedvez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba65084-bc0a-45c3-9b84-b19667f8d73e","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Vona_Gyurcsany_ajanlata_Orbannak_kedvez","timestamp":"2018. március. 15. 20:47","title":"Orbán jót röhögne, ha bejönne Gyurcsány terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország brit diplomaták kiutasításával válaszol arra, hogy 23 orosz külszolgálati tisztségviselőnek el kell hagynia Nagy-Britanniát a Szkripal-ügy miatt - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken Asztanában. Lavrov azt viszont nem közölte, hogy hány brit diplomatának kell majd távoznia.","shortLead":"Oroszország brit diplomaták kiutasításával válaszol arra, hogy 23 orosz külszolgálati tisztségviselőnek el kell hagynia...","id":"20180316_Lavrov_brit_diplomatak_kiutasitasat_jelentette_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8617e7f7-fa32-40b7-b675-298fb59a0f95","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Lavrov_brit_diplomatak_kiutasitasat_jelentette_be","timestamp":"2018. március. 16. 14:25","title":"Lavrov brit diplomaták kiutasítását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai United Airlines kivizsgálja, miért szállította egy kansasi család német juhász kutyáját Kansas helyett Japánba. A malőr két nappal az után történt, hogy ugyanezen légitársaság egy gépén elpusztult az ülések fölötti csomagtartóba kényszerített kölyökkutya.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai United Airlines kivizsgálja, miért szállította egy kansasi család német juhász kutyáját Kansas helyett...","id":"20180315_United_Airlines__mar_teljes_a_kutyazavar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ef9627-9de6-47c2-bd94-c2b115d7012d","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_United_Airlines__mar_teljes_a_kutyazavar","timestamp":"2018. március. 15. 05:26","title":"A United Airlines rossz földrészre szállította egy család kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6454aac-0400-407a-973d-44f881fef4b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180316_Neymar_utan_ujabb_brazil_valogatott_dolt_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6454aac-0400-407a-973d-44f881fef4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8415923-3f84-42a8-8d74-33ca2d947948","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Neymar_utan_ujabb_brazil_valogatott_dolt_ki","timestamp":"2018. március. 16. 12:07","title":"Neymar után újabb embert vesztett a brazil válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","shortLead":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","id":"20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c2b473-62ca-4e09-9978-ace1d2d5defb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. március. 15. 15:31","title":"Ne lepődjön meg, ha a hétvégén kiintik a forgalomból a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]