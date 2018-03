Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint háromszáz helyszínre riasztották a katasztrófavédelmet az elmúlt órákban. Cikkünk az információknak megfelelően folyamatosan frissül. ","shortLead":"Több mint háromszáz helyszínre riasztották a katasztrófavédelmet az elmúlt órákban. Cikkünk az információknak...","id":"20180318_havazas_marcius","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d0d0a-0ff6-4c70-af5e-8c836873ac48","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_havazas_marcius","timestamp":"2018. március. 18. 08:08","title":"Videó: Mintha az Északi-sarkon lennénk – ilyen volt most Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50737039-b2da-44cc-a271-b828be935dbd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke szerint az elmúlt nyolc évben lejáratták, tönkretették azokat a szervezeteket, amelyek kritizálni merték Orbán Viktorékat. ","shortLead":"A Jobbik elnöke szerint az elmúlt nyolc évben lejáratták, tönkretették azokat a szervezeteket, amelyek kritizálni...","id":"20180316_Vona_Orban_lovetni_is_fog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50737039-b2da-44cc-a271-b828be935dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715092fb-e7f9-4ee6-8e23-18800647fcbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Vona_Orban_lovetni_is_fog","timestamp":"2018. március. 16. 21:34","title":"Vona: Orbán lövetni is fog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budai Gyula az Echo Tv péntek esti adásában beszélt arról, hogy a Czeglédy-ügyben folyó eljárás egyik kulcsfigurája jelen volt, amikor Czeglédy Csaba pénzt adott át Kunhalmi Ágnesnek. Az eljárásban érintett meg nem nevezett személy Budai szerint ezt igazolni is tudja, hamarosan az is kiderülhet, hogy kiről van szó.","shortLead":"Budai Gyula az Echo Tv péntek esti adásában beszélt arról, hogy a Czeglédy-ügyben folyó eljárás egyik kulcsfigurája...","id":"20180317_Vadalku_johet_a_Czegledy_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4e9232-6c0e-4cde-82a7-c840c26269f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Vadalku_johet_a_Czegledy_ugyben","timestamp":"2018. március. 17. 15:28","title":"Vádalku jöhet a Czeglédy-ügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United vezetőedzője azt ígérte: a következő mérkőzésen ő lesz az első, aki kisétál az öltözőfolyosóról, mert nem fél a drukkerektől.","shortLead":"A Manchester United vezetőedzője azt ígérte: a következő mérkőzésen ő lesz az első, aki kisétál az öltözőfolyosóról...","id":"20180316_mourinho_hallani_sem_akar_a_lemondasrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a7f05a-c13c-4c81-9d09-ff6f75301d87","keywords":null,"link":"/sport/20180316_mourinho_hallani_sem_akar_a_lemondasrol","timestamp":"2018. március. 16. 21:21","title":"Mourinho hallani sem akar a lemondásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Emirates alkalmazottja az arcán és a térdén sérült meg, kórházba szállítását követően nem sokkal elhunyt. Az ugandai légiközlekedési hatóság vizsgálatot indított.","shortLead":"Az Emirates alkalmazottja az arcán és a térdén sérült meg, kórházba szállítását követően nem sokkal elhunyt. Az ugandai...","id":"20180316_Kiesett_a_repulogep_ajtajan_majd_meghalt_egy_stewardess_Ugandaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d74692-6d3c-425f-961c-e855c6bbade3","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_Kiesett_a_repulogep_ajtajan_majd_meghalt_egy_stewardess_Ugandaban","timestamp":"2018. március. 16. 15:50","title":"Kiesett a repülőgép ajtaján és meghalt az Emirates utaskísérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f26e53-6110-4667-bcb1-7d63f7037ee2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Salgótarján központú Nógrád 1-es számú egyéni választókerületben négy éve tíz százalékkal nyert a Fidesz és Becsó Zsolt. Most testvére, Becsó Károly indul, de visszalépésekkel és koordinációval közel lehet hozzá kerülni. A Közös Ország Mozgalom legújabb kutatását a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Salgótarján központú Nógrád 1-es számú egyéni választókerületben négy éve tíz százalékkal nyert a Fidesz és Becsó...","id":"20180318_Domsodi_Gabor_szorongathatja_meg_a_Fideszt_Nogradban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f26e53-6110-4667-bcb1-7d63f7037ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d545fb62-904b-4d5c-9b08-2bb20b5fcc0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Domsodi_Gabor_szorongathatja_meg_a_Fideszt_Nogradban","timestamp":"2018. március. 18. 07:30","title":"Dömsödi Gábor szorongathatja meg a Fideszt Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan félénk volt, és mint később kiderült, nem is érintette túl jól Katy Perry nyomulása.\r

","shortLead":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan...","id":"20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd16f33-1fb7-4641-8c2b-831f387be447","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","timestamp":"2018. március. 16. 15:08","title":"Katy Perry még kapni fog ezért a csókért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143581da-6e65-475f-813d-00c1a386bf31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bizarr történt egy román férfiról, aki a bíróság szerint túl későn indítványozta, hogy nyilvánítsák élővé.","shortLead":"Bizarr történt egy román férfiról, aki a bíróság szerint túl későn indítványozta, hogy nyilvánítsák élővé.","id":"20180316_ez_a_ferfi_hivatalosan_nem_el_es_egy_ideig_meg_halottkent_kell_elnie","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143581da-6e65-475f-813d-00c1a386bf31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5b2f1e-fe40-4ed2-830d-a82b2c0cd213","keywords":null,"link":"/elet/20180316_ez_a_ferfi_hivatalosan_nem_el_es_egy_ideig_meg_halottkent_kell_elnie","timestamp":"2018. március. 16. 16:57","title":"Ez a férfi hivatalosan nem él és egy ideig még halottként kell élnie – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]