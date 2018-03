Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562","c_author":"","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","id":"20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2c74e-b14a-4bb0-8796-e0c3a903d00d","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","timestamp":"2018. március. 18. 12:58","title":"Képeken a márciusi nagy fagy - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20ba03d-6229-4f9f-bf84-8522b34d2dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan új online közvélemény-kutató szolgáltatás indul, Pollo néven. A weboldal üzemeltetői úgy gondolták, egy választási felméréssel hívják fel magukra a figyelmet.","shortLead":"Hamarosan új online közvélemény-kutató szolgáltatás indul, Pollo néven. A weboldal üzemeltetői úgy gondolták...","id":"20180318_pollo_valasztas_online_kozvelemeny_kutatas_partok_nepszerusege_fidesz_jobbik_momentum_mszp_lmp_mkkp","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a20ba03d-6229-4f9f-bf84-8522b34d2dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404feeec-e778-4eee-a2c2-d6fb6ffede54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_pollo_valasztas_online_kozvelemeny_kutatas_partok_nepszerusege_fidesz_jobbik_momentum_mszp_lmp_mkkp","timestamp":"2018. március. 18. 21:43","title":"Sokan meglepődnek majd, ha tényleg ez lesz a választás eredménye – erősen indít egy új közvélemény-kutató weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36460fd7-27f1-47c0-9f10-be9cd0544aec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A pszichoterápiával az egyén képes pótolni korai érzelmi hiányait, gyógyítani elszenvedett traumáit, ami szinte mindig tudattalan” – mondja a klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, akivel közelgő szalonestje előtt beszélgettünk. Öt kérdés – öt válasz.","shortLead":"„A pszichoterápiával az egyén képes pótolni korai érzelmi hiányait, gyógyítani elszenvedett traumáit, ami szinte mindig...","id":"20180318_L_Stipkovits_Erika_A_parkapcsolati_problemak_mogott_gyakran_huzodik_meg_feldolgozatlan_trauma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36460fd7-27f1-47c0-9f10-be9cd0544aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf24225-3ad2-4845-bbe2-101ec9be30d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180318_L_Stipkovits_Erika_A_parkapcsolati_problemak_mogott_gyakran_huzodik_meg_feldolgozatlan_trauma","timestamp":"2018. március. 18. 20:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A párkapcsolati problémák mögött gyakran húzódik meg feldolgozatlan trauma”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai külügyminiszter egykor a ma a legfőbb gonosznak kikiáltott Soros György alapítványához pályázott és nyert.\r

","shortLead":"A mai külügyminiszter egykor a ma a legfőbb gonosznak kikiáltott Soros György alapítványához pályázott és nyert.\r

","id":"20180318_A_Soros_Alapitvanyban_nyugodtan_megbizhatok__velte_diakkent_Szijjarto_Peter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300e69a4-616a-4b54-b79e-b6646d134454","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_A_Soros_Alapitvanyban_nyugodtan_megbizhatok__velte_diakkent_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. március. 18. 11:48","title":"„A Soros Alapítványban nyugodtan megbízhatok” – vélte diákként Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ee7c-5ce6-4a96-aa0b-55eb1ef26823","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs is ennél jobb hétindító.","shortLead":"Nincs is ennél jobb hétindító.","id":"20180319_Nem_akart_mast_a_bebielefant_csak_egy_kis_simogatast__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ee7c-5ce6-4a96-aa0b-55eb1ef26823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f63067-e6c9-4b18-8645-03b1a491991b","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Nem_akart_mast_a_bebielefant_csak_egy_kis_simogatast__video","timestamp":"2018. március. 19. 10:35","title":"Nem akart mást a bébielefánt, csak egy kis simogatást – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201810_behalozott_tarsadalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f46422-5c4e-444e-9369-1ca25722f741","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810_behalozott_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 18. 09:40","title":"A Fidesz elitcserét hirdetett, de klientúraépítés lett belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy döntött a YouTube, nem hagyja, hogy az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos videók megtévesszék a felhasználóikat.","shortLead":"Úgy döntött a YouTube, nem hagyja, hogy az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos videók megtévesszék a felhasználóikat.","id":"20180319_wikipedia_linkek_lesznek_az_osszeeskuves_elmeletes_youtube_videok_mellett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfeb7d7-1b09-4903-bfa0-bcf5ac6c3916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_wikipedia_linkek_lesznek_az_osszeeskuves_elmeletes_youtube_videok_mellett","timestamp":"2018. március. 19. 15:03","title":"Jól figyeljen, ha ezt a jelölést látja a YouTube-on, jó eséllyel összeesküvés-elméletes videó van ön előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést. Állítja, most már belefér a Jobbik Magyarországába Alföldi Róbert vagy az egykor magyargyűlölő gázkamraszökevényként emlegetett újságírók.","shortLead":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést...","id":"20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7f8ac-8a26-4991-9b28-5dfe133e3e49","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","timestamp":"2018. március. 19. 16:45","title":"Mirkóczki Ádám: Orbánnak köszönhetjük a változásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]