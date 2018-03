Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","shortLead":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","id":"20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35957a61-ee42-4e5d-9cf2-8572abdf12de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","timestamp":"2018. március. 22. 19:04","title":"Trump az utolsó pillanatban megkönyörült Európán és hat másik országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e6f550-85c9-485c-b6c9-e6c5f7045424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi fél év előzetes letartóztatás után most szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A férfi fél év előzetes letartóztatás után most szabadlábon védekezhet.","id":"20180323_Negy_fiu_vadolja_zaklatassal_a_budapesti_fociakademia_tanarat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4e6f550-85c9-485c-b6c9-e6c5f7045424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59014ac6-0284-4df9-9cc8-61486e9414a4","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Negy_fiu_vadolja_zaklatassal_a_budapesti_fociakademia_tanarat","timestamp":"2018. március. 23. 06:01","title":"Négy fiú vádolja zaklatással a budapesti fociakadémia tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae289bfd-ed94-41ae-88e6-6e7e4c3bc16a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Montenegróval kötött határegyezmény ratifikálásával az EU eltörölné a koszovói állampolgárokkal szembeni vízumkényszert. Az ultranacionalisták inkább meggyújtottak megint egy könnygázgránátot.","shortLead":"A Montenegróval kötött határegyezmény ratifikálásával az EU eltörölné a koszovói állampolgárokkal szembeni...","id":"20180321_akcioban_az_ultranacionalistak_megint_konnygaz_teritette_be_a_koszovoi_parlament_ulestermet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae289bfd-ed94-41ae-88e6-6e7e4c3bc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca84cbf9-5b7b-481a-952b-b84583514877","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_akcioban_az_ultranacionalistak_megint_konnygaz_teritette_be_a_koszovoi_parlament_ulestermet","timestamp":"2018. március. 21. 13:07","title":"Akcióban az ultranacionalisták, megint könnygáz terítette be a koszovói parlament üléstermét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De számos kórházban még most is látogatási tilalom van érvényben. ","shortLead":"De számos kórházban még most is látogatási tilalom van érvényben. ","id":"20180321_Egyre_kevesebb_az_influenzas_visszavonuloban_a_jarvany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff249a3-4b7a-4435-8b36-a6b9bc432360","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Egyre_kevesebb_az_influenzas_visszavonuloban_a_jarvany","timestamp":"2018. március. 21. 16:46","title":"Egyre kevesebb az influenzás, visszavonulóban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brent olajfajta napi jegyzési adatai alapján 50 dollár fölött maradt az ásványolaj hordónkénti átlagára az adóhatóság által vizsgált időszakban, így áprilistól nem változik az üzemanyagok jövedéki adója.","shortLead":"A Brent olajfajta napi jegyzési adatai alapján 50 dollár fölött maradt az ásványolaj hordónkénti átlagára...","id":"20180322_Aprilisi_benzinarkeplet_az_allam_tovabbra_is_jol_jar_az_autos_tovabbra_sem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8fb962-07b1-476d-bc56-0c9ef7565152","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Aprilisi_benzinarkeplet_az_allam_tovabbra_is_jol_jar_az_autos_tovabbra_sem","timestamp":"2018. március. 22. 16:52","title":"Áprilisi benzinár képlet: az állam továbbra is jól jár, az autós továbbra sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50626c4-2735-4c2a-b8ab-887aa7e3c80c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogyan az Európa Kiadó elmúlt három és fél évtizede is sokféleképpen szól arról, ahogyan és ahol élünk, úgy Menyhárt Jenőék négy dalt tartalmazó új EP-je, a Nincs kontroll igazi Európa Kiadó-lemez. A világ dolgait és az életünk legszemélyesebb ügyeit egyszerre felvillantó dalokban jéghegyek, csokor vörös rózsák, Budapest és New York váltogatják egymást. Ráadásul kapunk egy megkapó feldolgozást is.","shortLead":"Ahogyan az Európa Kiadó elmúlt három és fél évtizede is sokféleképpen szól arról, ahogyan és ahol élünk, úgy Menyhárt...","id":"20180321_Europa_Kiado_Nincs_kontroll_lemez_EP_premier","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b50626c4-2735-4c2a-b8ab-887aa7e3c80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9b5bad-9afc-4eec-9f47-9f26a0bbaf2c","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Europa_Kiado_Nincs_kontroll_lemez_EP_premier","timestamp":"2018. március. 21. 10:01","title":"\"A kufárok rég kizavarták Jézust a templomból. Nincs kontroll!\" – itt az Európa Kiadó új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937a4a22-c111-4894-981d-7aae43c953a6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Nem a vajúdás fájdalmai, hanem a megalázó kórházi bánásmód teszi traumává a szülést, a nők pedig rendszerint nem mernek visszajelezni, ha lekezelően bánnak velük. Egy civil szerveződés viszont most felemeli a hangját.","shortLead":"Nem a vajúdás fájdalmai, hanem a megalázó kórházi bánásmód teszi traumává a szülést, a nők pedig rendszerint nem mernek...","id":"20180322_A_szulesnek_nem_kellene_remalomnak_lennie","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937a4a22-c111-4894-981d-7aae43c953a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b5bc8a-f0d6-490b-885c-b6b8129106c3","keywords":null,"link":"/elet/20180322_A_szulesnek_nem_kellene_remalomnak_lennie","timestamp":"2018. március. 22. 14:40","title":"A szülésnek nem kellene rémálomnak lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak tűnik, hogy 3D érzékelő kamerája lehet.","shortLead":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak...","id":"20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f5e5bd-6c89-405e-9009-623212872b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","timestamp":"2018. március. 21. 12:03","title":"Az iPhone-os TrueDepth kamera konkurense érkezhet a következő Galaxy S telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]