[{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bolthálózat kijelölt üzleteiben kedd esténként igyekeznek megkönnyíteni az autista vevők bevásárlását. Két órán át próbálnak minden olyan tényezőt minimálisra szintre csökkenteni, ami esetleg zavarhatja őket. \r

","shortLead":"A bolthálózat kijelölt üzleteiben kedd esténként igyekeznek megkönnyíteni az autista vevők bevásárlását. Két órán át...","id":"20180322_csendes_estekkel_segit_bevasarolni_autista_vevoinek_az_ir_lidl","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a116f24-5dbb-4ef4-978e-3cc7cdf29b66","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_csendes_estekkel_segit_bevasarolni_autista_vevoinek_az_ir_lidl","timestamp":"2018. március. 22. 21:41","title":"Csendes estékkel segít bevásárolni autista vevőinek az ír Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt minden országos listát állító pártnak biztosítani kell ötpercnyi műsoridőt a közmédiában –, hogy beszélhessen az M1-en a programjáról.","shortLead":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt...","id":"20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb18d0-a5fb-4ea1-845c-5f2881d97130","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","timestamp":"2018. március. 22. 11:34","title":"Kérdésekkel sorozta meg Orbánt, aztán kisétált az MTVA stúdiójából a Momentum-szóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad63ed90-61da-4b8f-a7b1-7cc73391fff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Orizetben_a_ferfi_aki_Gyarfas_Tamast_probalta_zsarolni_a_Fenyogyilkossaggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad63ed90-61da-4b8f-a7b1-7cc73391fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eafd2a-c1d7-4ee0-942d-c2ff6d7f030d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Orizetben_a_ferfi_aki_Gyarfas_Tamast_probalta_zsarolni_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2018. március. 22. 11:44","title":"Őrizetben a férfi, aki Gyárfás Tamást próbálta zsarolni a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány miatt ekéző egykori szóvivőt, mit terveznek.","shortLead":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány...","id":"20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26346df-aba2-438e-908e-52d7cc781c30","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","timestamp":"2018. március. 21. 09:40","title":"Selmeczi Gabriella elárulta, mi a Fidesz programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ee85d-e167-48ca-83ef-52cd47f77f72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Ezt_nem_lehet_megunni_ujabb_muvekkel_jelentkezett_a_legkulabb_konyvesbolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ee85d-e167-48ca-83ef-52cd47f77f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d49d3d-b4ee-4b6c-89e7-faee410e7bf4","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Ezt_nem_lehet_megunni_ujabb_muvekkel_jelentkezett_a_legkulabb_konyvesbolt","timestamp":"2018. március. 22. 15:02","title":"Ezt nem lehet megunni: újabb művekkel jelentkezett a legkúlabb könyvesbolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acfe52c-625f-4d87-99e3-dd80fb3eba3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Austin hetek óta rettegett a titokzatos robbantások miatt.","shortLead":"Austin hetek óta rettegett a titokzatos robbantások miatt.","id":"20180321_Felrobbantotta_magat_az_austini_robbanto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8acfe52c-625f-4d87-99e3-dd80fb3eba3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d589a1ff-2519-4c7e-9903-9364a36205a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_Felrobbantotta_magat_az_austini_robbanto","timestamp":"2018. március. 21. 11:30","title":"Felrobbantotta magát az austini robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik is tudni szeretné, hogyan kaphattak levelet Bakondi György fideszes címéről azok, akik nem is adták meg az adataikat a Fidesznek.","shortLead":"A Jobbik is tudni szeretné, hogyan kaphattak levelet Bakondi György fideszes címéről azok, akik nem is adták meg...","id":"20180322_a_jobbik_rakerdez_palffy_ilonanal_a_kulfoldi_magyaroknak_kuldott_bakondi_levelre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cf7181-c597-4475-9667-d7037ab6f29a","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_a_jobbik_rakerdez_palffy_ilonanal_a_kulfoldi_magyaroknak_kuldott_bakondi_levelre","timestamp":"2018. március. 22. 15:48","title":"A Jobbik rákérdez Pálffy Ilonánál a külföldi magyaroknak küldött Bakondi-levélre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot a cseh PPF-csoportnak, amely a közép-kelet-európai térség legnagyobb magántőke-befektetője.","shortLead":"A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot...","id":"20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4206d7-dacb-4e27-b38d-b5699c00f4f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_amerikai_befektetonek_adjak_el_a_telenort","timestamp":"2018. március. 21. 08:16","title":"Cseh befektetőnek adják el a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]