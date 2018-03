Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e5fb1cf-9329-4754-b5a7-8afed4eeae7f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Harper Lee regényéből készült forgatókönyv túlságosan más lett, mint az eredeti történet.","shortLead":"A Harper Lee regényéből készült forgatókönyv túlságosan más lett, mint az eredeti történet.","id":"20180315_Pulitzerdijas_regenyt_allitottak_szinpadra_botrany_lett_belole","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e5fb1cf-9329-4754-b5a7-8afed4eeae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb745270-f703-4de9-acf0-ab0c9fdee612","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Pulitzerdijas_regenyt_allitottak_szinpadra_botrany_lett_belole","timestamp":"2018. március. 15. 14:54","title":"Pulitzer-díjas regényt állítottak színpadra, botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19c3c5a-1f8d-49d0-921c-dc101d002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz vezénylőtábornoka március 15-én azt ígérte, elégtételt vesz azokon, akik ártottak neki. Úgy tűnik, Bencsik Andrásnak már most jutott egy pofon.","shortLead":"A Fidesz vezénylőtábornoka március 15-én azt ígérte, elégtételt vesz azokon, akik ártottak neki. Úgy tűnik, Bencsik...","id":"20180316_Bencsik_Andrason_mar_elegtetelt_is_vett_Orban_Viktor_nezze_csak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19c3c5a-1f8d-49d0-921c-dc101d002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdae1ea-315a-4934-8a52-f029ec44ef56","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Bencsik_Andrason_mar_elegtetelt_is_vett_Orban_Viktor_nezze_csak","timestamp":"2018. március. 16. 10:11","title":"Bencsik Andráson már elégtételt is vett Orbán Viktor, nézze csak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e859d39-4002-42bf-b8cb-68f9faa60b26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament rábólintott az új, amszterdami székhelyre, de jelezték: a jövőben nem lehet úgy határozni egy uniós ügynökségek székhelyéről, mint ahogy most.","shortLead":"Az Európai Parlament rábólintott az új, amszterdami székhelyre, de jelezték: a jövőben nem lehet úgy határozni...","id":"20180315_az_europai_parlamentnek_nem_tetszik_ahogy_kivalasztottak_az_europai_gyogyszerugynokseg_uj_helyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e859d39-4002-42bf-b8cb-68f9faa60b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876290ed-27d8-4424-8f8b-4613a3d90db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_az_europai_parlamentnek_nem_tetszik_ahogy_kivalasztottak_az_europai_gyogyszerugynokseg_uj_helyet","timestamp":"2018. március. 15. 21:25","title":"Az Európai Parlamentnek nem tetszik, ahogy kiválasztották az Európai Gyógyszerügynökség új helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bb7e7e-aa9a-437d-b669-384cfd8ca633","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lengyeltóti családi házban találtak rá a két holttestre. ","shortLead":"Egy lengyeltóti családi házban találtak rá a két holttestre. ","id":"20180314_Megoltek_egy_kisgyermeket_Somogyban_az_anya_ongyilkos_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82bb7e7e-aa9a-437d-b669-384cfd8ca633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df30e93-11f5-4831-872d-1629612b12d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Megoltek_egy_kisgyermeket_Somogyban_az_anya_ongyilkos_lett","timestamp":"2018. március. 14. 18:34","title":"Megöltek egy kisgyermeket Somogyban, az anya öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság magyarországi Facebook-oldalán közölt egy érdekes ábrát, miszerint épp akkora összeget biztosítanak hazánknak a 2014-2020-as uniós ciklusban településfejlesztésre, mint amennyit Kósa Lajosra is bízott egy csengeri nő.","shortLead":"Az Európai Bizottság magyarországi Facebook-oldalán közölt egy érdekes ábrát, miszerint épp akkora összeget...","id":"20180316_Ezt_mivel_magyarazza_majd_Kosa_Az_EU_is_pont_1300_milliardot_ad_telepulesfejlesztesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d712ae00-72c8-4688-ae20-0a743f84584f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_Ezt_mivel_magyarazza_majd_Kosa_Az_EU_is_pont_1300_milliardot_ad_telepulesfejlesztesre","timestamp":"2018. március. 16. 14:35","title":"Ezt mivel magyarázza majd Kósa? Az EU is pont 1300 milliárdot ad településfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7843536e-43b9-4328-a57b-f220b2d62d20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Múlt vasárnap kifejezetten tavaszi idő volt, nem volt szükség téli kabátra. Most hétvégén viszont kifejezetten fagyos, téli időre számíthatunk, faggyal és hóval, visszavehetjük a téli kabátokat. ","shortLead":"Múlt vasárnap kifejezetten tavaszi idő volt, nem volt szükség téli kabátra. Most hétvégén viszont kifejezetten fagyos...","id":"20180315_megismetlodhet_szombaton_a_2013as_nagy_hovihar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7843536e-43b9-4328-a57b-f220b2d62d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b94e272-4905-4047-9b77-c3ecb96db2b9","keywords":null,"link":"/elet/20180315_megismetlodhet_szombaton_a_2013as_nagy_hovihar","timestamp":"2018. március. 15. 19:45","title":"Időkép: Megismétlődhet szombaton a 2013-as nagy hóvihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A régi Tomb Raider-adaptációkban az Oscar-díjas Angelina Jolie akciókalandozott, az újban az Oscar-díjas Alicia Vikander ugrándozik. A játék rajongói talán szeretni fogják a filmet, de tömegesen elájulni ők sem fognak. Kritika.","shortLead":"A régi Tomb Raider-adaptációkban az Oscar-díjas Angelina Jolie akciókalandozott, az újban az Oscar-díjas Alicia...","id":"20180314_Aranyos_az_uj_Lara_Croft_de_ez_meg_mindig_csak_passziv_videojatekozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e95f89-a55c-442d-bcd1-9f58a31f72cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Aranyos_az_uj_Lara_Croft_de_ez_meg_mindig_csak_passziv_videojatekozas","timestamp":"2018. március. 14. 20:33","title":"Aranyos az új Lara Croft, de ez még mindig csak passzív videojátékozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából kétbusznyi emberrel fényképezkedett Kósa Lajos, amikor Debrecenből elindultak a Békemenetre.","shortLead":"Nagyjából kétbusznyi emberrel fényképezkedett Kósa Lajos, amikor Debrecenből elindultak a Békemenetre.","id":"20180315_Kosa_Lajos_mar_elindult_a_Bekemenetre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f9b285-3da0-4cb2-9eb7-e96a8b772708","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kosa_Lajos_mar_elindult_a_Bekemenetre","timestamp":"2018. március. 15. 08:29","title":"Elindultunk – üzente Kósa Lajos, majd ott maradt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]