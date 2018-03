Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"","category":"vilag","description":"Az orosz nagykövet szerint nekik nincs is olyan idegméreg-hatóanyaguk, mint amivel Szkripalt meg akarták ölni. ","shortLead":"Az orosz nagykövet szerint nekik nincs is olyan idegméreg-hatóanyaguk, mint amivel Szkripalt meg akarták ölni. ","id":"20180318_Brit_katonai_mereggel_akartak_megolni_az_orosz_ugynokot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689e8e21-d5b2-4c3a-a037-0e5f9f57cdb9","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Brit_katonai_mereggel_akartak_megolni_az_orosz_ugynokot","timestamp":"2018. március. 18. 09:48","title":"Brit katonai méreggel akarták megölni az orosz ügynököt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbbaf65-aeaf-44c1-b473-dd76e074b354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keleti megye több pontján is történt hasonló, szerencsére senki nem sérült meg. ","shortLead":"A keleti megye több pontján is történt hasonló, szerencsére senki nem sérült meg. ","id":"20180318_kocsira_dolt_fa_debrecen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbbaf65-aeaf-44c1-b473-dd76e074b354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321c7c57-0667-456a-9eb2-abb87924e2c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_kocsira_dolt_fa_debrecen","timestamp":"2018. március. 18. 10:37","title":"Kocsira dőlt egy fa a debreceni klínikánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295a198a-d8e8-44c6-a8e3-eef5ca43f4e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet szerint az áprilisi választások után újabb macsó parlament alakul, ha a Fideszen múlik, de ezen a helyzeten az LMP javítani tudna.","shortLead":"Schmuck Erzsébet szerint az áprilisi választások után újabb macsó parlament alakul, ha a Fideszen múlik, de ezen...","id":"20180316_nok_a_politikaban_az_lmp_szerint_magyarorszag_a_vilag_szegyenpadjan_ul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295a198a-d8e8-44c6-a8e3-eef5ca43f4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6248d4b-94a3-45fb-aa8d-0d441ef4c456","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_nok_a_politikaban_az_lmp_szerint_magyarorszag_a_vilag_szegyenpadjan_ul","timestamp":"2018. március. 16. 14:26","title":"Nők a politikában: az LMP szerint Magyarország a világ szégyenpadján ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e034714f-089b-4abb-9347-325e6f81b4da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egyszer nem jött össze, próbáljuk meg még egyszer.","shortLead":"Ha egyszer nem jött össze, próbáljuk meg még egyszer.","id":"20180317_Megint_talalt_a_kozmedia_egy_rettego_svedorszagi_magyart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e034714f-089b-4abb-9347-325e6f81b4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15e5a73-fe47-4ca9-b251-473eb9e24ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megint_talalt_a_kozmedia_egy_rettego_svedorszagi_magyart","timestamp":"2018. március. 17. 19:55","title":"Megint talált a közmédia egy rettegő svédországi magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141b478b-7eba-47e7-a3c9-f48099ede61b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durva személyeskedésbe torkolló vita robbant ki, mert brit vádak szerint Oroszország áll a volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni mérgezéses merénylet mögött. \r

","shortLead":"Durva személyeskedésbe torkolló vita robbant ki, mert brit vádak szerint Oroszország áll a volt orosz-brit...","id":"20180316_Brit_kemugy__durvulo_hangnem_novekvo_tetek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141b478b-7eba-47e7-a3c9-f48099ede61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6359a023-7c19-4d26-a586-81a43faef642","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Brit_kemugy__durvulo_hangnem_novekvo_tetek","timestamp":"2018. március. 16. 16:15","title":"Brit kémügy – durvuló hangnem, növekvő tétek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","shortLead":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","id":"20180318_orosz_valasztas_putyin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f147bc-8327-4eec-be6e-adf865ad9356","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_orosz_valasztas_putyin","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Felpörögtek az oroszok: minden rekordot megdöntött a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c361a126-38cd-41a9-96e1-a5922eadf8a4","c_author":"Radnóti András","category":"velemeny","description":"A március 18-i oroszországi elnökválasztás győztese Vlagyimir Putyin lesz — ez nem kérdés. A kérdés, hogy mekkora lesz a részvétel, és hogy mi jön utána. Elemzés.","shortLead":"A március 18-i oroszországi elnökválasztás győztese Vlagyimir Putyin lesz — ez nem kérdés. A kérdés, hogy mekkora lesz...","id":"20180316_Netto_szinhaz_putyin_elnokvalasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c361a126-38cd-41a9-96e1-a5922eadf8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4a17bb-3051-4896-91e1-d8eba2ee977d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180316_Netto_szinhaz_putyin_elnokvalasztas","timestamp":"2018. március. 17. 10:52","title":"Oroszország: nettó színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő hét elején összeül a brit nemzetbiztonsági tanács, hogy megfontolja, milyen további lépéseket tegyen a Szkripal-ügyben az Egyesült Királyság - közölte szombaton a brit külügyminisztérium, miután Oroszország 23 brit diplomatát utasított ki.\r

\r

","shortLead":"A jövő hét elején összeül a brit nemzetbiztonsági tanács, hogy megfontolja, milyen további lépéseket tegyen...","id":"20180317_Szkripalugy_a_britek_osszehivjak_a_nemzetbiztonsagi_tanacsot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76627534-5e69-4b79-bc7c-2b091aa311b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Szkripalugy_a_britek_osszehivjak_a_nemzetbiztonsagi_tanacsot","timestamp":"2018. március. 17. 15:14","title":"Szkripal-ügy: a britek összehívják a nemzetbiztonsági tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]