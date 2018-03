Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"870dd223-39d4-46c7-842d-17140b2f5f74","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint három embert lőtt agyon, hármat pedig megsebesítették. A túszejtésért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget. A francia miniszterelnök terrortámadásnak minősítette az esetet. ","shortLead":"Sajtóértesülések szerint három embert lőtt agyon, hármat pedig megsebesítették. A túszejtésért az Iszlám Állam vállalta...","id":"20180323_Fegyveres_rablo_ejtett_tuszokat_egy_francia_szupermarketben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870dd223-39d4-46c7-842d-17140b2f5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116fb0b1-8263-4933-9911-e796efcd7098","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Fegyveres_rablo_ejtett_tuszokat_egy_francia_szupermarketben","timestamp":"2018. március. 23. 12:15","title":"Lelőtték a túszejtőt a francia szupermarketben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Quantas légitársaság ma megindítja első közvetlen járatát Perthből Londonba, a repülő 14 500 kilométert tesz meg leszállás nélkül, 17 óra alatt. ","shortLead":"A Quantas légitársaság ma megindítja első közvetlen járatát Perthből Londonba, a repülő 14 500 kilométert tesz meg...","id":"20180324_Leszallas_nelkul_17_ora_a_gep_birja_de_mit_szol_az_utas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514e4c53-0fc6-4666-b50c-db38d5733976","keywords":null,"link":"/kkv/20180324_Leszallas_nelkul_17_ora_a_gep_birja_de_mit_szol_az_utas","timestamp":"2018. március. 24. 13:59","title":"Leszállás nélkül 17 órányi repülés, a gép bírja, de mit szól az utas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormánynak a választás előtt két héttel föltűntek a szegények.","shortLead":"A kormánynak a választás előtt két héttel föltűntek a szegények.","id":"20180324_Egymilliard_forinttal_emelik_a_szocialis_tuzifa_tamogatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee025b0e-40ae-41c7-b8e3-2515aff80ee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Egymilliard_forinttal_emelik_a_szocialis_tuzifa_tamogatast","timestamp":"2018. március. 24. 11:40","title":"Egymilliárd forinttal emelik a szociális tűzifa támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff58a560-1d90-4913-bac0-b8e31cc6385e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Az illiberális rendszer megváltoztatásában, az oligarchák uralmának megtörésében teljesen egyetértenek az ellenzéki pártok. Az új világról vallott elképzeléseik skálája azonban meglehetősen széles, a feltétel nélküli alapjövedelemtől a multik és a bankok erős sanyargatásáig.","shortLead":"Az illiberális rendszer megváltoztatásában, az oligarchák uralmának megtörésében teljesen egyetértenek az ellenzéki...","id":"201811__valasztasi_igeretek__szocialis_fordulat__utelagazasok__szuroproba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff58a560-1d90-4913-bac0-b8e31cc6385e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add18b2d-3589-4d06-b979-7e018b58cff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__valasztasi_igeretek__szocialis_fordulat__utelagazasok__szuroproba","timestamp":"2018. március. 23. 13:02","title":"Tudja, mit kapna a mai ellenzéktől, ha az kormányra kerülne? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is vezethet, de csak több ezer év múlva.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is...","id":"20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff62990-b2a6-47a7-bd72-b6edee04ab4a","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","timestamp":"2018. március. 24. 15:54","title":"Jó-e vagy sem, hogy az Etna szép lassan belecsúszik a tengerbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Migránsokat talált, mégpedig életerőseket.","shortLead":"Migránsokat talált, mégpedig életerőseket.","id":"20180323_Boldog_Istvan_elment_a_szerb_hatarra_felni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a60eae-30b9-4d32-9395-8ac66f22d875","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Boldog_Istvan_elment_a_szerb_hatarra_felni","timestamp":"2018. március. 23. 09:57","title":"Boldog István elment a szerb határra félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírportál értesülései szerint nemcsak az alákérdezéssel volt baj, hanem azzal is, hogy a műsorvezető nem egyeztetett a vendégről a vezetőséggel. ","shortLead":"A hírportál értesülései szerint nemcsak az alákérdezéssel volt baj, hanem azzal is, hogy a műsorvezető nem egyeztetett...","id":"20180323_letiltotta_az_atv_hajdu_peter_alakerdezos_deutsch_interjujat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07acf698-97bf-4fa0-8fd6-7dba7d6a67f5","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_letiltotta_az_atv_hajdu_peter_alakerdezos_deutsch_interjujat","timestamp":"2018. március. 23. 16:39","title":"24.hu: Letiltotta az ATV Hajdú Péter alákérdezős Deutsch-interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180323_Sosem_talalja_ki_miert_emlegeti_a_baloldal_Tiborcz_Istvant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9576202-871e-4c57-b2b8-fafbfd5fd9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Sosem_talalja_ki_miert_emlegeti_a_baloldal_Tiborcz_Istvant","timestamp":"2018. március. 23. 09:13","title":"Sosem találja ki, miért emlegeti a baloldal Tiborcz Istvánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]