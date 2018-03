Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő hét elején összeül a brit nemzetbiztonsági tanács, hogy megfontolja, milyen további lépéseket tegyen a Szkripal-ügyben az Egyesült Királyság - közölte szombaton a brit külügyminisztérium, miután Oroszország 23 brit diplomatát utasított ki.\r

\r

","shortLead":"A jövő hét elején összeül a brit nemzetbiztonsági tanács, hogy megfontolja, milyen további lépéseket tegyen...","id":"20180317_Szkripalugy_a_britek_osszehivjak_a_nemzetbiztonsagi_tanacsot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76627534-5e69-4b79-bc7c-2b091aa311b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Szkripalugy_a_britek_osszehivjak_a_nemzetbiztonsagi_tanacsot","timestamp":"2018. március. 17. 15:14","title":"Szkripal-ügy: a britek összehívják a nemzetbiztonsági tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gödöllői polgármester ezüstéremmel ismerte el Füle Sándornak a közlekedés biztonságának javításáért tett erőfeszítéseit. ","shortLead":"A gödöllői polgármester ezüstéremmel ismerte el Füle Sándornak a közlekedés biztonságának javításáért tett...","id":"20180316_akire_buszkek_lehetunk_rangos_elismerest_kapott_a_zaszlos_zebrak_hazai_atyja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc1bd35-84cf-4905-bc12-4ef52e91d479","keywords":null,"link":"/cegauto/20180316_akire_buszkek_lehetunk_rangos_elismerest_kapott_a_zaszlos_zebrak_hazai_atyja","timestamp":"2018. március. 16. 13:21","title":"Akire büszkék lehetünk: rangos elismerést kapott a zászlós zebrák hazai atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","shortLead":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","id":"20180317_autotolvaj_dabas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce133cf1-6430-4533-b0a9-5cee48936419","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_autotolvaj_dabas","timestamp":"2018. március. 17. 13:43","title":"Annyira elfáradt egy autótolvaj Dabason, hogy segítséget kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","shortLead":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","id":"20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd621ac-0323-453b-963a-fa3c0fe1fb0f","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","timestamp":"2018. március. 16. 15:22","title":"Elszabadult a sílift Grúziában, sorban repültek le róla az emberek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b6a0ff-6548-4c2c-9f8f-94508d1af87a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW népszerű kis elektromos autójának felvarrták a ráncait és ezzel egy időben egy feltuningolt új változatot is kiadtak belőle. Kipróbáltuk a néma aszfaltszaggatót, a BMW i3s-t.","shortLead":"A BMW népszerű kis elektromos autójának felvarrták a ráncait és ezzel egy időben egy feltuningolt új változatot is...","id":"20180316_turbo_dodzsem_meghajtottuk_a_sportosra_hangolt_uj_bmw_i3st","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94b6a0ff-6548-4c2c-9f8f-94508d1af87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef46b09-1076-4048-a0c4-ea6ff037aedd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180316_turbo_dodzsem_meghajtottuk_a_sportosra_hangolt_uj_bmw_i3st","timestamp":"2018. március. 16. 17:30","title":"Turbó dodzsem: meghajtottuk a sportosra hangolt új BMW i3s villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007","c_author":"Bedő Iván","category":"cegauto","description":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak javaslat, egyelőre az új típusok hatósági engedélyezése is túl elnéző.","shortLead":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak...","id":"201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247341d3-dc75-4612-af84-b70bdb6724de","keywords":null,"link":"/cegauto/201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","timestamp":"2018. március. 17. 15:00","title":"Van, amiben biztosan igazat állítanak az autóreklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól pedig a Star Trekből ismert faj dialektusát, a klingonok nyelvét is elsajátíthatják vele a tanulni vágyók. ","shortLead":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól...","id":"20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f870a44b-6150-45a0-9fb1-0fe6055c3fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","timestamp":"2018. március. 16. 20:03","title":"Évek óta várt új nyelv jött a Duolingóba: ha akarja, most megtanulhat klingonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat tovább. A kormányváltást szorgalmazó bejegyzésének hozzászólásaiból szemezgettünk – vannak érdekesek.","shortLead":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat...","id":"20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a401ab7d-8a9b-4b17-860a-b74ba7233531","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","timestamp":"2018. március. 18. 08:03","title":"Besokallt Tibi atya, aki most már nem csak a \"diktátor Orbán\" ellen megy, hanem \"rühelli Sorost, mint a szart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]