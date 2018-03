Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2c74e-b14a-4bb0-8796-e0c3a903d00d","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","timestamp":"2018. március. 18. 12:58","title":"Képeken a márciusi nagy fagy - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01dd454-95bc-4d8e-9acf-d2fee80bbfad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit nőt kiintették a forgalomból, és igen meglepődtek, amikor elkérték a jogosítványát.","shortLead":"A brit nőt kiintették a forgalomból, és igen meglepődtek, amikor elkérték a jogosítványát.","id":"20180319_jogositvany_igazoltatas_homer_simpson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01dd454-95bc-4d8e-9acf-d2fee80bbfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9984311-c882-4584-84d5-533e264b870f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_jogositvany_igazoltatas_homer_simpson","timestamp":"2018. március. 19. 15:26","title":"Nem hittek a szemüknek a brit rendőrök, amikor meglátták a nő jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8191b368-ede5-4d35-bd3b-29a0ff3b1941","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP politikusa korábban azt mondta, a Demokratikus Koalíció közelebbről meg nem nevezett politikusa részeg volt.","shortLead":"Az LMP politikusa korábban azt mondta, a Demokratikus Koalíció közelebbről meg nem nevezett politikusa részeg volt.","id":"20180319_Gyurcsany_beperli_Vago_Gabort_amiert_reszegnek_nevezte_a_DKs_hazigazdakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8191b368-ede5-4d35-bd3b-29a0ff3b1941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e9e00c-bf43-4341-aec7-b120ed58e131","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Gyurcsany_beperli_Vago_Gabort_amiert_reszegnek_nevezte_a_DKs_hazigazdakat","timestamp":"2018. március. 19. 11:48","title":"Gyurcsány beperli Vágó Gábort, amiért részegnek nevezte a DK-s házigazdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]