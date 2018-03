Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30c43619-0b65-4801-b272-300f39fcd797","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"30 éve van piacon a japán SUV és ennek alkalmából piacra dobtak egy 30 darabos limitált szériát. Legalábbis Oroszországban, ahol azonnal el is kapkodták a sorszámozott példányokat.","shortLead":"30 éve van piacon a japán SUV és ennek alkalmából piacra dobtak egy 30 darabos limitált szériát. Legalábbis...","id":"20180321_vitara_suzuki_30_eves_limitalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c43619-0b65-4801-b272-300f39fcd797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e18dde-8f5a-4e33-98ff-cddcaad4da46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_vitara_suzuki_30_eves_limitalt","timestamp":"2018. március. 21. 12:20","title":"Nagyon menő ez a limitált darabszámos Suzuki Vitara, csak egy baja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bennu nevű aszteroida vagy nagyon közel húz majd el a Föld mellett, vagy el is találja azt. A NASA mindenesetre már készül a mentési tervvel.","shortLead":"A Bennu nevű aszteroida vagy nagyon közel húz majd el a Föld mellett, vagy el is találja azt. A NASA mindenesetre már...","id":"20180321_nasa_aszteroida_bennu_becsapodas_utkozes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3336e8b2-f00e-4567-9092-74f1df5cd307","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_nasa_aszteroida_bennu_becsapodas_utkozes","timestamp":"2018. március. 21. 08:03","title":"Eltalálhatja a Földet egy aszteroida, a NASA-nál már csinálják a terveket 2135-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a felháborodás Brüsszelben – mondja rövid bejelentkezőjében Orbán Viktor, miután tárgyalt a V4-es csoport többi kormányfőjével az EU-csúcs előtt. Szigort ígért, és egy teljes videóban nem tett említést a migránsokról.","shortLead":"Nagy a felháborodás Brüsszelben – mondja rövid bejelentkezőjében Orbán Viktor, miután tárgyalt a V4-es csoport többi...","id":"20180322_Orban_a_Facebookon_uzeni_buntetni_kell_a_mocskos_Facebookkampanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61487e26-98f0-4ce7-a46b-4c086689d106","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Orban_a_Facebookon_uzeni_buntetni_kell_a_mocskos_Facebookkampanyt","timestamp":"2018. március. 22. 17:36","title":"Orbán a Facebookon üzeni: büntetni kell a mocskos Facebook-kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1300b176-e9cd-4987-a0d5-b34b9903432e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most viszont messze felülmúlták ezt a rekordot.","shortLead":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most...","id":"20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1300b176-e9cd-4987-a0d5-b34b9903432e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47354600-a77f-4a58-93b4-c27cf043bceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","timestamp":"2018. március. 21. 17:00","title":"Ennyire nagy kapacitású SSD még nem volt a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító, hangulatkeltő beszámolóit sem. Nem volt sem egy- sem kétfarkú „békén”.","shortLead":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító...","id":"20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6928b27-2ace-46c1-87ca-e6a38a6c5506","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","timestamp":"2018. március. 22. 09:23","title":"Lackfi: Bárki nyer április 8-án, a nemzethalál elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470c819-ac9b-45a0-b815-d4f2bad02904","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Csak a pozitív oldalát látja az eliosos beruházásnak Jászberény fideszes polgármestere, Szabó Tamás, aki még sosem hallotta Tiborcz István nevét.","shortLead":"Csak a pozitív oldalát látja az eliosos beruházásnak Jászberény fideszes polgármestere, Szabó Tamás, aki még sosem...","id":"20180321_Az_Eliosszal_szerzodo_polgarmester_nem_tudja_ki_a_miniszterelnok_veje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0470c819-ac9b-45a0-b815-d4f2bad02904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d6996c-d015-4bcf-b1c2-37bf3eda6983","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Az_Eliosszal_szerzodo_polgarmester_nem_tudja_ki_a_miniszterelnok_veje","timestamp":"2018. március. 21. 09:10","title":"Az Eliosszal szerződő polgármester: \"Tiborcz István? Életemben nem hallottam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán miniszterelnök szerint az elosztás hosszabb távon működésképtelen, ezért inkább a külső határ védelmére, valamint a gondok helyi kezelésére kell összpontosítani. ","shortLead":"A dán miniszterelnök szerint az elosztás hosszabb távon működésképtelen, ezért inkább a külső határ védelmére, valamint...","id":"20180322_Dania_nemet_mond_a_menekultkvotara_es_felszamolja_a_gettokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b94b87-131d-4b1d-aead-fa348a3e07c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Dania_nemet_mond_a_menekultkvotara_es_felszamolja_a_gettokat","timestamp":"2018. március. 22. 19:12","title":"Dánia nemet mond a menekültkvótára, és felszámolja a \"gettókat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De számos kórházban még most is látogatási tilalom van érvényben. ","shortLead":"De számos kórházban még most is látogatási tilalom van érvényben. ","id":"20180321_Egyre_kevesebb_az_influenzas_visszavonuloban_a_jarvany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff249a3-4b7a-4435-8b36-a6b9bc432360","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Egyre_kevesebb_az_influenzas_visszavonuloban_a_jarvany","timestamp":"2018. március. 21. 16:46","title":"Egyre kevesebb az influenzás, visszavonulóban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]