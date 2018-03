Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok több mint fele egyáltalán nem mozog.","shortLead":"A magyarok több mint fele egyáltalán nem mozog.","id":"20180323_Hiaba_a_propaganda_a_magyarok_tobb_mint_fele_egyaltalan_nem_mozog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f03435-a0e9-468d-8b9d-9d92e2f8b28a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Hiaba_a_propaganda_a_magyarok_tobb_mint_fele_egyaltalan_nem_mozog","timestamp":"2018. március. 23. 06:45","title":"Hiába a propaganda, egyre kevesebb magyar sportol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is meghaladó játékokat, így még a letöltés előtt képet kaphatnak az androidosok arról, megéri-e időt szánni egy-egy appra.","shortLead":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is...","id":"20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3ad7e3-d6e7-4df6-925a-fb902445b72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2018. március. 23. 11:03","title":"Remek dolog történik az androidosokkal: telepítés nélküli, ingyenes játékdemók jönnek a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint a rendőrök fellépése is brutális volt. ","shortLead":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint...","id":"20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6743c1f-56ad-4da2-8f12-37b0e76f4ea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","timestamp":"2018. március. 23. 18:14","title":"Elfajult egy verekedés csütörtök hajnalban a 914A-s buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák, komáromi rendszám található.","shortLead":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák...","id":"20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5a2284-8b5a-4a3c-9fbc-87f6b443cc97","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","timestamp":"2018. március. 22. 18:44","title":"Átvette 800 lóerős új Ferrariját a budapesti milliárdos – ismét szlovák rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét. Kiderült, korábban más állt a papíron.","shortLead":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét...","id":"20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062d1ab5-c9bf-4206-ac54-bbbe179ddbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","timestamp":"2018. március. 23. 07:02","title":"Egy több mint 1000 éves szöveget találtak egy zsoltár mögé rejtve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","shortLead":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","id":"20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c7d0c4-475a-4fb0-99a4-54e1b8b8f1ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","timestamp":"2018. március. 23. 13:14","title":"Két temetés között avathatott ravatalozót Tállai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","shortLead":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","id":"20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6f85ec-c1ee-4bb4-8999-95ce2c959162","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","timestamp":"2018. március. 24. 09:21","title":"Már a babaholmik között válogat Meghan Markle és Harry herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott a skótokkal.","shortLead":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott...","id":"20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304a8de-ae1a-4551-be72-71b075f3a8ac","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 18:02","title":"Leekens döntött: Gulácsi védi a magyar kaput a kazahok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]