[{"available":true,"c_guid":"6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez most nem a hírverseny ideje, így döntöttek a szlovák szerkesztőségek, amelyek közös erővel igyekeznek végére járni annak az ügynek, amely miatt – minden bizonnyal – Ján Kuciaknak és menyasszonyának meg kellett halnia. A gyilkosság politikai következményeiről és a sajtó válaszáról Balog Beátával, Szlovákia első számú napilapjának és portáljának főszerkesztőjével beszélgettünk.","shortLead":"Ez most nem a hírverseny ideje, így döntöttek a szlovák szerkesztőségek, amelyek közös erővel igyekeznek végére járni...","id":"20180319_Minden_autokrata_vegzete_a_korrupcio_Orbane_es_Ficoe_is_az","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4a737c-f6e2-47cb-b773-572de4e8d189","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Minden_autokrata_vegzete_a_korrupcio_Orbane_es_Ficoe_is_az","timestamp":"2018. március. 19. 19:30","title":"\"Minden autokrata végzete a korrupció, Orbáné és Ficóé is az lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Narancsot és tollat osztogatott László Tamás fideszes képviselőjelölt Budapesten egy iskola előtt, az NVB szerint ez jogellenes.\r

\r

","shortLead":"Narancsot és tollat osztogatott László Tamás fideszes képviselőjelölt Budapesten egy iskola előtt, az NVB szerint...","id":"20180320_NVB_iskolaban_kampanyolt_egy_fideszes_jelolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba86c9-364a-4051-8d09-2545f45acfd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_NVB_iskolaban_kampanyolt_egy_fideszes_jelolt","timestamp":"2018. március. 20. 17:24","title":"Újabb fideszest marasztalt el az NVB iskolában kampányolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki szociáldemokratákat, hogy számukra fontosabb egy-egy terrorista jogainak szavatolása, mint a skandináv ország nemzetbiztonságának a megőrzése.","shortLead":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki...","id":"20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045076bc-5de1-4b73-8949-2237b828e3b4","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","timestamp":"2018. március. 20. 13:13","title":"Terroristabarátozta az ellenzéket, jobbnak látta lemondani a norvég miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni a választási részvétel mellett? A Comedy Centralnak sikerült.","shortLead":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni...","id":"20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8422eda-d4af-4add-9b65-278282e1948f","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","timestamp":"2018. március. 20. 10:45","title":"Megszületett a leghatásosabb választási mozgósító videó a Comedy Centraltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec8871f-da35-4f69-94e6-eca24c5acfe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kőkemény kampányakciót hajtott végre a Kétfarkú Kutya Párt. Tolvajkulcsot azonban nem vittek magukkal az arcukat eltakaró passzivisták, így azokba a vécékbe nem jutott szappan, amelyek kulcsra voltak zárva.","shortLead":"Kőkemény kampányakciót hajtott végre a Kétfarkú Kutya Párt. Tolvajkulcsot azonban nem vittek magukkal az arcukat...","id":"20180319_Beloptak_a_szappant_a_korhazba_es_jol_le_is_lepleztek_magukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec8871f-da35-4f69-94e6-eca24c5acfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb52358-0c89-4dc3-bcef-da220a8dde59","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Beloptak_a_szappant_a_korhazba_es_jol_le_is_lepleztek_magukat","timestamp":"2018. március. 19. 06:50","title":"Belopták a szappant a kórházba, és jól le is leplezték magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn ismerteti az amerikai elnök az opiátválsággal kapcsolatos terveit.","shortLead":"Hétfőn ismerteti az amerikai elnök az opiátválsággal kapcsolatos terveit.","id":"20180319_Halalbuntetest_szabna_a_drogdilerekre_Donald_Trump","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5f7ada-7583-49d6-a0af-f8740199b8e2","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Halalbuntetest_szabna_a_drogdilerekre_Donald_Trump","timestamp":"2018. március. 19. 07:22","title":"Halálbüntetést szabna a drogdílerekre Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó. A helyes válasz: Mathieu Flamini. Az ő nevét csak a focit nagyon rendszeresen követők ismerik.","shortLead":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó...","id":"20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb32f9-d352-4aa1-9001-6117030c00f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","timestamp":"2018. március. 19. 11:02","title":"Tudja, ki a világ leggazdagabb focistája, és miből van 15 milliárd eurója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16ef9b-7a0d-4fc3-8afc-81ef42833ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a „sikeres kormányváltás érdekében” azt a döntést hozta, hogy a nyilvántartásba vett országgyűlési képviselőjelöltjeit arra kéri, lépjenek vissza a Jobbik javára.","shortLead":"A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a „sikeres kormányváltás érdekében” azt a döntést hozta...","id":"20180319_A_kisgazdak_visszaleptetik_jeloltjeiket_a_Jobbik_javara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de16ef9b-7a0d-4fc3-8afc-81ef42833ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b5a801-6926-4a47-ab25-aef6ae5376cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_kisgazdak_visszaleptetik_jeloltjeiket_a_Jobbik_javara","timestamp":"2018. március. 19. 08:55","title":"A kisgazdák visszaléptetik jelöltjeiket a Jobbik javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]