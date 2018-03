Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is meghaladó játékokat, így még a letöltés előtt képet kaphatnak az androidosok arról, megéri-e időt szánni egy-egy appra.","shortLead":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is...","id":"20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3ad7e3-d6e7-4df6-925a-fb902445b72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2018. március. 23. 11:03","title":"Remek dolog történik az androidosokkal: telepítés nélküli, ingyenes játékdemók jönnek a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász a belvárosban indult volna. ","shortLead":"Juhász a belvárosban indult volna. ","id":"20180324_Juhasz_Peter_visszalepett_a_jeloltsegtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec1107-221e-49e5-b908-3e080caa122e","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Juhasz_Peter_visszalepett_a_jeloltsegtol","timestamp":"2018. március. 24. 10:33","title":"Juhász Péter visszalépett a jelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ccc6f1-23f5-478c-abaf-99307ec4b7a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az új megoldással az ígéretek szerint minden korábbinál gyorsabban rálelhetünk majd a ránk váró üres parkolóhelyre.","shortLead":"Ezzel az új megoldással az ígéretek szerint minden korábbinál gyorsabban rálelhetünk majd a ránk váró üres...","id":"20180323_evente_egy_napot_toltunk_parkolohely_keresessel_a_ford_most_egy_uj_otlettel_rukkolt_elo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45ccc6f1-23f5-478c-abaf-99307ec4b7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331e4c6-6ba0-4937-bea3-88f493c22161","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_evente_egy_napot_toltunk_parkolohely_keresessel_a_ford_most_egy_uj_otlettel_rukkolt_elo","timestamp":"2018. március. 23. 08:21","title":"Évente egy napot töltünk parkolóhely-kereséssel, a Ford most egy új ötlettel rukkolt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180323_Kormanybiztost_kapna_a_kivandorlas_ugye_ha_Karacsonyon_mulik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14099-c508-438f-910c-c8744803b591","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Kormanybiztost_kapna_a_kivandorlas_ugye_ha_Karacsonyon_mulik","timestamp":"2018. március. 23. 11:38","title":"Kormánybiztost kapna a kivándorlás ügye, ha Karácsonyon múlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","shortLead":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","id":"20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59836b5-d7cd-420e-bf90-eeb8b273cbf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","timestamp":"2018. március. 24. 13:55","title":"Halász János ezúttal a Soros által veszélyeztetett Mercedesért remeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman szólva sem úgy sikerült az új szövetségi kapitány bemutatkozása, amilyenre szerette volna. ","shortLead":"Finoman szólva sem úgy sikerült az új szövetségi kapitány bemutatkozása, amilyenre szerette volna. ","id":"20180323_magyar_kazah_felkeszulesi_osszefoglalo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0d1ba-ea9e-4886-ac16-57f69badb2f8","keywords":null,"link":"/sport/20180323_magyar_kazah_felkeszulesi_osszefoglalo","timestamp":"2018. március. 23. 20:55","title":"Kínos égés: 3-2-re alázták Szalaiékat a kazahok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc3fce-acff-4016-9155-e94660582298","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"BMW M5-alázásra készül a 650 lóerős Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egész oldalas hirdetést tett közzé a Los Angeles Timesban Zlatan Ibrahimovic, az Ajax, a Juventus, a Barcelona, az Inter, a Milan, a PSG és a Manchester United eddigi, az LA Galaxy leendő labdarúgója, és úgy köszönt be, ahogyan tényleg csak ő tud: \"Kedves Los Angeles, Szívesen!\". ","shortLead":"Egész oldalas hirdetést tett közzé a Los Angeles Timesban Zlatan Ibrahimovic, az Ajax, a Juventus, a Barcelona...","id":"20180323_Zlatan_ugy_koszont_be_Los_Angelesbe_ahogyan_csak_Zlatan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62191907-af89-4dab-8d26-54c2e55df189","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Zlatan_ugy_koszont_be_Los_Angelesbe_ahogyan_csak_Zlatan","timestamp":"2018. március. 23. 14:30","title":"Zlatan olyan flegmán köszönt be Amerikába, ahogyan csak Zlatan képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]