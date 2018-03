Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d8ee85d-e167-48ca-83ef-52cd47f77f72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Ezt_nem_lehet_megunni_ujabb_muvekkel_jelentkezett_a_legkulabb_konyvesbolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ee85d-e167-48ca-83ef-52cd47f77f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d49d3d-b4ee-4b6c-89e7-faee410e7bf4","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Ezt_nem_lehet_megunni_ujabb_muvekkel_jelentkezett_a_legkulabb_konyvesbolt","timestamp":"2018. március. 22. 15:02","title":"Ezt nem lehet megunni: újabb művekkel jelentkezett a legkúlabb könyvesbolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a730d4-f8b3-4b5e-97f6-6a5a405d8bcf","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"Minél inkább lebutul a kampány, annál erősebb a késztetés, hogy butuljunk hozzá ideiglenesen. És minél inkább hozzábutulunk, annál inkább úgy maradunk. Vélemény.","shortLead":"Minél inkább lebutul a kampány, annál erősebb a késztetés, hogy butuljunk hozzá ideiglenesen. És minél inkább...","id":"20180322_Revesz_Torpeseg_vagy_Googlesag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a730d4-f8b3-4b5e-97f6-6a5a405d8bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8eae88-25ea-42a1-921d-68e12d7783d1","keywords":null,"link":"/velemeny/20180322_Revesz_Torpeseg_vagy_Googlesag","timestamp":"2018. március. 22. 12:14","title":"Révész: Törpeség vagy Google-ság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott a skótokkal.","shortLead":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott...","id":"20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304a8de-ae1a-4551-be72-71b075f3a8ac","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 18:02","title":"Leekens döntött: Gulácsi védi a magyar kaput a kazahok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3937a3b-9615-4430-bf01-1dc6ab5961bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindössze tizenöt centiméteres, mumifikálódott lény valószínűleg egy magzat volt, amely koraszülötten jöhetett világra és több genetikai mutációtól szenvedhetett.","shortLead":"A mindössze tizenöt centiméteres, mumifikálódott lény valószínűleg egy magzat volt, amely koraszülötten jöhetett...","id":"20180322_megfejtettek_a_titkot_nem_foldonkivuli_volt_a_chilei_mumia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3937a3b-9615-4430-bf01-1dc6ab5961bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189968cc-3350-491a-a3c5-83c4685e5530","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_megfejtettek_a_titkot_nem_foldonkivuli_volt_a_chilei_mumia","timestamp":"2018. március. 22. 19:30","title":"Megfejtették a chilei törpe múmia titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Taktikai szavazásra buzdítják a választókat az ellenzéki pártok, ám sokszor nehéz eldönteni, helyben ki a legesélyesebb jelölt, akivel megszorongatható vagy legyőzhető a Fidesz. Több kalkulátoroldal is a szavazók segítségére siet, ám van azért ellentmondás a javaslataik között.","shortLead":"Taktikai szavazásra buzdítják a választókat az ellenzéki pártok, ám sokszor nehéz eldönteni, helyben ki a legesélyesebb...","id":"20180323_Retteg_hogy_Onon_mulik_Orban_hatalma_Itt_a_megfejtes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186d2a0a-b8c5-44a4-bc9e-12736be842b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Retteg_hogy_Onon_mulik_Orban_hatalma_Itt_a_megfejtes","timestamp":"2018. március. 23. 06:30","title":"Retteg, hogy az ön szavazatán múlik Orbán hatalma? Ettől még jobban zavarban lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef4b6e8-4be7-434e-8970-8f32eb74553c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szó szoros értelmében hordozható az alábbi projektor, minthogy a tenyerünkben is elfér.","shortLead":"A szó szoros értelmében hordozható az alábbi projektor, minthogy a tenyerünkben is elfér.","id":"20180321_orimag_a_vilag_legkisebb_projektora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef4b6e8-4be7-434e-8970-8f32eb74553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7ddeb-f8fa-400e-ba25-90510ee0b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_orimag_a_vilag_legkisebb_projektora","timestamp":"2018. március. 22. 13:00","title":"Ilyen a világ legkisebb projektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a893e191-3f2a-4ab0-94e2-dc2c8d8828a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat halottja és néhány súlyos, illetve közepesen súlyos sérültje van annak a robbanásnak, amely csütörtökön délelőtt történt a Prágától északra fekvő Kralupy nad Vltavou településen, az Unipetrol vegyiművekben - közölte Vladimíra Kereková, a közép-csehországi tűzoltóság szóvivője.","shortLead":"Hat halottja és néhány súlyos, illetve közepesen súlyos sérültje van annak a robbanásnak, amely csütörtökön délelőtt...","id":"20180322_Robbanas_tortent_egy_csehorszagi_vegyi_uzemben_tobben_meghaltak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a893e191-3f2a-4ab0-94e2-dc2c8d8828a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b5c5f8-2965-4122-a616-d8c19a2a11cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Robbanas_tortent_egy_csehorszagi_vegyi_uzemben_tobben_meghaltak","timestamp":"2018. március. 22. 11:23","title":"Robbanás történt egy csehországi vegyi üzemben, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","shortLead":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","id":"20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b5ab0d-cf88-4fe2-84d1-158ebf9f2270","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","timestamp":"2018. március. 22. 21:08","title":"Pokolgép robbant egy szálloda közelében Szomáliában, 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]