Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Választási lendületben van a magyar gazdaság, fűtik az uniós projektekre kifizetett előlegek, a béremelések, az alacsony kamatszint, és a nemzetközi környezet is kedvez neki – ebben nagyjából megegyezik a GKI és a Pénzügykutató friss prognózisa. A jövőt azonban megannyi bizonytalanság övezi.","shortLead":"Választási lendületben van a magyar gazdaság, fűtik az uniós projektekre kifizetett előlegek, a béremelések...","id":"20180321_Ket_prognozis_Fut_a_magyar_gazdasag_szekere_kerdes_hogy_meddig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c130044a-d81d-4f1e-9ee8-bd264b307ab4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Ket_prognozis_Fut_a_magyar_gazdasag_szekere_kerdes_hogy_meddig","timestamp":"2018. március. 21. 18:12","title":"Két prognózis: Fut a magyar gazdaság szekere, kérdés, hogy meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","shortLead":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","id":"20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263bf7e5-8043-4f23-a7d9-450601c2b829","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","timestamp":"2018. március. 22. 09:50","title":"Kiosztották a világtörténelem legnagyobb fizetését – Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírók a XVI. kerületi fórum előtt értesültek róla, hogy a miniszter nem jön el.","shortLead":"Az újságírók a XVI. kerületi fórum előtt értesültek róla, hogy a miniszter nem jön el.","id":"20180320_kosa_lajos_xvi_kerulet_forum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5856bac7-77aa-4bbc-bddc-f951fdad4d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_kosa_lajos_xvi_kerulet_forum","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Ma tartott volna kampányrendezvényt Kósa Lajos, de inkább lefújták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elsőszavazók nemzeti színű szilikonos karkötőt kapnak idén ajándékba. A legkisebb szavazólap, A/4-es méretű Budapest 7-es választókerületében lesz, a legnagyobb pedig a Nógrád megyei 1-esben.","shortLead":"Az elsőszavazók nemzeti színű szilikonos karkötőt kapnak idén ajándékba. A legkisebb szavazólap, A/4-es méretű Budapest...","id":"20180322_szombat_ota_nyomtatjak_a_szavazolapokat_a_valasztasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4af65b-00c4-4089-a2f2-76220d108714","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_szombat_ota_nyomtatjak_a_szavazolapokat_a_valasztasra","timestamp":"2018. március. 22. 16:17","title":"Szombat óta nyomtatják a szavazólapokat a választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace36ee0-33a9-4eff-a88f-7c1b097e6c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden valóban úgy lesz a jövő héten bemutatkozó új telefonban, ahogy most tűnik, akkor jó eséllyel tarolni fog a készülék a következő hónapokban.","shortLead":"Ha minden valóban úgy lesz a jövő héten bemutatkozó új telefonban, ahogy most tűnik, akkor jó eséllyel tarolni fog...","id":"20180321_huawei_p20_pro_tripla_kamera_40_mp_4000_mah_akkumulator_uzemido_kiszivargott_infok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace36ee0-33a9-4eff-a88f-7c1b097e6c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517d1668-2bb2-4019-bf80-ad103bc34e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_huawei_p20_pro_tripla_kamera_40_mp_4000_mah_akkumulator_uzemido_kiszivargott_infok","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Ha tényleg ezt tudja majd a Huawei új telefonja, akkor rengeteg embernek tetszeni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480ab383-66d2-4212-a5f4-dd2f11024cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180321_Selmeczi_szerette_volna_ha_titokban_marad_milyen_kocsival_erkezett_a_jaszsagi_forumra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480ab383-66d2-4212-a5f4-dd2f11024cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43f5878-1cb2-411d-a25f-340c68a89985","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Selmeczi_szerette_volna_ha_titokban_marad_milyen_kocsival_erkezett_a_jaszsagi_forumra","timestamp":"2018. március. 21. 09:15","title":"Selmeczi Gabriella szerette volna, ha titokban marad, milyen kocsival érkezett a jászsági fórumra - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec622cc-ed4f-44b5-8613-d3e9a704d00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szünetben még 1-0-ra vezetett a magyar csapat, aztán beindult az angol henger.","shortLead":"A szünetben még 1-0-ra vezetett a magyar csapat, aztán beindult az angol henger.","id":"20180321_nagy_verest_kapott_az_u19es_valogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ec622cc-ed4f-44b5-8613-d3e9a704d00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b52610b-8903-4504-a887-166cf9cf7642","keywords":null,"link":"/sport/20180321_nagy_verest_kapott_az_u19es_valogatott","timestamp":"2018. március. 21. 19:49","title":"Nagy verést kapott az U19-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1bcff1-7ad1-45c5-9be0-ddc613bb0632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságokon folytatódhat a Migration Aid és a Fidesz-alapító vitája.","shortLead":"A bíróságokon folytatódhat a Migration Aid és a Fidesz-alapító vitája.","id":"20180322_Az_oknyomozasaban_megbantott_Bayer_Zsolt_feljelentest_tesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f1bcff1-7ad1-45c5-9be0-ddc613bb0632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c247be6-d044-49a6-8a30-521a9b549cec","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Az_oknyomozasaban_megbantott_Bayer_Zsolt_feljelentest_tesz","timestamp":"2018. március. 22. 09:21","title":"Az oknyomozásában megbántott Bayer Zsolt feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]