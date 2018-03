Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","shortLead":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","id":"20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24adef1-3f2b-4dea-a0dc-9924210e3ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","timestamp":"2018. március. 20. 20:58","title":"Olyan vihar volt hétvégén Balatonmáriafürdőn, hogy még nem folyt el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották a Sajtóklubot.","shortLead":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották...","id":"20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405ee1e-6d35-4358-bd47-6ff9a1ccd175","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","timestamp":"2018. március. 20. 10:32","title":"Bayer szerint patkányok, akik Orbán fenyegetőzése miatt \"ajvékolnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4a4d08-3642-41a5-a751-56de86c9ac50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag volt olyan ajánlat is, hogy előre megígért rendelésekkel \"fizetnének\" a cégért.\r

","shortLead":"Állítólag volt olyan ajánlat is, hogy előre megígért rendelésekkel \"fizetnének\" a cégért.\r

","id":"20180320_a_valasztas_utan_jelenne_meg_itthon_az_orosz_vasuttechnikai_oriaskonszern","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c4a4d08-3642-41a5-a751-56de86c9ac50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15010d66-d5cd-4cc3-8733-9a7ba42b9b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_a_valasztas_utan_jelenne_meg_itthon_az_orosz_vasuttechnikai_oriaskonszern","timestamp":"2018. március. 20. 18:20","title":"Index: A választás után jelenne meg itthon egy orosz vasúttechnikai óriáskonszern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20143156-82e1-40d5-aa2b-d565a4e67097","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ingyenes lehet a tömegközlekedés Párizsban. Nem azonnal és nem mindenkinek, de ezt tervezi a francia főváros főpolgármester asszonya, aki kedden terjeszti elő elképzeléseit a városi tanácsban. ","shortLead":"Ingyenes lehet a tömegközlekedés Párizsban. Nem azonnal és nem mindenkinek, de ezt tervezi a francia főváros...","id":"20180320_Ures_bloff_vagy_realitas_a_tomegkozlekedes_ingyenesse_tetele","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20143156-82e1-40d5-aa2b-d565a4e67097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d657ba5b-7439-49b2-a2fd-2cdb0c426e40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Ures_bloff_vagy_realitas_a_tomegkozlekedes_ingyenesse_tetele","timestamp":"2018. március. 20. 12:24","title":"Üres blöff vagy realitás a tömegközlekedés ingyenessé tétele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca69259-0246-46b1-9aef-8e6f6f103125","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most viszont messze felülmúlták ezt a rekordot.","shortLead":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most...","id":"20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ca69259-0246-46b1-9aef-8e6f6f103125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47354600-a77f-4a58-93b4-c27cf043bceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","timestamp":"2018. március. 21. 17:00","title":"Ennyire nagy kapacitású SSD még nem volt a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hangulatban tárgyalt egymással az LMP és a Jobbik vezetése, de itt sem történt semmi előrelépés.","shortLead":"Jó hangulatban tárgyalt egymással az LMP és a Jobbik vezetése, de itt sem történt semmi előrelépés.","id":"20180320_Vona_Nem_nagyon_probalt_gyozkodni_bennunket_az_LMP","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89dbbb09-7286-47fd-ade9-4cf10363ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Vona_Nem_nagyon_probalt_gyozkodni_bennunket_az_LMP","timestamp":"2018. március. 20. 11:54","title":"Vona: \"Nem nagyon próbált győzködni bennünket az LMP\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59d81ca-5217-4ea0-80d9-380f497923f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kereket tekergettek.","shortLead":"Kereket tekergettek.","id":"20180320_Versben_szamolt_be_a_rendorseg_egy_defektrol_a_Twitteren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b59d81ca-5217-4ea0-80d9-380f497923f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a53c0a-7198-4efe-b20e-3bed503ecf2f","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Versben_szamolt_be_a_rendorseg_egy_defektrol_a_Twitteren","timestamp":"2018. március. 20. 13:56","title":"Versben számolt be a rendőrség egy defektről a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népesség 40 százaléka tartaná meg a jelenlegi kormányt, míg 46 százaléka szeretne változást. A kérdés, hogyan tudják aktivizálni választóikat. A Závecz Research szerint nő a részvételi hajlandóság.","shortLead":"A teljes népesség 40 százaléka tartaná meg a jelenlegi kormányt, míg 46 százaléka szeretne változást. A kérdés, hogyan...","id":"20180320_Zavecz_Hiaba_stabil_a_Fidesz_az_erosodo_Jobbik_ront_Orban_helyzeten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40143c3-eb0c-4c85-9297-01e4be26835f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Zavecz_Hiaba_stabil_a_Fidesz_az_erosodo_Jobbik_ront_Orban_helyzeten","timestamp":"2018. március. 20. 17:55","title":"Závecz: Hiába stabil a Fidesz, az erősödő Jobbik ront Orbán helyzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]