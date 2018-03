Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","shortLead":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","id":"20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f194bf-5f8b-4114-8018-5d80f180fabe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","timestamp":"2018. március. 22. 11:45","title":"Begyújtottak a svájci szőlőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat keresik, akiktől pénzt csalt ki Kósa-ügyből ismert Sz. Gáborné.","shortLead":"Azokat keresik, akiktől pénzt csalt ki Kósa-ügyből ismert Sz. Gáborné.","id":"20180323_keresi_a_rendorseg_a_csengeri_haztartasbeli_aldozatait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82af4bc3-acf1-490c-88c5-aab4c6905b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_keresi_a_rendorseg_a_csengeri_haztartasbeli_aldozatait","timestamp":"2018. március. 23. 15:55","title":"Keresi a rendőrség a \"csengeri háztartásbeli\" áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV szerint a költségvetési csalás gyanúja nem áll meg az ügyben, a számviteli fegyelem megsértése viszont igen. A miniszter napok óta nem vállal sajtónyilvános eseményt. ","shortLead":"A NAV szerint a költségvetési csalás gyanúja nem áll meg az ügyben, a számviteli fegyelem megsértése viszont igen...","id":"20180323_feljelentest_tesz_az_adohatosag_kosa_lajos_felesegenek_cegvasarlasa_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52984e3-ff49-4d7b-a80c-31bc9b2adefb","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_feljelentest_tesz_az_adohatosag_kosa_lajos_felesegenek_cegvasarlasa_ugyeben","timestamp":"2018. március. 23. 20:27","title":"Feljelentést tesz az adóhatóság Kósa Lajos feleségének cégvásárlása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő hotdogjainak és hamburgereinek fejlesztésén dolgozott az IKEA és a Space10.","shortLead":"A jövő hotdogjainak és hamburgereinek fejlesztésén dolgozott az IKEA és a Space10.","id":"20180323_Lisztkukacokbol_keszulhet_az_IKEA_hires_husgolyoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400e1b54-3d76-4b1a-be15-4a5271c490b2","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Lisztkukacokbol_keszulhet_az_IKEA_hires_husgolyoja","timestamp":"2018. március. 23. 11:47","title":"Lisztkukacokból készülhet az IKEA híres húsgolyója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a59ea20-30d4-4956-bc14-3926c6e0efbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak „konzervnyitónak” becézik azt a vasúti átjárót, amelynek már több mint 100 áldozata van.","shortLead":"Csak „konzervnyitónak” becézik azt a vasúti átjárót, amelynek már több mint 100 áldozata van.","id":"20180322_atjaro_magassagi_korlat_eszak_karolin_hid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a59ea20-30d4-4956-bc14-3926c6e0efbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480a373-1503-4502-a078-c681e11b99fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_atjaro_magassagi_korlat_eszak_karolin_hid","timestamp":"2018. március. 22. 13:21","title":"Videó: Most egy titkos katonai járművet tett tönkre a világ leggonoszabb hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","shortLead":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","id":"20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b8e1d-b594-4d8e-aa71-233648d93289","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","timestamp":"2018. március. 22. 14:26","title":"Ennek a terepjárónak a láttán még a Q7-esek és az X5-ösök is lehúzódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A nyolcadik ikszbe lépett Andrew Lloyd Webber.","shortLead":"A nyolcadik ikszbe lépett Andrew Lloyd Webber.","id":"20180322_Andrew_Lloyd_Webber_70_musical_rock_opera_Jezus_Krisztus_Szupersztar_Macskak_Evita","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e9bf62-d272-4bc2-bd19-c6057e000009","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Andrew_Lloyd_Webber_70_musical_rock_opera_Jezus_Krisztus_Szupersztar_Macskak_Evita","timestamp":"2018. március. 22. 17:59","title":"Ma 70 éves minden idők legsikeresebb musical- és rockopera-szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán kikapott Budapesten a világranglista 136. Kazahsztántól a most bemutatkozó Georges Leekens szövetségi kapitány vezette magyar labdarúgó válogatott. Nézze meg a gólokat.","shortLead":"Simán kikapott Budapesten a világranglista 136. Kazahsztántól a most bemutatkozó Georges Leekens szövetségi kapitány...","id":"20180323_Remalom_a_Groupamaban_nezze_meg_a_magyarkazah_meccs_goljait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749bcbd8-8c34-4fda-bd14-f4bbf3f51890","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Remalom_a_Groupamaban_nezze_meg_a_magyarkazah_meccs_goljait","timestamp":"2018. március. 23. 21:17","title":"Rémálom a Groupamában: nézze meg a magyar-kazah meccs góljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]