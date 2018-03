Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e0afaf5-a791-44b7-87a3-9b18361b47da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal Zungoli próbálja így a jövőjét biztosítani.\r

\r

","shortLead":"Ezúttal Zungoli próbálja így a jövőjét biztosítani.\r

\r

","id":"20180317_Az_egyik_legszebb_olasz_kisvarosban_vehet_hazat_1_euroert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e0afaf5-a791-44b7-87a3-9b18361b47da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee7d51b-26e4-4115-bbe6-cdc56e036763","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Az_egyik_legszebb_olasz_kisvarosban_vehet_hazat_1_euroert","timestamp":"2018. március. 17. 08:55","title":"Az egyik legszebb olasz kisvárosban vehet házat 1 euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc80186b-6c2e-4eec-ab28-c51cb530e28a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy szabású demonstrációra készülnek az amerikai diákok Washingtonban március 24-én. A fegyverellenes menethez több sztár is csatlakozik, köztük Ariana Grande és Miley Cyrus.","shortLead":"Nagy szabású demonstrációra készülnek az amerikai diákok Washingtonban március 24-én. A fegyverellenes menethez több...","id":"20180317_Ariana_Grande_es_Miley_Cyrus_is_csatlakozik_a_diakok_fegyverellenes_menetehez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc80186b-6c2e-4eec-ab28-c51cb530e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2f441b-075d-4925-9cb8-dc21fe8ce211","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Ariana_Grande_es_Miley_Cyrus_is_csatlakozik_a_diakok_fegyverellenes_menetehez","timestamp":"2018. március. 17. 15:39","title":"Ariana Grande és Miley Cyrus is csatlakozik a diákok fegyverellenes menetéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte a volt kémet.","shortLead":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte...","id":"20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fbc1ba-d969-41db-b98c-8172f3e454ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","timestamp":"2018. március. 17. 21:17","title":"Visszavágtak a csehek az orosz kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Durvul a kampány.","shortLead":"Durvul a kampány.","id":"20180317_Fajdalmas_parodia_keszult_Kosa_Lajos_ugyerol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf413abe-591c-4115-a408-10f42bf45f75","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Fajdalmas_parodia_keszult_Kosa_Lajos_ugyerol","timestamp":"2018. március. 17. 18:56","title":"Fájdalmas paródia készült Kósa Lajos ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával szennyezett. Az amaránt kapható a magyarországi Lidl-üzletekben is, az áruházlánc figyelmeztet: ne együnk a bioélelmiszerből!","shortLead":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával...","id":"20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5eea68-ea50-4531-bce8-e8678627e67c","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 09:40","title":"A Lidlben is kapható bioélelmiszert hívnak vissza szalmonella miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20ba03d-6229-4f9f-bf84-8522b34d2dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan új online közvélemény-kutató szolgáltatás indul, Pollo néven. A weboldal üzemeltetői úgy gondolták, egy választási felméréssel hívják fel magukra a figyelmet.","shortLead":"Hamarosan új online közvélemény-kutató szolgáltatás indul, Pollo néven. A weboldal üzemeltetői úgy gondolták...","id":"20180318_pollo_valasztas_online_kozvelemeny_kutatas_partok_nepszerusege_fidesz_jobbik_momentum_mszp_lmp_mkkp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a20ba03d-6229-4f9f-bf84-8522b34d2dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404feeec-e778-4eee-a2c2-d6fb6ffede54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_pollo_valasztas_online_kozvelemeny_kutatas_partok_nepszerusege_fidesz_jobbik_momentum_mszp_lmp_mkkp","timestamp":"2018. március. 18. 21:43","title":"Sokan meglepődnek majd, ha tényleg ez lesz a választás eredménye – erősen indít egy új közvélemény-kutató weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","shortLead":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","id":"20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4337db21-efec-4d54-923f-72a1d2ec6aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","timestamp":"2018. március. 17. 15:43","title":"Trump nagyobb kockázat, mint az Iszlám Állam vagy Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec8871f-da35-4f69-94e6-eca24c5acfe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kőkemény kampányakciót hajtott végre a Kétfarkú Kutya Párt. Tolvajkulcsot azonban nem vittek magukkal az arcukat eltakaró passzivisták, így azokba a vécékbe nem jutott szappan, amelyek kulcsra voltak zárva.","shortLead":"Kőkemény kampányakciót hajtott végre a Kétfarkú Kutya Párt. Tolvajkulcsot azonban nem vittek magukkal az arcukat...","id":"20180319_Beloptak_a_szappant_a_korhazba_es_jol_le_is_lepleztek_magukat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec8871f-da35-4f69-94e6-eca24c5acfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb52358-0c89-4dc3-bcef-da220a8dde59","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Beloptak_a_szappant_a_korhazba_es_jol_le_is_lepleztek_magukat","timestamp":"2018. március. 19. 06:50","title":"Belopták a szappant a kórházba, és jól le is leplezték magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]