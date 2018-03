Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető Testületnél tesz panaszt.","shortLead":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető...","id":"20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7ec76c-d41b-477a-94ce-65eb60bf5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 11:07","title":"Egyre jobb eséllyel indulhat harcba, aki panaszt tesz a bankja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c713055-9a5c-430d-b411-c7fa7c920309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két erőszakos férfi tavaly áprilisban csapott le két helyen a fővárosban: áldozataikat kifosztották és megverték.\r

","shortLead":"A két erőszakos férfi tavaly áprilisban csapott le két helyen a fővárosban: áldozataikat kifosztották és megverték.\r

","id":"20180319_alattomos_utcai_rablok_ellen_emeltek_vadat_budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c713055-9a5c-430d-b411-c7fa7c920309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc84043f-36ff-4b93-a0e4-f5180103a466","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_alattomos_utcai_rablok_ellen_emeltek_vadat_budapesten","timestamp":"2018. március. 19. 10:50","title":"Alattomos utcai rablók ellen emeltek vádat Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e6c05e-98ea-414e-a3e3-f5039d310681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez ugyanis egy elektromos Mercedes GLA-klón, amilyen a hajtását tekintve az eredetiben nincs.","shortLead":"Ez ugyanis egy elektromos Mercedes GLA-klón, amilyen a hajtását tekintve az eredetiben nincs.","id":"20180319_kinai_auto_koppintas_mercedes_gla_elektromos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6e6c05e-98ea-414e-a3e3-f5039d310681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85eb67d-7e64-4498-95ca-545e8e471869","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_kinai_auto_koppintas_mercedes_gla_elektromos","timestamp":"2018. március. 19. 19:01","title":"Ez egy olyan kínai Merci-koppintás, aminek nincs eredetije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bad355e-aeed-4574-bb7b-11a79c70397a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kertész Imre Intézet kialakítására és a Terror Háza felújítására jutott pénz.","shortLead":"A Kertész Imre Intézet kialakítására és a Terror Háza felújítására jutott pénz.","id":"20180320_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_Schmidt_Maria_alapitvanyanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bad355e-aeed-4574-bb7b-11a79c70397a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4991f02-cce5-4234-bc0f-b646138b0203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_Schmidt_Maria_alapitvanyanak","timestamp":"2018. március. 20. 06:48","title":"Kétmilliárd forintot ad a kormány Schmidt Mária alapítványának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányfő hétfőn levélben gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek vasárnapi újraválasztásához – tájékoztatta a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfő hétfőn levélben gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek vasárnapi újraválasztásához –...","id":"20180319_Orban_Viktor_gratulalt_Putyinnak_a_gyozelemhez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018811dc-5148-4b7e-a1f2-13582cbeec45","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Orban_Viktor_gratulalt_Putyinnak_a_gyozelemhez","timestamp":"2018. március. 19. 14:03","title":"Orbán Viktor gratulált Putyinnak a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c297e3-64ce-4252-910b-3ef5684a1c47","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly vízügyi beruházás indult a Mosoni-Dunánál azért, hogy megszüntessék a Dunán évtizedekkel ezelőtt kialakult medersüllyedés kedvezőtlen hatásait. ","shortLead":"Komoly vízügyi beruházás indult a Mosoni-Dunánál azért, hogy megszüntessék a Dunán évtizedekkel ezelőtt kialakult...","id":"20180320_majdnem_30_milliard_forintot_koltenek_a_mosoni_dunara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c297e3-64ce-4252-910b-3ef5684a1c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1bd335-2fe1-423f-a2b3-06de59591842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_majdnem_30_milliard_forintot_koltenek_a_mosoni_dunara","timestamp":"2018. március. 20. 17:06","title":"Majdnem 30 milliárd forintot költenek a Mosoni-Dunára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd2a747-742e-4ea2-9df1-69966cc87992","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Wintermantel Zsolt minden jelöltnek, ellenzékieknek és függetleneknek is levelet írt. Szerinte azok a választók is, akik aláírásukkal támogatták a képviselőjelöltek elindulását, azt akarják, hogy senki ne bontsa le a kerítést.","shortLead":"Wintermantel Zsolt minden jelöltnek, ellenzékieknek és függetleneknek is levelet írt. Szerinte azok a választók is...","id":"20180320_Ujpest_fideszes_polgarmestere_irasbeli_garanciat_ker_a_kepviselojeloltektol_hogy_nem_visznek_bevandorlokat_a_keruletbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd2a747-742e-4ea2-9df1-69966cc87992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422d467f-9dbf-4215-baa8-63301c41d9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ujpest_fideszes_polgarmestere_irasbeli_garanciat_ker_a_kepviselojeloltektol_hogy_nem_visznek_bevandorlokat_a_keruletbe","timestamp":"2018. március. 20. 15:43","title":"Újpest fideszes polgármestere írásbeli garanciát kér a képviselőjelöltektől, hogy nem visznek bevándorlókat a kerületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","shortLead":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","id":"20180319_Orban_Viktor_a_Mol_gyaravatojan_sem_hagyta_ki_hogy_migransozzon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efcbc03-a8b7-4c25-ad2f-a1f04ec7afa4","keywords":null,"link":"/kkv/20180319_Orban_Viktor_a_Mol_gyaravatojan_sem_hagyta_ki_hogy_migransozzon","timestamp":"2018. március. 19. 12:17","title":"Orbán Viktor a Mol gyáravatóján sem hagyta ki, hogy migránsozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]