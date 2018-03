Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába beleroppant cég eladására tett kísérletek meghiúsultak.","shortLead":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába...","id":"20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc0a061-f886-4ed6-baaf-c90f35b15d55","keywords":null,"link":"/elet/20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","timestamp":"2018. március. 20. 11:15","title":"Eltörölték a titoktartást, megszólalhatnak Weinstein áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja nagy leleplezésként ismertetett Soros-hálózatról szóló Bayer Zsolt-cikk hátterét. Azt mondják, hónapokkal ezelőtt kereste meg őket egy külföldi cég, akik mintha adatokat akartak volna kiszedni belőlük, ezért aztán találkozójukról a magyar civilek titokban kép- és hangfelvételt készítettek. Az biztos, hogy a találkozó dokumentumai a kormánypárti sajtóhoz kerültek.","shortLead":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja...","id":"20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cea20-dde0-4544-a51f-310a13863120","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","timestamp":"2018. március. 21. 11:40","title":"Titkosszolgálati háttérrel próbálta lejáratni a kormánypárti sajtó a Migration Aidet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány miatt ekéző egykori szóvivőt, mit terveznek.","shortLead":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány...","id":"20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26346df-aba2-438e-908e-52d7cc781c30","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","timestamp":"2018. március. 21. 09:40","title":"Selmeczi Gabriella elárulta, mi a Fidesz programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba95145d-32bd-42bb-9954-42cf0284def5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb detonáció történt Austin közelében, a hatóságok azt vizsgálják, köze van-e az utóbbi robbantássorozatához.","shortLead":"Újabb detonáció történt Austin közelében, a hatóságok azt vizsgálják, köze van-e az utóbbi robbantássorozatához.","id":"20180320_austini_cimzesu_csomag_robbant_egy_fedex_telephelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba95145d-32bd-42bb-9954-42cf0284def5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406ce626-0411-40dc-b756-9174007aab6a","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_austini_cimzesu_csomag_robbant_egy_fedex_telephelyen","timestamp":"2018. március. 20. 13:51","title":"Austini címzésű csomag robbant egy FedEx-telephelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0482217-18b6-4808-8991-326ae798525a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen magyarázza el a tulajdonos, hogy ő valójában egy játéktermet üzemeltet.","shortLead":"Nehezen magyarázza el a tulajdonos, hogy ő valójában egy játéktermet üzemeltet.","id":"20180320_Nagy_uzlet_a_szexbabubordely_de_a_helyiek_bezaratnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0482217-18b6-4808-8991-326ae798525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71df4dd-9d26-44de-aa85-60c0dfdc512e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Nagy_uzlet_a_szexbabubordely_de_a_helyiek_bezaratnak","timestamp":"2018. március. 20. 07:15","title":"Nagy üzlet a szexbábubordély, de a helyiek bezáratnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797aa959-b103-4050-a4ef-b872efb2d5bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2007-ben végrehajtott légi hadművelet annyira titkos volt, hogy a pilóták is csak néhány órával előtte tudták meg, mi is lesz a célpontjuk. Az akkori miniszterelnök, Ehud Olmert támogatta a tervet, a védelmi miniszter azonban próbálta megakadályozni.","shortLead":"A 2007-ben végrehajtott légi hadművelet annyira titkos volt, hogy a pilóták is csak néhány órával előtte tudták meg, mi...","id":"20180321_Izrael_elismerte_hogy_felrobbantott_egy_epulo_atomreaktort_Sziriaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=797aa959-b103-4050-a4ef-b872efb2d5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac66db4-7b4c-49f4-a549-6129003c5991","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_Izrael_elismerte_hogy_felrobbantott_egy_epulo_atomreaktort_Sziriaban","timestamp":"2018. március. 21. 06:43","title":"Izrael elismerte, hogy felrobbantott egy épülő atomreaktort Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly óta eggyel csökkent a szám, de ez csak a látszat.","shortLead":"Tavaly óta eggyel csökkent a szám, de ez csak a látszat.","id":"20180320_Hiaba_igert_a_NAV_egyszerusitest_tobb_mint_felszaz_adonem_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38fa8d2-58ee-4821-b69a-ff7bd5cdedd5","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Hiaba_igert_a_NAV_egyszerusitest_tobb_mint_felszaz_adonem_van","timestamp":"2018. március. 20. 10:45","title":"Hiába ígért a NAV egyszerűsítést, több mint félszáz adónem van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot a cseh PPF-csoportnak, amely a közép-kelet-európai térség legnagyobb magántőke-befektetője.","shortLead":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot...","id":"20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4206d7-dacb-4e27-b38d-b5699c00f4f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","timestamp":"2018. március. 21. 08:16","title":"Cseh befektetőnek adják el a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]