Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","shortLead":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","id":"20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce0dcb3-1e25-4049-aaec-1bb5462aa23c","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","timestamp":"2018. március. 19. 10:46","title":"Íme, a világ legdrágább és legolcsóbb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20ba03d-6229-4f9f-bf84-8522b34d2dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan új online közvélemény-kutató szolgáltatás indul, Pollo néven. A weboldal üzemeltetői úgy gondolták, egy választási felméréssel hívják fel magukra a figyelmet.","shortLead":"Hamarosan új online közvélemény-kutató szolgáltatás indul, Pollo néven. A weboldal üzemeltetői úgy gondolták...","id":"20180318_pollo_valasztas_online_kozvelemeny_kutatas_partok_nepszerusege_fidesz_jobbik_momentum_mszp_lmp_mkkp","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a20ba03d-6229-4f9f-bf84-8522b34d2dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404feeec-e778-4eee-a2c2-d6fb6ffede54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_pollo_valasztas_online_kozvelemeny_kutatas_partok_nepszerusege_fidesz_jobbik_momentum_mszp_lmp_mkkp","timestamp":"2018. március. 18. 21:43","title":"Sokan meglepődnek majd, ha tényleg ez lesz a választás eredménye – erősen indít egy új közvélemény-kutató weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak zárva a hóátfúvás miatt, Szabolcsban és Hajdú-Biharban viszont már normalizálódni látszik a helyzet. ","shortLead":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak...","id":"20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce084f05-51d6-446d-93a7-7d7b30e3865d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","timestamp":"2018. március. 18. 16:03","title":"Itt vannak az újabb útinfók, Borsodban vannak még lezárt utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6622f9-da83-4ce1-9f43-ce258f30ea15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeült az árnyékkormányával vasárnap és egy antikorrupciós ügyészség felállításának lehetőségéről beszéltek.","shortLead":"Összeült az árnyékkormányával vasárnap és egy antikorrupciós ügyészség felállításának lehetőségéről beszéltek.","id":"20180318_karacsony_antikorrupcios_tanacs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6622f9-da83-4ce1-9f43-ce258f30ea15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322be0f5-0a83-4fa1-a2ab-1adf40c3b578","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_karacsony_antikorrupcios_tanacs","timestamp":"2018. március. 18. 13:38","title":"Karácsonynak megvan az ötlete, hogy venné vissza a fideszes magánvagyonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60bee42-9bf4-48f4-bdcd-583ff85f9099","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik német bulvárlap értesülése az, hogy a német hírszerző szolgálat egyik vezetője állítólag arról beszélt: akár Németországot is elérhetik a kommunista ország rakétái. Hozzátette azonban, hogy most a koreai válság enyhülni látszik. ","shortLead":"Az egyik német bulvárlap értesülése az, hogy a német hírszerző szolgálat egyik vezetője állítólag arról beszélt: akár...","id":"20180318_europat_is_elerhetik_eszak_korea_atomraketai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b60bee42-9bf4-48f4-bdcd-583ff85f9099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1bc2ee-0938-455d-a91c-84c0650f655b","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_europat_is_elerhetik_eszak_korea_atomraketai","timestamp":"2018. március. 18. 15:15","title":"Európát is elérhetik Észak-Korea atomrakétái?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f262b48-0da1-4139-bb2f-6cd76951e462","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Li Ka-shing vagyonát 36 milliárd dollárra teszik szakértők. Főnök már nem, de tanácsadó azért még lesz a cégénél.","shortLead":"Li Ka-shing vagyonát 36 milliárd dollárra teszik szakértők. Főnök már nem, de tanácsadó azért még lesz a cégénél.","id":"20180318_hongkong_szupermenje_89_evesen_lassit_kicsit_a_tempon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f262b48-0da1-4139-bb2f-6cd76951e462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78227b5c-9d89-412b-b95f-3fe0b476b2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_hongkong_szupermenje_89_evesen_lassit_kicsit_a_tempon","timestamp":"2018. március. 18. 21:56","title":"Hongkong szupermenje 89 évesen lassít kicsit a tempón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat tovább. A kormányváltást szorgalmazó bejegyzésének hozzászólásaiból szemezgettünk – vannak érdekesek.","shortLead":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat...","id":"20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a401ab7d-8a9b-4b17-860a-b74ba7233531","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","timestamp":"2018. március. 18. 08:03","title":"Besokallt Tibi atya, aki most már nem csak a \"diktátor Orbán\" ellen megy, hanem \"rühelli Sorost, mint a szart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Durvul a kampány.","shortLead":"Durvul a kampány.","id":"20180317_Fajdalmas_parodia_keszult_Kosa_Lajos_ugyerol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf413abe-591c-4115-a408-10f42bf45f75","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Fajdalmas_parodia_keszult_Kosa_Lajos_ugyerol","timestamp":"2018. március. 17. 18:56","title":"Fájdalmas paródia készült Kósa Lajos ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]