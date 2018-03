Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk a közösségi oldal. Ehhez mutatunk most öt beállítást, amiket elvégezve ön is nagyobb biztonságban tudhatja a személyére vonatkozó kényes adatokat.","shortLead":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk...","id":"20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f6b175-4061-4a3b-8693-6c6f1d205c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","timestamp":"2018. március. 22. 08:03","title":"Azonnal állítsa be ezt az 5 dolgot a Facebook-fiókjában, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","shortLead":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","id":"20180322_kamion_elozes_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff097f4e-a2a9-4c04-85fa-94d2328adafd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_kamion_elozes_autos_video","timestamp":"2018. március. 22. 04:01","title":"Minden szabályt megszegve előzött a dán kamionos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","shortLead":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","id":"20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92471124-6f11-4ce6-9c6e-4af764e1a8a3","keywords":null,"link":"/sport/20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","timestamp":"2018. március. 21. 14:42","title":"Sopronba hozzák az Euroliga négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria a parkolás. Az önkormányzat most egy huszárvágással véget vet ennek.","shortLead":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria...","id":"20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668b1eaa-73d9-415d-9df6-5fbd54bd5edf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","timestamp":"2018. március. 22. 09:00","title":"Autómentes terület lesz a Normafa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724f618b-f9e0-4047-9eac-3d8a5c265175","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a figyelmeztetéssel ürítették ki a metró Szent Gellért téri állomását reggel. ","shortLead":"Ezzel a figyelmeztetéssel ürítették ki a metró Szent Gellért téri állomását reggel. ","id":"20180321_Az_allomas_teruletere_belepni_tilos_az_allomasra_ego_szerelveny_erkezik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724f618b-f9e0-4047-9eac-3d8a5c265175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b113f84-0756-4c75-a402-94a0e50656d3","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Az_allomas_teruletere_belepni_tilos_az_allomasra_ego_szerelveny_erkezik","timestamp":"2018. március. 21. 11:48","title":"„Az állomás területére belépni tilos, az állomásra égő szerelvény érkezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot a cseh PPF-csoportnak, amely a közép-kelet-európai térség legnagyobb magántőke-befektetője.","shortLead":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot...","id":"20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4206d7-dacb-4e27-b38d-b5699c00f4f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","timestamp":"2018. március. 21. 08:16","title":"Cseh befektetőnek adják el a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","shortLead":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","id":"20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f067622b-4211-4de2-a595-952587cbe4ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","timestamp":"2018. március. 22. 11:33","title":"Új út nyílt Hódmezővásárhelyen, csaknem 3 milliárdba fájt kilométerenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d325966-b6ce-48fd-b479-03096c2e247b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly nyáron szinte bárhol belefuthattunk Budapesten Mila Kunisba, aki A kém, aki dobott engem című filmet forgatta, a friss előzetesben pedig több fővárosi helyszínt is kiszúrhatunk. ","shortLead":"Tavaly nyáron szinte bárhol belefuthattunk Budapesten Mila Kunisba, aki A kém, aki dobott engem című filmet forgatta...","id":"20180322_Elkeszult_Mila_Kunis_Budapesten_forgatott_filmjenek_elozetese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d325966-b6ce-48fd-b479-03096c2e247b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d8cf89-8636-4377-9b70-0d5c0d2cb19a","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Elkeszult_Mila_Kunis_Budapesten_forgatott_filmjenek_elozetese","timestamp":"2018. március. 22. 10:35","title":"Így rohangált Budapesten Mila Kunis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]