Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem számítanak a statisztikusok, hogy a kormánypárt képes lesz kétharmados többségbe kerülni. ","shortLead":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem...","id":"20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e569e7-0538-4bd1-9500-dc36521dfc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","timestamp":"2018. március. 22. 13:40","title":"Republikon: Nem valószínű a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák, komáromi rendszám található.","shortLead":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák...","id":"20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5a2284-8b5a-4a3c-9fbc-87f6b443cc97","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","timestamp":"2018. március. 22. 18:44","title":"Átvette 800 lóerős új Ferrariját a budapesti milliárdos – ismét szlovák rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","shortLead":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","id":"20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440b7a6-cdc4-4c80-904c-f0ce18043b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","timestamp":"2018. március. 22. 07:02","title":"Ennek pofon is lehet a vége: csoportos perek indulnak a Facebook ellen az adatgyűjtési botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét. Kiderült, korábban más állt a papíron.","shortLead":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét...","id":"20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062d1ab5-c9bf-4206-ac54-bbbe179ddbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","timestamp":"2018. március. 23. 07:02","title":"Egy több mint 1000 éves szöveget találtak egy zsoltár mögé rejtve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 1,50 százalékról 1,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot kamatdöntő ülésén az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed).","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 1,50 százalékról 1,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot...","id":"20180321_kamatot_emelt_a_fed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be9a7d1-5829-41e6-9b12-022da290d00f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_kamatot_emelt_a_fed","timestamp":"2018. március. 21. 19:21","title":"Kamatot emelt a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","id":"20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452067c-2108-4c0d-a4d6-1bc7465d8c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","timestamp":"2018. március. 23. 06:43","title":"MN: dollármilliós offshore-számlája van a hatvani fideszes kiskirálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salisbury korábban hangulatos utcáiról és a katedrálisáról volt ismert, mostanában az orosz-brit viszályhoz vezető kémjátszámáról vált ismertté. Azt már jóval kevesebben tudják: a helyi közszolgálati dolgozók nyugdíjalapja szép pénzt tart orosz állampapírokban és Szberbank részvényekben.","shortLead":"Salisbury korábban hangulatos utcáiról és a katedrálisáról volt ismert, mostanában az orosz-brit viszályhoz vezető...","id":"20180322_Putyin_rohoghet_a_markaba_a_rendszerevel_kemenykedo_britek_leendo_nyugdijasai_is_Oroszorszagot_penzelik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8a13f-807e-4bbd-a5b5-c9d4b6c09f73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Putyin_rohoghet_a_markaba_a_rendszerevel_kemenykedo_britek_leendo_nyugdijasai_is_Oroszorszagot_penzelik","timestamp":"2018. március. 22. 12:15","title":"Putyin röhöghet a markába, a rendszerével keménykedő britek leendő nyugdíjasai is Oroszországot pénzelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejeződött szerda este a volt francia államfő előző nap, őrizetbe vétel alatt megkezdődött kihallgatása.","shortLead":"Befejeződött szerda este a volt francia államfő előző nap, őrizetbe vétel alatt megkezdődött kihallgatása.","id":"20180321_25_oran_at_hallgattak_ki_sarkozyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fab8e0-5c0c-450b-9d3b-edc211091bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_25_oran_at_hallgattak_ki_sarkozyt","timestamp":"2018. március. 21. 20:08","title":"25 órán át hallgatták ki Sarkozyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]