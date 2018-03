Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","shortLead":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","id":"20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b8e1d-b594-4d8e-aa71-233648d93289","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","timestamp":"2018. március. 22. 14:26","title":"Ennek a terepjárónak a láttán még a Q7-esek és az X5-ösök is lehúzódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a893e191-3f2a-4ab0-94e2-dc2c8d8828a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat halottja és néhány súlyos, illetve közepesen súlyos sérültje van annak a robbanásnak, amely csütörtökön délelőtt történt a Prágától északra fekvő Kralupy nad Vltavou településen, az Unipetrol vegyiművekben - közölte Vladimíra Kereková, a közép-csehországi tűzoltóság szóvivője.","shortLead":"Hat halottja és néhány súlyos, illetve közepesen súlyos sérültje van annak a robbanásnak, amely csütörtökön délelőtt...","id":"20180322_Robbanas_tortent_egy_csehorszagi_vegyi_uzemben_tobben_meghaltak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a893e191-3f2a-4ab0-94e2-dc2c8d8828a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b5c5f8-2965-4122-a616-d8c19a2a11cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Robbanas_tortent_egy_csehorszagi_vegyi_uzemben_tobben_meghaltak","timestamp":"2018. március. 22. 11:23","title":"Robbanás történt egy csehországi vegyi üzemben, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka előtt két igen mozgalmas esztendő áll, a cég rengeteg új autót fog bemutatni.","shortLead":"A cseh márka előtt két igen mozgalmas esztendő áll, a cég rengeteg új autót fog bemutatni.","id":"20180322_annyi_uj_skoda_jon_hogy_meg_a_marka_rajongoi_is_tuladagolast_kaphatnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72efaed-2a80-40a6-85d2-fab67e5cd855","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_annyi_uj_skoda_jon_hogy_meg_a_marka_rajongoi_is_tuladagolast_kaphatnak","timestamp":"2018. március. 22. 08:28","title":"Annyi új Skoda jön, hogy még a márka rajongói is túladagolást kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a943361-59f9-455d-bbc2-f655b7112e18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon még nem készült adatokkal alátámasztható gyűjtés a kínai telefonok elterjedtségéről. A kifejezetten az – itthoni képviselettel sokszor nem rendelkező – kínai mobilokra specializálódott szakszerviz kigyűjtött néhány érdekes statisztikai adatot. ","shortLead":"Magyarországon még nem készült adatokkal alátámasztható gyűjtés a kínai telefonok elterjedtségéről. A kifejezetten az –...","id":"20180322_kinai_okostelefon_mobil_velemenyek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a943361-59f9-455d-bbc2-f655b7112e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa08bd6e-4cab-493e-9889-4832cbb4db61","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_kinai_okostelefon_mobil_velemenyek","timestamp":"2018. március. 22. 09:03","title":"Új mobilon gondolkodik? Ezek a kínai telefonok a legkedveltebbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert \"kutyája\" csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet.","shortLead":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt...","id":"20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9262086-2eaa-40d3-94af-2c01261faf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","timestamp":"2018. március. 22. 10:03","title":"Egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","shortLead":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","id":"20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440b7a6-cdc4-4c80-904c-f0ce18043b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","timestamp":"2018. március. 22. 07:02","title":"Ennek pofon is lehet a vége: csoportos perek indulnak a Facebook ellen az adatgyűjtési botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk a közösségi oldal. Ehhez mutatunk most öt beállítást, amiket elvégezve ön is nagyobb biztonságban tudhatja a személyére vonatkozó kényes adatokat.","shortLead":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk...","id":"20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f6b175-4061-4a3b-8693-6c6f1d205c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","timestamp":"2018. március. 22. 08:03","title":"Azonnal állítsa be ezt az 5 dolgot a Facebook-fiókjában, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bolthálózat kijelölt üzleteiben kedd esténként igyekeznek megkönnyíteni az autista vevők bevásárlását. Két órán át próbálnak minden olyan tényezőt minimálisra szintre csökkenteni, ami esetleg zavarhatja őket. \r

","shortLead":"A bolthálózat kijelölt üzleteiben kedd esténként igyekeznek megkönnyíteni az autista vevők bevásárlását. Két órán át...","id":"20180322_csendes_estekkel_segit_bevasarolni_autista_vevoinek_az_ir_lidl","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a116f24-5dbb-4ef4-978e-3cc7cdf29b66","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_csendes_estekkel_segit_bevasarolni_autista_vevoinek_az_ir_lidl","timestamp":"2018. március. 22. 21:41","title":"Csendes estékkel segít bevásárolni autista vevőinek az ír Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]