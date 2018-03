Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Felelőssé tehető-e Oroszország Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt? Az Európai Unió állam- és kormányfői szerint nincs más hihető magyarázat, mint hogy Moszkva keze van a gyilkossági kísérletben. A Spiegel szerint EU-diplomaták az esti csúcstalálkozó után elmondták, hogy a magyar fél a döntés ellen érvelt, mégis elfogadta a közös állásfoglalást.","shortLead":"Felelőssé tehető-e Oroszország Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt? Az Európai Unió állam- és kormányfői...","id":"20180323_Orban_freudi_elszalasa_megprobalta_vedeni_Putyint_de_meghunyaszkodott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f279bf-1351-4731-bc9d-afe37905bd77","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Orban_freudi_elszalasa_megprobalta_vedeni_Putyint_de_meghunyaszkodott","timestamp":"2018. március. 23. 10:40","title":"Orbán freudi elszólása: megpróbálta védeni Putyint, de meghunyászkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c59364-d185-4efb-8bdd-72a1a6929e8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Róma 9. kerületében, az Appia körgyűrűn először megrepedt az aszfalt, majd a rendőrök kiérkezése után be is szakadt egy jókora darabon. Az esetről videó is készült. Szerencsére senki nem zuhant bele a tátongó lyukba. Egy hete szinte pontosan ugyanez történt a római Gianicolense körgyűrűn, akkor egy parkoló Dacia Duster bele is zuhant a lyukba.","shortLead":"Róma 9. kerületében, az Appia körgyűrűn először megrepedt az aszfalt, majd a rendőrök kiérkezése után be is szakadt...","id":"20180323_Video_Tizenharom_masodperc_arrol_ahogy_megnyilik_a_fold","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c59364-d185-4efb-8bdd-72a1a6929e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46133f3c-6919-4eae-989c-a70e0845e6d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Video_Tizenharom_masodperc_arrol_ahogy_megnyilik_a_fold","timestamp":"2018. március. 23. 11:56","title":"Videó: Tizenhárom másodperc arról, ahogy megnyílik a föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95770e1-0453-4dfb-8f4e-f8eaecccada4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum némi átragasztással segít \"az igazmondásban\".","shortLead":"A Momentum némi átragasztással segít \"az igazmondásban\".","id":"20180323_fideszes_plakatokat_javit_a_momentum","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95770e1-0453-4dfb-8f4e-f8eaecccada4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e155f38c-ca65-44a9-abc5-178a806280cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_fideszes_plakatokat_javit_a_momentum","timestamp":"2018. március. 23. 19:43","title":"„Nekünk a vejem az első”: fideszes plakátokat „javít” a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5449886-94a0-48df-81e7-becaf4ce2cb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt egyelőre nem tudni, kiket hívtak meg. ","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, kiket hívtak meg. ","id":"20180322_Nem_aproztak_el_Harry_hercegek_600_vendeg_hivatalos_a_majusi_eskuvore","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5449886-94a0-48df-81e7-becaf4ce2cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babbf6c9-868c-44e6-abcb-483bd16d8def","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Nem_aproztak_el_Harry_hercegek_600_vendeg_hivatalos_a_majusi_eskuvore","timestamp":"2018. március. 22. 21:17","title":"Nem aprózták el Harry hercegék, 600 vendég hivatalos a májusi esküvőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","id":"20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452067c-2108-4c0d-a4d6-1bc7465d8c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","timestamp":"2018. március. 23. 06:43","title":"MN: dollármilliós offshore-számlája van a hatvani fideszes kiskirálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bec31d8-9934-4214-b496-1c4809bce673","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan élethelyzetek, amikor a régi szovjet technika nélkül teljesen megáll az élet. Mutatunk egy ilyet.","shortLead":"Akadnak olyan élethelyzetek, amikor a régi szovjet technika nélkül teljesen megáll az élet. Mutatunk egy ilyet.","id":"20180323_a_nap_videoja_igy_ment_ki_egy_osregi_uaz_a_sarbol_egy_uj_nissan_patrolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bec31d8-9934-4214-b496-1c4809bce673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b2aaf1-da62-4647-8303-110448d806a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_a_nap_videoja_igy_ment_ki_egy_osregi_uaz_a_sarbol_egy_uj_nissan_patrolt","timestamp":"2018. március. 23. 04:01","title":"A nap videója: így ment ki egy ősrégi UAZ a sárból egy új Nissan Patrolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","shortLead":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","id":"20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35957a61-ee42-4e5d-9cf2-8572abdf12de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","timestamp":"2018. március. 22. 19:04","title":"Trump az utolsó pillanatban megkönyörült Európán és hat másik országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f88e2f7-a60b-4f99-bf55-51cf2d9c3ff4","c_author":"László Ferenc/Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Elképesztően széles felnik, porig ültetett autók, csillogó motorterek és gumifüst. Az AMTS-en jártunk, szombaton és vasárnap Ön is megteheti.","shortLead":"Elképesztően széles felnik, porig ültetett autók, csillogó motorterek és gumifüst. Az AMTS-en jártunk, szombaton és...","id":"20180323_a_nagy_magyar_tuning_show__mutatjuk_az_autokat_amiket_hetvegen_eloben_is_megnezhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f88e2f7-a60b-4f99-bf55-51cf2d9c3ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de73d04d-2e4a-4ed4-a7a2-6de63dbeb242","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_a_nagy_magyar_tuning_show__mutatjuk_az_autokat_amiket_hetvegen_eloben_is_megnezhet","timestamp":"2018. március. 23. 18:29","title":"A nagy magyar tuning show - mutatjuk az elképesztő autókat, amiket hétvégén élőben is megnézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]