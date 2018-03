Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon a történéseket.","shortLead":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon...","id":"20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af3a50b-7092-47a4-b9e0-04f0def23cc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","timestamp":"2018. március. 18. 20:03","title":"Itt egy lenyűgöző timelapse videó a világegyetem kialakulásáról, 1 mp = 22 millió év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek a webes jelenlét valóban hoz is a konyhára valami kézzel fogható üzletet. Szakértőnk szerint néhány apró változtatással lényegesen javítható a helyzet.","shortLead":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek...","id":"20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e2cdeb-d436-40c8-96c0-dc5dbc645487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","timestamp":"2018. március. 17. 17:30","title":"5 könnyen bevethető pszichológiai trükk, hogy a weboldala tényleg termelje a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"„Lényegesen magasabb technológiai színvonalat” fog nyújtani az a cég, amelyik a jövőben a CT és más életfontosságú diagnosztikai eljárásokat végzi a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban – állítja Balog Zoltán minisztériuma. Hogy ezt honnan veszik, az nem derült ki, ugyanis az új szolgáltatónak komoly egészségügyi tapasztalata nincs, eddig textilárukkal foglalkozott, így egyenruhát és derékszíjat gyártott a TEK-nek. Az Országgyűlés honlapjára kikerült hivatalos válaszból viszont éppen csak az érdemi válasz maradt ki arra: ki a felelős azért, hogy a szolgáltatóváltás miatt a hóesésben hurcolják az átmeneti megoldásként funkcionáló kamionos CT-hez a betegeket.","shortLead":"„Lényegesen magasabb technológiai színvonalat” fog nyújtani az a cég, amelyik a jövőben a CT és más életfontosságú...","id":"20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cbaa15-9038-4514-873b-41d732b3cfff","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","timestamp":"2018. március. 19. 10:15","title":"Balogék hülyének néznek: Jobb színvonal miatt kell mobil CT-hez hurcolni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","shortLead":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","id":"20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e207e6-94bf-4339-b0bf-dda5810e9f80","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","timestamp":"2018. március. 17. 13:37","title":"Autóba szaladt egy tehervonat Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hete már az összes európai országban büntetik, ha valaki a kormány mögött mobilozik. Mutatjuk a büntetési tételeket, amelyek országonként igen eltérőek lehetnek.","shortLead":"Néhány hete már az összes európai országban büntetik, ha valaki a kormány mögött mobilozik. Mutatjuk a büntetési...","id":"20180319_340_ezer_forintba_is_kerulhet_a_vezetes_kozbeni_mobilozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ef657-6a18-4231-801a-e7b437a43911","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_340_ezer_forintba_is_kerulhet_a_vezetes_kozbeni_mobilozas","timestamp":"2018. március. 19. 06:41","title":"340 ezer forintba is kerülhet a vezetés közbeni mobilozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52247c0a-e999-4c32-b520-cf034df7ef10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz márka hamarosan előrukkolhat egy vadonatúj crossover modellel, vagyis érkezőben a Stelvio kistestvére.","shortLead":"Az olasz márka hamarosan előrukkolhat egy vadonatúj crossover modellel, vagyis érkezőben a Stelvio kistestvére.","id":"20180319_divatterepjarosra_faraghatjak_az_uj_alfa_romeo_mitot_mutatjuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52247c0a-e999-4c32-b520-cf034df7ef10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8f56a-0cea-4d67-b88c-516a9a58422d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_divatterepjarosra_faraghatjak_az_uj_alfa_romeo_mitot_mutatjuk","timestamp":"2018. március. 19. 09:21","title":"Divatterepjárósra faraghatják az új Alfa Romeo Mitót, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8e06d6-2556-450b-9555-a01ac3c178c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Konyvajanloval_jelentkezett_Orban_Viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb8e06d6-2556-450b-9555-a01ac3c178c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c033c-4ca1-4577-b638-5d24eaafa067","keywords":null,"link":"/kultura/20180318_Konyvajanloval_jelentkezett_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 18. 16:39","title":"Könyvajánlóval jelentkezett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d2cff0-54c2-4796-871c-99f510af3ca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az Egyesült Államokban, Massachussetsben vették videóra azt a kamiont, amelynek sofőrje ugyan tisztában volt azzal, hogy a teherkocsi milyen magas, arról viszont valószínűleg nem tudott, hogy a rakományára rakódott hó már nem fér át a híd alatt. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban, Massachussetsben vették videóra azt a kamiont, amelynek sofőrje ugyan tisztában volt azzal...","id":"20180318_Video_Nem_vart_veszelyei_is_vannak_a_havas_idonek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d2cff0-54c2-4796-871c-99f510af3ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95939ee1-0bfd-49a4-b134-14155a8a020d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180318_Video_Nem_vart_veszelyei_is_vannak_a_havas_idonek","timestamp":"2018. március. 18. 19:09","title":"Videó: Nem várt veszélyei is vannak a havas időnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]