Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce11fbd-ba33-46a8-94df-15c25849dc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március 24-én reggel elindult a franciaországi Saint-Nazair kikötőjéből, a „Symphony of the seas” nevű óriás. A hossza 362 méter, szélessége 45 méter a vízszintnél, de a fedélzet felső részét nézve 66 méter. ","shortLead":"Március 24-én reggel elindult a franciaországi Saint-Nazair kikötőjéből, a „Symphony of the seas” nevű óriás. A hossza...","id":"20180325_Felszedte_a_horgonyt_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_hajoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce11fbd-ba33-46a8-94df-15c25849dc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cd0e78-20b5-4751-9693-096736a8c298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Felszedte_a_horgonyt_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_hajoja","timestamp":"2018. március. 25. 09:18","title":"Felszedte a horgonyt a világ legnagyobb utasszállító hajója, van rajta minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943838cd-c717-4bac-add2-3ee08f01f620","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pályafutása során 73-szor volt eddig övé az első rajtkocka.","shortLead":"Pályafutása során 73-szor volt eddig övé az első rajtkocka.","id":"20180324_Hamilton_indul_az_elrol_az_idei_elso_futamon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943838cd-c717-4bac-add2-3ee08f01f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08b6a44-5558-4f35-891c-a4f0b644bccb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_Hamilton_indul_az_elrol_az_idei_elso_futamon","timestamp":"2018. március. 24. 08:55","title":"Hamilton indul az élről az idei első futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít az MTI Dunakesziről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít...","id":"20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6561ad8c-87e0-43b3-968f-cc9c8e2b8be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","timestamp":"2018. március. 24. 12:10","title":"Szijjártó ismét terrorizmussal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882428c4-9ab0-462e-ba72-ef022f01e0f8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új-zélandi találmány az első elismerést már megkapta, de egyelőre csak a dizájnért.","shortLead":"Az új-zélandi találmány az első elismerést már megkapta, de egyelőre csak a dizájnért.","id":"201807_a_szarnyas_vizibicikli","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=882428c4-9ab0-462e-ba72-ef022f01e0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fb2622-5453-473e-8215-deee14529d16","keywords":null,"link":"/kkv/201807_a_szarnyas_vizibicikli","timestamp":"2018. március. 25. 09:30","title":"Titokban tesztelték és olimpiára neveznék a víznél könnyebb vízibiciklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca568999-357c-403b-9145-ba914fb54a4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó Szövetség 76,25 millió eurót oszt szét a szeptemberben első alkalommal rajtoló Nemzetek Ligája 55 résztvevője között.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó Szövetség 76,25 millió eurót oszt szét a szeptemberben első alkalommal rajtoló Nemzetek Ligája 55...","id":"20180323_nagyot_kaszalhat_a_valogatott_a_nemzetek_ligajaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca568999-357c-403b-9145-ba914fb54a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0259422c-b869-4f66-91b4-af12a7ed4f64","keywords":null,"link":"/sport/20180323_nagyot_kaszalhat_a_valogatott_a_nemzetek_ligajaban","timestamp":"2018. március. 23. 16:45","title":"Óriásit kaszálhat a fociválogatott a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve csapatszállítási feladatokat is el tudnak látni. ","shortLead":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve...","id":"20180324_ikarus_honvedseg_currus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58280f2c-66d6-4aed-9a0b-b5b597d148b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_ikarus_honvedseg_currus","timestamp":"2018. március. 24. 14:46","title":"Speciális buszokat gyárt a katonaságnak az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","shortLead":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","id":"20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdb702-97ea-47a4-a6dc-9c2596c861d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"Kapja elő a menetrendet, mielőtt hazaindul most hétvégén a szombati buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak az előzmények miatt sem lett politikamentes Alföldi Róbert zalaszentgróti fellépése.","shortLead":"Már csak az előzmények miatt sem lett politikamentes Alföldi Róbert zalaszentgróti fellépése.","id":"20180325_Alfoldi_Robert_melyen_megveti_a_TV2hoz_leigazolt_Stohl_Andrast_de_nem_szereti_kevesbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cced63-205f-4558-b86d-1c251d9a9788","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Alfoldi_Robert_melyen_megveti_a_TV2hoz_leigazolt_Stohl_Andrast_de_nem_szereti_kevesbe","timestamp":"2018. március. 25. 07:48","title":"Alföldi Róbert mélyen megveti a TV2-höz leigazoló Stohl Andrást, de nem szereti kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]