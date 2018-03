Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7eb5026-ef6e-4d43-ace0-a92fb2d2ce67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyenlőségre kell törekedni.","shortLead":"Egyenlőségre kell törekedni.","id":"20180319_Megfejtettek_hogyan_kell_jol_alkudni_az_eBayen_es_tarsaikon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7eb5026-ef6e-4d43-ace0-a92fb2d2ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f0defe-121a-41d9-afc2-d5ada8f6fd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Megfejtettek_hogyan_kell_jol_alkudni_az_eBayen_es_tarsaikon","timestamp":"2018. március. 19. 19:12","title":"Megfejtették, hogyan kell jól alkudni az eBayen és társaikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hete már az összes európai országban büntetik, ha valaki a kormány mögött mobilozik. Mutatjuk a büntetési tételeket, amelyek országonként igen eltérőek lehetnek.","shortLead":"Néhány hete már az összes európai országban büntetik, ha valaki a kormány mögött mobilozik. Mutatjuk a büntetési...","id":"20180319_340_ezer_forintba_is_kerulhet_a_vezetes_kozbeni_mobilozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ef657-6a18-4231-801a-e7b437a43911","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_340_ezer_forintba_is_kerulhet_a_vezetes_kozbeni_mobilozas","timestamp":"2018. március. 19. 06:41","title":"340 ezer forintba is kerülhet a vezetés közbeni mobilozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között a jeruzsálemi francia konzulátus francia alkalmazottja. A 23 éves Romain Franck a pénzre hajtott.","shortLead":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között...","id":"20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dd3fdf-5d4c-4d8f-b2b8-40545968f35c","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","timestamp":"2018. március. 19. 17:41","title":"Francia konzulátusi alkalmazott vitt fegyvereket a palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eladó Michelisz Norbi szupergyors közúti autója, a rendőrség pedig vadászik a tuningolt autókra. Heti Top.","shortLead":"Eladó Michelisz Norbi szupergyors közúti autója, a rendőrség pedig vadászik a tuningolt autókra. Heti Top.","id":"20180318_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef695826-c5dc-4ca2-bbb8-f305b4a6897c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 18. 15:31","title":"Tolatóradar: ez az olasz sofőr megcsinálta a lehetetlent, ráadásul lendületből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d224a0-9816-4663-9b73-d9168dabd9ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén először döntött úgy az indonéz kormány, hogy 24 óráig tartó internetszünettel ünneplik meg a hindu naptár szerinti újév kezdetét Bali szigetén. Az intézkedés nem politikai megtorlásként történt – mint ahogy máshol szokott –, egyszerűen csak szerettek volna egy nyugalmas napot beiktatni az embereknek. Mit szólna itthon is egy hasonló naphoz?","shortLead":"Idén először döntött úgy az indonéz kormány, hogy 24 óráig tartó internetszünettel ünneplik meg a hindu naptár szerinti...","id":"20180319_mobilinternet_kikapcsolas_nyepi_hindu_unnep_bali_indonezia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01d224a0-9816-4663-9b73-d9168dabd9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fee5f0-bdad-4a02-bd61-a6fe4abcbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_mobilinternet_kikapcsolas_nyepi_hindu_unnep_bali_indonezia","timestamp":"2018. március. 19. 06:03","title":"Van egy ország, ahol 24 órára lekapcsolták a teljes mobilnetet az egyik szigeten – és micsoda jó ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn késő este ült le tárgyalni Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az LMP két társelnöke a Jobbikot képviselő Vona Gábor pártelnökkel és Szabó Gábor pártigazgatóval. A megbeszélés az M3-as autópálya egyik benzinkútján zajlott.","shortLead":"Hétfőn késő este ült le tárgyalni Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az LMP két társelnöke a Jobbikot képviselő Vona Gábor...","id":"20180320_az_m3as_egyik_benzinkutjan_targyaltak_az_lmp_es_a_jobbik_vezetoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec83903-731d-45cc-9b9b-31ab2a5e8d4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_az_m3as_egyik_benzinkutjan_targyaltak_az_lmp_es_a_jobbik_vezetoi","timestamp":"2018. március. 20. 07:43","title":"Az M3-as egyik benzinkútján tárgyaltak az LMP és a Jobbik vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801da42e-c121-4ee4-97cb-d41ed21997de","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Oldja a szorongást, erősíti az önbizalmat, teret ad a dühnek, az agressziónak és a szomorúságnak. A zeneterápia olyan megoldási stratégiákhoz segít hozzá, amelyek számos élethelyzetben és kibillent lelkiállapotban visszavezethetik az embert saját magához. ","shortLead":"Oldja a szorongást, erősíti az önbizalmat, teret ad a dühnek, az agressziónak és a szomorúságnak. A zeneterápia olyan...","id":"20180319_Zeneterapia_zene_fejlesztes_gyogypedagogia_Varga_Agnes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=801da42e-c121-4ee4-97cb-d41ed21997de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e554e29-5bb7-4a27-9ac8-21c3dd3c108a","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Zeneterapia_zene_fejlesztes_gyogypedagogia_Varga_Agnes","timestamp":"2018. március. 19. 17:05","title":"A zene szavak előtt és szavakon túl is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon a történéseket.","shortLead":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon...","id":"20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af3a50b-7092-47a4-b9e0-04f0def23cc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","timestamp":"2018. március. 18. 20:03","title":"Itt egy lenyűgöző timelapse videó a világegyetem kialakulásáról, 1 mp = 22 millió év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]