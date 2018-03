Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 7 milliárdot terveztek adni a Bátonyterenyén építendő csokigyár építésére, de végül \"csak\" 3,3 milliárd forinttal segítik a beruházást. A gyár 2019 végén kezdi meg működését. ","shortLead":"Több mint 7 milliárdot terveztek adni a Bátonyterenyén építendő csokigyár építésére, de végül \"csak\" 3,3 milliárd...","id":"20180321_Milliardokat_adnak_Orbanek_egy_hazai_csokigyar_epitesere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84c8327-98c6-41f0-93fd-14667af3c018","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Milliardokat_adnak_Orbanek_egy_hazai_csokigyar_epitesere","timestamp":"2018. március. 21. 16:20","title":"Milliárdokat adnak Orbánék egy hazai csokigyár építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049ae058-2a1f-4f87-a6d7-c6e9824863cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült a Viszlát, kétharmad! kampányvideója, konzervatívok kampányolnak a Fidesz ellen. ","shortLead":"Elkészült a Viszlát, kétharmad! kampányvideója, konzervatívok kampányolnak a Fidesz ellen. ","id":"20180322_MarkiZay_ujabb_dobasa_a_kiugrott_KDNPs_is_a_Fidesz_ellen_kampanyol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049ae058-2a1f-4f87-a6d7-c6e9824863cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b3c185-91c5-4827-a982-78eb961cb698","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_MarkiZay_ujabb_dobasa_a_kiugrott_KDNPs_is_a_Fidesz_ellen_kampanyol","timestamp":"2018. március. 22. 11:36","title":"Márki-Zay újabb dobása: a kiugrott KDNP-s is a Fidesz ellen kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443342d0-384f-4d49-bc7d-b2c94b349b3b","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"100 milliárd euró közelébe emelkedett tavaly a BMW forgalma, s a német autógyár 9,9 milliárdos adózás előtti eredménnyel zárta 2017-et. A BMW-k mellett MINI-ket, illetve Rolls-Royce-okat is forgalmazó csoport tavaly világszerte 2,46 millió autót adott el, 4,1 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A BMW is úgy véli, a jövő az elektromos autózásé.","shortLead":"100 milliárd euró közelébe emelkedett tavaly a BMW forgalma, s a német autógyár 9,9 milliárdos adózás előtti...","id":"20180321_BMW_husz_uj_vagy_megujitott_modell_jon_iden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=443342d0-384f-4d49-bc7d-b2c94b349b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a176f28-788c-4d80-8c4a-596c6ca2acda","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_BMW_husz_uj_vagy_megujitott_modell_jon_iden","timestamp":"2018. március. 21. 16:34","title":"BMW: húsz új vagy megújított modell jön idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4fa86a-4e78-4708-a807-0cb3f12a002e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég jó pozícióba került a magyarországi üzem azzal, hogy a francia tulajdonos itt fogja gyártani egyik legnagyobb darabszámú motorját. ","shortLead":"Elég jó pozícióba került a magyarországi üzem azzal, hogy a francia tulajdonos itt fogja gyártani egyik legnagyobb...","id":"20180321_megmenekult_a_szentgotthardi_Opelgyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4fa86a-4e78-4708-a807-0cb3f12a002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31fca4-ac9d-47a4-b9d9-9e3b1646eb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_megmenekult_a_szentgotthardi_Opelgyar","timestamp":"2018. március. 21. 14:14","title":"Megmenekült a szentgotthárdi Opel-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás felvételen beszél arról, hogy olyan levelezőrendszert használnak, ami a küldés után 2 órával törli az elküldött e-mailt.","shortLead":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás...","id":"20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b5f9a1-3fa4-4353-9765-969608bf295e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","timestamp":"2018. március. 23. 09:03","title":"Készültek a botrányra? Csak trükkös e-mailekben kommunikál kényes ügyekben a Cambridge Analytica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180322_A_HirCsarda_megmutatja_Orban_mit_gondol_a_brusszeli_csucsrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954f29b2-7c27-4aaf-80da-aadb8478ad43","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_A_HirCsarda_megmutatja_Orban_mit_gondol_a_brusszeli_csucsrol","timestamp":"2018. március. 22. 15:03","title":"A HírCsárda megmutatja, mit gondol Orbán a brüsszeli csúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyerekek a kampányban, 1000-es szint.","shortLead":"Gyerekek a kampányban, 1000-es szint.","id":"20180321_orban_video_gyerek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce7648a-6944-423b-8a34-1633fde7278c","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_orban_video_gyerek","timestamp":"2018. március. 21. 14:05","title":"Ezt a videót nehéz lesz überelni: Orbánhoz kirendeltek egy rakás gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig csak sejteni lehetett, de ma már biztos, hogy kiárusítják a teljes Klapka-birodalmat – írja a Blikk.","shortLead":"Eddig csak sejteni lehetett, de ma már biztos, hogy kiárusítják a teljes Klapka-birodalmat – írja a Blikk.","id":"20180322_310_millioert_aruljak_Klapka_uzlethazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee56791-02af-42fc-a576-958a2cca832e","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_310_millioert_aruljak_Klapka_uzlethazat","timestamp":"2018. március. 22. 06:59","title":"310 millióért árulják Klapka üzletházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]