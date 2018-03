Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2210f99b-2e24-40fc-b10d-23b10085979c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sportriporter és műsorvezető az úszószövetségnél folytatja pályafutását.","shortLead":"A sportriporter és műsorvezető az úszószövetségnél folytatja pályafutását.","id":"20180316_szanto_david_visszavonul_a_tevezestol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2210f99b-2e24-40fc-b10d-23b10085979c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272c5960-7d33-4d69-b797-a10aaa9b4ec8","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_szanto_david_visszavonul_a_tevezestol","timestamp":"2018. március. 16. 20:59","title":"Szántó Dávid visszavonul a tévézéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58ed467-ac77-45a8-b389-c10909b1eec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki eddig esetleg kételkedni merészelt abban, hogy Elza hercegnő létezik-e, és ő-e a hó és a fagy királynője, annak most le fog esni az álla.","shortLead":"Aki eddig esetleg kételkedni merészelt abban, hogy Elza hercegnő létezik-e, és ő-e a hó és a fagy királynője, annak...","id":"20180316_elza_hercegno_a_Jegvarazsbol_igenis_letezik_es_akar_a_rendorok_kocsijat_is_megtolja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b58ed467-ac77-45a8-b389-c10909b1eec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff9db5d-45f3-4b89-aea5-a82301f59e0a","keywords":null,"link":"/elet/20180316_elza_hercegno_a_Jegvarazsbol_igenis_letezik_es_akar_a_rendorok_kocsijat_is_megtolja","timestamp":"2018. március. 16. 16:37","title":"A Jégvarázs Elza hercegnője igenis létezik és akár a rendőrök kocsiját is megtolja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","shortLead":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","id":"20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd621ac-0323-453b-963a-fa3c0fe1fb0f","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","timestamp":"2018. március. 16. 15:22","title":"Elszabadult a sílift Grúziában, sorban repültek le róla az emberek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295a198a-d8e8-44c6-a8e3-eef5ca43f4e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet szerint az áprilisi választások után újabb macsó parlament alakul, ha a Fideszen múlik, de ezen a helyzeten az LMP javítani tudna.","shortLead":"Schmuck Erzsébet szerint az áprilisi választások után újabb macsó parlament alakul, ha a Fideszen múlik, de ezen...","id":"20180316_nok_a_politikaban_az_lmp_szerint_magyarorszag_a_vilag_szegyenpadjan_ul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=295a198a-d8e8-44c6-a8e3-eef5ca43f4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6248d4b-94a3-45fb-aa8d-0d441ef4c456","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_nok_a_politikaban_az_lmp_szerint_magyarorszag_a_vilag_szegyenpadjan_ul","timestamp":"2018. március. 16. 14:26","title":"Nők a politikában: az LMP szerint Magyarország a világ szégyenpadján ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50737039-b2da-44cc-a271-b828be935dbd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke szerint az elmúlt nyolc évben lejáratták, tönkretették azokat a szervezeteket, amelyek kritizálni merték Orbán Viktorékat. ","shortLead":"A Jobbik elnöke szerint az elmúlt nyolc évben lejáratták, tönkretették azokat a szervezeteket, amelyek kritizálni...","id":"20180316_Vona_Orban_lovetni_is_fog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50737039-b2da-44cc-a271-b828be935dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715092fb-e7f9-4ee6-8e23-18800647fcbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Vona_Orban_lovetni_is_fog","timestamp":"2018. március. 16. 21:34","title":"Vona: Orbán lövetni is fog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4721b7ef-eda9-4923-be86-0df2ea2eb04c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miro Cerar azzal indokolta lemondását, hogy szerinte egyesek meg akarják állítani Szlovénia fejlődését.","shortLead":"Miro Cerar azzal indokolta lemondását, hogy szerinte egyesek meg akarják állítani Szlovénia fejlődését.","id":"20180315_elorehozott_valasztasok_johetnek_szloveniaban_a_kormanyfo_lemondasa_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4721b7ef-eda9-4923-be86-0df2ea2eb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7981c5-7d5d-4404-a57f-3cec4d816914","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_elorehozott_valasztasok_johetnek_szloveniaban_a_kormanyfo_lemondasa_utan","timestamp":"2018. március. 15. 20:43","title":"Előrehozott választások jöhetnek Szlovéniában a kormányfő lemondása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Egy előre bejelentett megtorlás krónikája.","shortLead":"Egy előre bejelentett megtorlás krónikája.","id":"20180316_Orban_rettegj_magyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25baf369-7856-4543-b5d9-40abda39c34a","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Orban_rettegj_magyar","timestamp":"2018. március. 16. 07:28","title":"Orbán: Rettegj, magyar!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb46d5d-a862-490a-b29c-c08551f78161","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ángyán József volt vidékfejlesztési államtitkár ismét nyilvánosságra hozta legújabb, földárveréseket összegző jelentését, amely ezúttal a Pest megyei földügyeket tekintette át. ","shortLead":"Ángyán József volt vidékfejlesztési államtitkár ismét nyilvánosságra hozta legújabb, földárveréseket összegző...","id":"20180316_Fideszes_baratok_jartak_jol_a_Pest_megyei_foldarveresekkel_mukormos_nyertes_is_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfb46d5d-a862-490a-b29c-c08551f78161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dbcee3-78e5-4e7e-978f-8398e1658395","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_Fideszes_baratok_jartak_jol_a_Pest_megyei_foldarveresekkel_mukormos_nyertes_is_van","timestamp":"2018. március. 16. 12:43","title":"Fideszes barátok jártak jól a Pest megyei földárverésekkel, műkörmös nyertes is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]