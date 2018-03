Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","shortLead":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","id":"20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84a08d2-355c-4e0e-a470-1ead273ae796","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","timestamp":"2018. március. 22. 09:16","title":"Robin Williams imádta fogdosni a partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar műkorcsolyázó a 24., éppen továbbjutást érő helyen végzett a milánói világbajnokság női rövidprogramjában.","shortLead":"A magyar műkorcsolyázó a 24., éppen továbbjutást érő helyen végzett a milánói világbajnokság női rövidprogramjában.","id":"20180321_toth_ivettnek_megint_bejott_az_acdc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6d10c8-c2ee-430e-87bc-a82eee1fd5b1","keywords":null,"link":"/sport/20180321_toth_ivettnek_megint_bejott_az_acdc","timestamp":"2018. március. 21. 17:36","title":"Tóth Ivettnek megint bejött az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítványok szerint új szintet értek el a magyarországi civil szervezetek elleni támadások. ","shortLead":"A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítványok szerint új szintet értek el a magyarországi civil szervezetek...","id":"20180322_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_Egyre_durvabbak_az_itthoni_civil_szervezetek_elleni_tamadasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2592c0-1686-4290-b377-80ab9643b336","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_Egyre_durvabbak_az_itthoni_civil_szervezetek_elleni_tamadasok","timestamp":"2018. március. 22. 20:39","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: Egyre durvábbak az itthoni civil szervezetek elleni támadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","shortLead":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","id":"20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc90d-129a-478e-8f4a-ac4f2651faac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","timestamp":"2018. március. 22. 16:31","title":"Elég feltűnő volt a lopott X6-os BMW, a csanádpalotai rendőröknek is szemet szúrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen a Facebook elhagyása mellett teszi le a voksát.","shortLead":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen...","id":"20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d790ed7-32a7-49d3-8c6d-c73b5a5ca84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","timestamp":"2018. március. 21. 13:43","title":"Itt az idő, mindenki törölje a Facebook-fiókját – erre buzdít a WhatsApp alapítója, akit a Facebook tett milliárdossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321f8e3-8152-4627-9b5b-4d09c2b662f7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mentorokkal jobb emberekké és képzettebb szakértőkké válhatnánk, mégis kevés ember mellett van ilyen segítő. Ha lemondanánk különlegességünk illúziójáról, könnyebben beépíthetnénk az életünkbe mások tapasztalatait.","shortLead":"Mentorokkal jobb emberekké és képzettebb szakértőkké válhatnánk, mégis kevés ember mellett van ilyen segítő. Ha...","id":"20180322_mentorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321f8e3-8152-4627-9b5b-4d09c2b662f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74fbaf5-62c8-4dfc-adfa-ab358a0ef2b9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180322_mentorok","timestamp":"2018. március. 22. 13:15","title":"Ön le tud mondani különlegessége illúziójáról? Gratulálunk, máris tett egy lépést a siker felé!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyerekek a kampányban, 1000-es szint.","shortLead":"Gyerekek a kampányban, 1000-es szint.","id":"20180321_orban_video_gyerek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce7648a-6944-423b-8a34-1633fde7278c","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_orban_video_gyerek","timestamp":"2018. március. 21. 14:05","title":"Ezt a videót nehéz lesz überelni: Orbánhoz kirendeltek egy rakás gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön a Diagnosticum Zrt. A 879 milliós uniós támogtással megvalósuló program célja, hogy egy nemzetközi adatbázis részeként elkészüljön a Magyar Borok Eredetmintázati Térképe.","shortLead":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön...","id":"20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376fc12-47fe-463c-94e8-d30fda8ed319","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","timestamp":"2018. március. 22. 17:03","title":"Tudja, mi történik, ha összeeresztik a mágneses magrezonancia spektroszkópiát a magyar borokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]