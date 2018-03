Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését aligha. Megnéztük, hogyan áll a 2020 utáni uniós büdzsé tervezése, és hol kell résen lennie a feleknek.","shortLead":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését...","id":"20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3fa8d2-fd29-4fe2-a130-4a11ab63a148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Indul a harc az EU-támogatásokért: sok jóra nem számíthat Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt a felelősség ezekben az ügyekben. A bevételek növelését jelentő előterjesztéseket nem szavazta meg a kormánypárti többségű testület, a csökkentéseket viszont támogatták. Lement az első rendes közgyűlés Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt...","id":"20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17235f5c-0e2a-40d5-9962-043d6bc58541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 17:10","title":"Elindult Márki-Zay Péter lassú szívatása Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c148bd-92e9-4aa6-bec2-28be7b6a5ae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészét megviseli a hirtelen jött időjárás-változás, de a körülményekhez képest jól van. ","shortLead":"A nemzet színészét megviseli a hirtelen jött időjárás-változás, de a körülményekhez képest jól van. ","id":"20180320_torocsik_mari_felepulesere_osszpontosit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c148bd-92e9-4aa6-bec2-28be7b6a5ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7738526c-fce2-4f8f-9d79-7a33be02ab35","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_torocsik_mari_felepulesere_osszpontosit","timestamp":"2018. március. 20. 09:44","title":"A beszéd is kimerítő Törőcsik Mari számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f5f80a-867c-4f1e-9572-601c03f50186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. László arra panaszkodott, hogy nagyon fáradt, ugyanis az előzetes letartóztatásban nem tud pihenni, ezért lefeküdt a vádlottak padjára.","shortLead":"P. László arra panaszkodott, hogy nagyon fáradt, ugyanis az előzetes letartóztatásban nem tud pihenni, ezért lefeküdt...","id":"20180319_Targyalasan_fekudt_le_aludni_a_Terez_koruti_robbantas_vadlottja_mentot_hivtak_hozza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f5f80a-867c-4f1e-9572-601c03f50186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e480424-1caf-45ef-8690-d2124ae81261","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Targyalasan_fekudt_le_aludni_a_Terez_koruti_robbantas_vadlottja_mentot_hivtak_hozza","timestamp":"2018. március. 19. 10:35","title":"Tárgyalásán feküdt le aludni a Teréz körúti robbantás vádlottja, mentőt hívtak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c4244-5034-49b9-b2cf-7be46ebb9998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vírusként járta be a netet egy ghánai tanárról készült fotó, aki táblán, krétával rajzolva oktatja diákjainak a Wordöt. Ugyanis se számítógép, se a szükséges program nem áll rendelkezésükre. A 33 éves Richard Appiah Akoto példás tenni akarását nem akárhogy hálálta meg a Microsoft. ","shortLead":"Vírusként járta be a netet egy ghánai tanárról készült fotó, aki táblán, krétával rajzolva oktatja diákjainak a Wordöt...","id":"20180319_ghanai_tanar_kreta_microsoft_word","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df4c4244-5034-49b9-b2cf-7be46ebb9998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64434324-f841-416b-b194-f75e377d7374","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_ghanai_tanar_kreta_microsoft_word","timestamp":"2018. március. 19. 11:03","title":"Akkora sztár lett a krétával Wordöt oktató ghánai tanár, hogy a Microsoft gépeket küld az iskolájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadadfa6-ed5b-4d8c-a724-684edcd50dff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észt sofőr valószínűleg figyelmetlen volt, amikor a mentőautó megpróbált áthajtani a kereszteződésen.","shortLead":"Az észt sofőr valószínűleg figyelmetlen volt, amikor a mentőautó megpróbált áthajtani a kereszteződésen.","id":"20180320_mentoauto_audi_a6_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eadadfa6-ed5b-4d8c-a724-684edcd50dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12f0f52-cf26-4e4c-996e-a4748a7524b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_mentoauto_audi_a6_baleset_video","timestamp":"2018. március. 20. 04:01","title":"Mentőautóval ütközött az A6-os Audi, mindent felvett a kamera – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Beszállítói láncot épít ki Kína ólomhűtéses atomreaktorok gyártásához a kínai tudományos akadémia (CAS) atomenergia biztonsági intézetének (INEST) hétfői tájékoztatása szerint. ","shortLead":"Beszállítói láncot épít ki Kína ólomhűtéses atomreaktorok gyártásához a kínai tudományos akadémia (CAS) atomenergia...","id":"20180319_olomhuteses_atomreaktor_kina_atomeromu_inest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f10c184-f9bf-4924-894b-147935a593da","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_olomhuteses_atomreaktor_kina_atomeromu_inest","timestamp":"2018. március. 19. 22:18","title":"Kit érdekel Paks II. és az oroszok? Kínában már kitalálták az újfajta atomerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]