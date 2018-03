Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21c0188-0be9-4148-81a9-c6adeb82d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkor jó egy reklám, ha az valamiért emlékezetes marad. Az alábbi például a humora miatt felejthetetlen.","shortLead":"Akkor jó egy reklám, ha az valamiért emlékezetes marad. Az alábbi például a humora miatt felejthetetlen.","id":"20180317_agmx2_strapabr_telefon_vicces_reklmja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21c0188-0be9-4148-81a9-c6adeb82d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821d2159-4b58-4293-bd15-f3eb9cad2529","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_agmx2_strapabr_telefon_vicces_reklmja","timestamp":"2018. március. 17. 13:00","title":"Pár perc humor: ez az egyik legviccesebb telefonreklám, amit eddig láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai farkasok nevű orosz motoros banda vezetőinek, hogy belépjenek az országba - közölte értesülését a Dnevni Avaz című boszniai napilap csütörtökön.","shortLead":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai...","id":"20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef715e-017f-4731-89e6-33f137082b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","timestamp":"2018. március. 15. 17:50","title":"Boszniába be sem engedik Putyin motorosait, akik rajtunk simán végigroboghattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Meg lehet-e becsülni a választás eredményét annak alapján, hogy a jogosultak mekkora hányada megy el voksolni? Kísérletet tettünk rá.","shortLead":"Meg lehet-e becsülni a választás eredményét annak alapján, hogy a jogosultak mekkora hányada megy el voksolni...","id":"201810__valasztasi_matek__szavazatarany_es_aktivitas__hvgszamitas__a_reszvetel_szamit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27eaaa16-8c3b-4e6c-9b82-cb0e92562b70","keywords":null,"link":"/itthon/201810__valasztasi_matek__szavazatarany_es_aktivitas__hvgszamitas__a_reszvetel_szamit","timestamp":"2018. március. 16. 12:00","title":"Ha a részvétel számít, Orbán dörzsölheti a tenyerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5171f0a1-7930-4b6c-b3a6-6626e18e0215","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bíróság is kimondta, hogy nem szabad szórakozni a tömegközlekedési bérletekkel, nem szabad rongálni azokat. A kísérletező kedvű ausztrál tudós csalódott, de nem adja fel.","shortLead":"A bíróság is kimondta, hogy nem szabad szórakozni a tömegközlekedési bérletekkel, nem szabad rongálni azokat...","id":"20180316_bore_ala_ultette_a_berlete_chipjet_megbuntettek_bliccelesert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5171f0a1-7930-4b6c-b3a6-6626e18e0215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aad3f9a-f530-432d-a9f3-61e069b1cd08","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_bore_ala_ultette_a_berlete_chipjet_megbuntettek_bliccelesert","timestamp":"2018. március. 16. 18:41","title":"Bőre alá ültette a bérlete chipjét, megbüntették bliccelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36912711-6746-4e3c-a595-113bb26a3b50","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","timestamp":"2018. március. 17. 14:22","title":"„A világ bármely országa megirigyelhetné” – mondja Orbán, miközben egy összetákolt fatornyot látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1197112-c115-45e6-b487-722b5b625058","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Köves Slomó politikai szerepvállalásának köszönhetően újra fellángolt a vita a Mazsihisz és az ortodox irányzatot követő EMIH között.","shortLead":"Köves Slomó politikai szerepvállalásának köszönhetően újra fellángolt a vita a Mazsihisz és az ortodox irányzatot...","id":"201809__koves_slomo_fideszkozelben__emih__hit_kozosseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1197112-c115-45e6-b487-722b5b625058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676952ab-2095-4a49-a873-073ddb11fea7","keywords":null,"link":"/elet/201809__koves_slomo_fideszkozelben__emih__hit_kozosseg","timestamp":"2018. március. 16. 10:00","title":"A zsidó ellenszervezet, amely nagyon jól jött a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e3146-0b1e-4446-ae49-681ec6ab5f52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez ezek az eldugott, 40 éven át porosodó autók mára olyanok, mint a fáraók kincsei.","shortLead":"Ez ezek az eldugott, 40 éven át porosodó autók mára olyanok, mint a fáraók kincsei.","id":"20180315_manhattan_oldtimer_lelet_klasszikus_autok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503e3146-0b1e-4446-ae49-681ec6ab5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd9d280-bc59-4452-bd0e-17bbcd55176a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_manhattan_oldtimer_lelet_klasszikus_autok","timestamp":"2018. március. 16. 11:41","title":"Manhattani \"pajtaleletek\": millió dollárokat érnek az ilyen elfelejtett járgányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19c3c5a-1f8d-49d0-921c-dc101d002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz vezénylőtábornoka március 15-én azt ígérte, elégtételt vesz azokon, akik ártottak neki. Úgy tűnik, Bencsik Andrásnak már most jutott egy pofon.","shortLead":"A Fidesz vezénylőtábornoka március 15-én azt ígérte, elégtételt vesz azokon, akik ártottak neki. Úgy tűnik, Bencsik...","id":"20180316_Bencsik_Andrason_mar_elegtetelt_is_vett_Orban_Viktor_nezze_csak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19c3c5a-1f8d-49d0-921c-dc101d002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdae1ea-315a-4934-8a52-f029ec44ef56","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Bencsik_Andrason_mar_elegtetelt_is_vett_Orban_Viktor_nezze_csak","timestamp":"2018. március. 16. 10:11","title":"Bencsik Andráson már elégtételt is vett Orbán Viktor, nézze csak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]