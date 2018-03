Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d04a8f4-bb5d-4ff3-9a75-7877bb930c08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek további olvadását ebben az évszázadban csak egyetlen esetben lehet feltartóztatni, ha azonnal leállítjuk az összes üvegházhatású gáz kibocsátását – erre a következtetésre jutottak a Brémai és az Innsbrucki Egyetem kutatói a Nature Climate Change című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban.","shortLead":"A gleccserek további olvadását ebben az évszázadban csak egyetlen esetben lehet feltartóztatni, ha azonnal leállítjuk...","id":"20180321_gyakorlatilag_menthetetlenek_a_gleccserek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d04a8f4-bb5d-4ff3-9a75-7877bb930c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c337f6-d0de-4fd2-a483-9866b4b10c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_gyakorlatilag_menthetetlenek_a_gleccserek","timestamp":"2018. március. 21. 21:32","title":"Gyakorlatilag menthetetlenek a gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8501716-8907-4cae-8599-a61d3b1b5643","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tavaly húszmilliárd forintos kiesést okozott a madárinfluenza, a járványvédelmi intézkedések továbbra is fennállnak. ","shortLead":"Tavaly húszmilliárd forintos kiesést okozott a madárinfluenza, a járványvédelmi intézkedések továbbra is fennállnak. ","id":"20180322_Lezerfegyvert_adnanak_a_gazdak_kezebe_hogy_kivedjek_a_madarinfluenzat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8501716-8907-4cae-8599-a61d3b1b5643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888f8825-b3d7-4ba0-9b00-8bdcacd23bfe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Lezerfegyvert_adnanak_a_gazdak_kezebe_hogy_kivedjek_a_madarinfluenzat","timestamp":"2018. március. 22. 10:15","title":"Lézerfegyvert adnának a gazdák kezébe, hogy kivédjék a madárinfluenzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is felháborítja, ha gyerekekkel fotózkodnak a politikusok. A PDSZ szerint \"a nagyon fontos emberek, nagyon fontos cukiság videóit\" parasztvakításnak szokták nevezni.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is felháborítja, ha gyerekekkel fotózkodnak a politikusok. A PDSZ szerint \"a...","id":"20180322_a_pdsz_uzeni_a_kampanyoloknak_sulyosan_etikatlan_biodiszletkent_hasznalni_gyerekeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb069d9-480b-4060-8a09-2d129a4aec7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_a_pdsz_uzeni_a_kampanyoloknak_sulyosan_etikatlan_biodiszletkent_hasznalni_gyerekeket","timestamp":"2018. március. 22. 15:34","title":"A PDSZ üzeni a kampányolóknak: Súlyosan etikátlan biodíszletként használni gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száznyolcvan résztvevő közül ötöt sorsoltak ki, ők kamatmentes állami támogatást kapnak a lakásvásárlásukhoz.","shortLead":"Száznyolcvan résztvevő közül ötöt sorsoltak ki, ők kamatmentes állami támogatást kapnak a lakásvásárlásukhoz.","id":"20180322_Oten_orulhetnek_megvolt_az_elso_sorsolas_a_magyar_lakaslotton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187387-ffc7-44f6-9bee-1d3e68651a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Oten_orulhetnek_megvolt_az_elso_sorsolas_a_magyar_lakaslotton","timestamp":"2018. március. 22. 17:17","title":"Öten örülhetnek, megvolt az első sorsolás a magyar lakáslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaaac9ec-5eba-4ecd-9835-b087970eba7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt annyira a Fideszt látja egyetlen megoldásnak, hogy nemhogy nem indul a választáson, hanem fel is oszlatja magát, nehogy valakit megzavarjon.\r

\r

","shortLead":"A párt annyira a Fideszt látja egyetlen megoldásnak, hogy nemhogy nem indul a választáson, hanem fel is oszlatja magát...","id":"20180322_Rossz_hirunk_van_a_Felelos_Tarsadalom_Part_szimpatizansainak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaaac9ec-5eba-4ecd-9835-b087970eba7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080c2606-5cf2-4b47-8636-749d169d7ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Rossz_hirunk_van_a_Felelos_Tarsadalom_Part_szimpatizansainak","timestamp":"2018. március. 22. 14:25","title":"Rossz hírünk van a Felelős Társadalom Párt szimpatizánsainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feef1986-7ba1-4a38-b969-4efc72229e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Jokora_dugo_alakult_ki_egy_harmas_karambol_miatt_a_IX_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feef1986-7ba1-4a38-b969-4efc72229e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5cc8c4-8522-4b7a-a57f-1971a76f1388","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180322_Jokora_dugo_alakult_ki_egy_harmas_karambol_miatt_a_IX_keruletben","timestamp":"2018. március. 22. 14:07","title":"Jókora dugó alakult ki egy hármas karambol miatt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Adómentes is lehet a termőföld bérbeadásából származó jövedelem, ha pedig mégis adózni kell a föld után, azzal az önkormányzat járhat jól.","shortLead":"Adómentes is lehet a termőföld bérbeadásából származó jövedelem, ha pedig mégis adózni kell a föld után, azzal...","id":"20180322_Kulon_adoszabalyokat_tanulhat_akinek_foldje_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4471541a-794c-449a-beec-3fe195d9ae7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Kulon_adoszabalyokat_tanulhat_akinek_foldje_van","timestamp":"2018. március. 22. 11:05","title":"Külön adószabályokat tanulhat, akinek földje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A partra vetett tenger emlősök csaknem fele kimúlt. A halászati hatóság közben lezárta a strandot, és cápaveszélyre figyelmeztető jelzést adott ki.","shortLead":"A partra vetett tenger emlősök csaknem fele kimúlt. A halászati hatóság közben lezárta a strandot, és cápaveszélyre...","id":"20180323_Foto_tobb_mint_szazotven_cetet_vetett_partra_a_tenger_Ausztraliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46682414-7fb6-445b-bca4-152db92247e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Foto_tobb_mint_szazotven_cetet_vetett_partra_a_tenger_Ausztraliaban","timestamp":"2018. március. 23. 06:55","title":"Fotó: több mint százötven cetet vetett partra a tenger Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]