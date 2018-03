Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"207b6985-f181-4240-846d-242883a5b99b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság teljesítményéhez, addig nem kell erőltetni az euró bevezetését - mondta nemzetgazdasági miniszter a Magyar Hírlapnak.","shortLead":"Amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság...","id":"20180324_Varga_Mihaly_ugy_beszelt_az_eurorol_hogy_migransozott_es_riogatott_is_egy_kicsit_mellette","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207b6985-f181-4240-846d-242883a5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e1107-7112-47b4-84f4-a9617be04c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Varga_Mihaly_ugy_beszelt_az_eurorol_hogy_migransozott_es_riogatott_is_egy_kicsit_mellette","timestamp":"2018. március. 24. 07:43","title":"Varga Mihály úgy beszélt az euróról, hogy migránsozott és riogatott is egy kicsit mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i diáktüntetés egyes résztvevői. Azóta kiderült, megbüntették a hvg.hu munkatársát is, pedig ő csak tudósított az eseményről.","shortLead":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i...","id":"20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66790796-3eae-44a6-8270-568e9552314a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"50 000 forintra büntették a hvg.hu munkatársát, mert tudósított a diáktüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csodás összhang az ellenzéki együttműködésben: egymással hadakozik a két baloldali lista.","shortLead":"Csodás összhang az ellenzéki együttműködésben: egymással hadakozik a két baloldali lista.","id":"20180324_MSZPDK_partjukat_ritkitjak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db18f528-6cef-4bdf-9b70-1884d2a17b45","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_MSZPDK_partjukat_ritkitjak","timestamp":"2018. március. 24. 14:40","title":"MSZP-DK: pártjukat ritkítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a814b6-1d3d-4d0d-b1e4-fac3d34918c7","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A 2018-as szezonban meggyőző választ kell adnia a Forma–1-nek erre a kérdésre ahhoz, hogy megtartsa a rajongóit, és a jövőben is legendákat gyártson. Összegyűjtöttünk pár szubjektív érvet arra, hogy miért lesz érdemes idén F1-es futamokat nézni.","shortLead":"A 2018-as szezonban meggyőző választ kell adnia a Forma–1-nek erre a kérdésre ahhoz, hogy megtartsa a rajongóit, és...","id":"20180323_Mi_ertelme_van_meg_egyaltalan_Forma1et_nezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a814b6-1d3d-4d0d-b1e4-fac3d34918c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9de24-bd12-443e-8ffe-805da5bd778d","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Mi_ertelme_van_meg_egyaltalan_Forma1et_nezni","timestamp":"2018. március. 23. 20:30","title":"Mi értelme van még egyáltalán Forma–1-et nézni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár éve elindított állami hírcsatorna eddigi talán legjobb élő beszélgetését a kutyapártnak köszönheti. Lehet, több ilyen nem is lesz.","shortLead":"A pár éve elindított állami hírcsatorna eddigi talán legjobb élő beszélgetését a kutyapártnak köszönheti. Lehet, több...","id":"20180323_magyar_ketfarku_kutya_part_a_kozteveben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ed0ff2-c69d-4e23-bc3d-bfe57d45be4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_magyar_ketfarku_kutya_part_a_kozteveben","timestamp":"2018. március. 23. 21:48","title":"Magyar Kétfarkú Kutya Párt a köztévében: Kotkodács, kot-kodács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink egyik legfontosabb technológiai befektetője és véleményvezére, Elon Musk lényegében minden fronton törölte magát és vállalatait a közösségi oldalról.","shortLead":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink...","id":"20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a10ac1c-9748-4134-849e-4355afddc4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","timestamp":"2018. március. 23. 19:03","title":"Elon Musk is döntött: letörölte a Facebookról magát, a Teslát és SpaceX-et is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háborúnak vélhetőleg negatív hatásai lesznek, írja az mfor-on megjelent cikkében Zsiday Viktor elemző . Ugyanakkor azt figyelembe kell venni, hogy az amerikai lépések jogosak, Kína ugyanis nem játszik szabályosan.","shortLead":"A kereskedelmi háborúnak vélhetőleg negatív hatásai lesznek, írja az mfor-on megjelent cikkében Zsiday Viktor elemző .","id":"20180323_Biztos_hogy_Trumpot_hulyezni_kell_amiert_kemenykedik_Kinaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0794100-39b9-4934-8ba6-3ddd5361bcd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Biztos_hogy_Trumpot_hulyezni_kell_amiert_kemenykedik_Kinaval","timestamp":"2018. március. 23. 14:57","title":"Biztos, hogy Trumpot hülyézni kell, amiért keménykedik Kínával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról, mi lett az egészségüggyel, az elvándorlással, az utak állapotával, a bérek helyzetével, az oktatással, az északkelet-magyarországi régióval - mondta a Jobbik elnöke szombaton Ózdon, a városi piac területén tartott fórumon.","shortLead":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról...","id":"20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf4d462-12da-43cb-862a-b4c4e323fd83","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Vona: a kormány csak annyit tud mondani, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]