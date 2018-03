Amerikai lapjelentések szerint a befolyásos ügyvéd nem kap vezető szerepet Trump ügyvédi csapatában, de többször fogja hangsúlyozni, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló különleges megbízott, Rober Mueller csapdába akarta csalni Trumpot.

Az összeesküvés-elmélet hívei szerint az FBI több ügynöke azért találta ki az állítólagos orosz beavatkozással kapcsolatos ügyet, hogy megakadályozza Trump elnökké válását. “Létezett egy terv Hillary Clinton illegális támogatására, illetve arra, ha nem a demokrata jelölt diadalmaskodik, akkor egy nem létező bűncselekmény kitalálásával csapdát kell állítani Trumpnak” – mondta a Fox televíziónak adott minapi nyilatkozatában diGenova. Az ügyvéd annak ellenére is megismételte vádjait, hogy bizonyítékok nincsenek az állítólagos összeesküvése.

DiGenova alkalmazása arra utal, hogy Trump nem fogadja már el azokat a tanácsokat, amelyek szerint nem kellene közvetlenül és hangosan kritizálnia Mueller tevékenységét. Az elnök magánügyvédje, John Dowd a múlt héten – akkor azt állítva, hogy az elnök nevében beszél – felszólította az igazságügyi minisztériumot, hogy hagyjon fel a Trump és az oroszok viszonyát elemző vizsgálatokkal. Bár Dowd később visszakozott, az ügyet ismerő bennfentesek – legalábbis a The New York Times értesülései szerint – azt állítják, a cáfolat ellenére Trump áll a kérés mögött.

Közben az is kiderült, hogy Trump tárgyalásokat folytat az esetleges együttműködésről Emmet T. Flooddal, azzal az ügyvéddel, aki néhány évvel korábban Bill Clinton akkori demokrata párti elnököt képviselte az ellene indított impeachment-eljárásban.

Trump annak ellenére is támadja Muellert – aki 13 orosz állampolgárt vádolt meg hivatalosan is azzal, hogy megpróbálták befolyásolni a 2016-os elnökválasztás eredményét – hogy még a republikánus politikusok, például Lindsey Graham dél-karolinai szenátor is, azt hangsúlyozzák, ha Trump leváltaná Muellert, az a vég kezdete lenne. Elemzők szerint egyelőre Trump sem akarja eltávolítani a különleges vizsgálóbiztost, a célja inkább az, hogy lejárassa Mueller személyét, s ezzel is hiteltelenné tegye Mueller szavait. Az elnök szerint boszorkányüldözés folyik ellene, s olyan ügyben próbálják támadni, amelyben nem történt bűncselekmény.