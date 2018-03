Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arvo Pärt, Bartók-opera, Stravinsky, Debussy–Ravel-maraton és rengeteg nemzetközi vendégművész – megjelent a Fesztiválzenekar következő szezonjának programja. A BFZ az új évadban közös koncertet ad Sebestyén Mártával és az Amadinda Ütőegyüttessel is. És persze fellép a világ legjelentősebb hangversenytermeiben.","shortLead":"Arvo Pärt, Bartók-opera, Stravinsky, Debussy–Ravel-maraton és rengeteg nemzetközi vendégművész – megjelent...","id":"20180320_Vilagsztarokkal_lep_fel_a_Fesztivalzenekar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d459a9b-fdfd-49d2-a3ee-c1687bb652eb","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Vilagsztarokkal_lep_fel_a_Fesztivalzenekar","timestamp":"2018. március. 20. 11:21","title":"Világsztárokkal lép fel a Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801da42e-c121-4ee4-97cb-d41ed21997de","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Oldja a szorongást, erősíti az önbizalmat, teret ad a dühnek, az agressziónak és a szomorúságnak. A zeneterápia olyan megoldási stratégiákhoz segít hozzá, amelyek számos élethelyzetben és kibillent lelkiállapotban visszavezethetik az embert saját magához. ","shortLead":"Oldja a szorongást, erősíti az önbizalmat, teret ad a dühnek, az agressziónak és a szomorúságnak. A zeneterápia olyan...","id":"20180319_Zeneterapia_zene_fejlesztes_gyogypedagogia_Varga_Agnes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=801da42e-c121-4ee4-97cb-d41ed21997de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e554e29-5bb7-4a27-9ac8-21c3dd3c108a","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Zeneterapia_zene_fejlesztes_gyogypedagogia_Varga_Agnes","timestamp":"2018. március. 19. 17:05","title":"A zene szavak előtt és szavakon túl is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5688989a-2c00-40e7-ae5a-202d37b5c3bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó hamarosan egy minden korábbinál kisebb divatterepjáró-újdonsággal fog előrukkolni.","shortLead":"A négykarikás gyártó hamarosan egy minden korábbinál kisebb divatterepjáró-újdonsággal fog előrukkolni.","id":"20180320_audi_q1_sokat_kesik_de_biztosan_jon_a_divatos_aprosag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5688989a-2c00-40e7-ae5a-202d37b5c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea500a8-0435-41d6-a83d-cecbb734a8bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_audi_q1_sokat_kesik_de_biztosan_jon_a_divatos_aprosag","timestamp":"2018. március. 20. 08:21","title":"Audi Q1: sokat késik, de biztosan jön a divatos apróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bekéreti az orosz nagykövetet a svéd külügyminisztérium Moszkva állítása miatt, amely szerint lehetséges, hogy Svédországból származik az az idegméreg, amellyel megpróbálták meggyilkolni Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynököt és lányát, Julija Szkripalt az angliai Salisburyban.","shortLead":"Bekéreti az orosz nagykövetet a svéd külügyminisztérium Moszkva állítása miatt, amely szerint lehetséges...","id":"20180319_svedorszag_bekereti_az_orosz_nagykovetet_szkripal_ugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a295bc8b-257a-49ef-a27e-e8c266e7640f","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_svedorszag_bekereti_az_orosz_nagykovetet_szkripal_ugyben","timestamp":"2018. március. 19. 18:36","title":"Svédországig érnek a Szkripal-ügy szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc28644-e59e-4b5d-b9ac-2ee04d6ac5f1","c_author":"BI","category":"elet","description":"A Londonban tanító nyertes olyan iskolában tanít, ahol 35 különböző nyelven beszélnek a diákok – mindenkit anyanyelvén köszönt reggelente.","shortLead":"A Londonban tanító nyertes olyan iskolában tanít, ahol 35 különböző nyelven beszélnek a diákok – mindenkit anyanyelvén...","id":"20180319_Megvan_a_vilag_legjobb_tanara__egymillio_dollart_kapott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc28644-e59e-4b5d-b9ac-2ee04d6ac5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dea01-b03d-496e-817a-17168d69138f","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Megvan_a_vilag_legjobb_tanara__egymillio_dollart_kapott","timestamp":"2018. március. 19. 15:52","title":"Megvan a világ legjobb tanára – egymillió dollárt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök reklámvideót forgatott, ipari mennyiségű csokoládét vásárolt, az egyik csokinyúl nem is bírta az idegfeszültséget.","shortLead":"A miniszterelnök reklámvideót forgatott, ipari mennyiségű csokoládét vásárolt, az egyik csokinyúl nem is bírta...","id":"20180320_Okostojas_mondtak_Orbannak_Szerencsen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4bde65-d02e-4458-a220-6c319e27c3d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Okostojas_mondtak_Orbannak_Szerencsen","timestamp":"2018. március. 20. 11:05","title":"Okostojás, mondták Orbánnak Szerencsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20143156-82e1-40d5-aa2b-d565a4e67097","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ingyenes lehet a tömegközlekedés Párizsban. Nem azonnal és nem mindenkinek, de ezt tervezi a francia főváros főpolgármester asszonya, aki kedden terjeszti elő elképzeléseit a városi tanácsban. ","shortLead":"Ingyenes lehet a tömegközlekedés Párizsban. Nem azonnal és nem mindenkinek, de ezt tervezi a francia főváros...","id":"20180320_Ures_bloff_vagy_realitas_a_tomegkozlekedes_ingyenesse_tetele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20143156-82e1-40d5-aa2b-d565a4e67097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d657ba5b-7439-49b2-a2fd-2cdb0c426e40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Ures_bloff_vagy_realitas_a_tomegkozlekedes_ingyenesse_tetele","timestamp":"2018. március. 20. 12:24","title":"Üres blöff vagy realitás a tömegközlekedés ingyenessé tétele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]