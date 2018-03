Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eccfc06e-1889-47a2-8a35-0e39dec3d771","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kazahok elleni debütál a magyar válogatott kispadján a belga szövetségi kapitány. ","shortLead":"A kazahok elleni debütál a magyar válogatott kispadján a belga szövetségi kapitány. ","id":"20180323_magyarorszag_kazahsztan_felkeszulesi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccfc06e-1889-47a2-8a35-0e39dec3d771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5869cbe-2b51-4fb3-a5bd-836d22909d39","keywords":null,"link":"/sport/20180323_magyarorszag_kazahsztan_felkeszulesi","timestamp":"2018. március. 23. 19:02","title":"Leekens kapitány bemutatkozik: Magyarország-Kazahsztán 2-3 (ÉLŐ)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu választási, közéleti podcastjában ezúttal a többi között ellenzéki koordinációról (vagy valami hasonlóról) volt szó, no meg nyilván korrupcióról is, és persze a megkerülhetetlen Kósa Lajosról.","shortLead":"A hvg.hu választási, közéleti podcastjában ezúttal a többi között ellenzéki koordinációról (vagy valami hasonlóról...","id":"20180325_Fulke_Bevallaltuk_ha_csak_ovatosan_is_de_tippeltunk_a_valasztasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d95f1f-cf6c-4dd6-990d-fe29606e479c","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Fulke_Bevallaltuk_ha_csak_ovatosan_is_de_tippeltunk_a_valasztasra","timestamp":"2018. március. 25. 12:30","title":"Fülke: Lassan el lehet kezdeni tippelni a választás eredményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Agyba-főbe dicsérte a megújult és ügyfélbarát NAV-ot Tállai András az MTI-nek küldött nyilatkozatában. ","shortLead":"Agyba-főbe dicsérte a megújult és ügyfélbarát NAV-ot Tállai András az MTI-nek küldött nyilatkozatában. ","id":"20180325_Tallai_melegen_ajanlotta_mindenkinek_a_NAV_szolgaltatasait_vajon_egyeztetett_a_NER_oligarchaival","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e518489f-ba50-42a7-a4ea-48c6b2f594c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Tallai_melegen_ajanlotta_mindenkinek_a_NAV_szolgaltatasait_vajon_egyeztetett_a_NER_oligarchaival","timestamp":"2018. március. 25. 08:35","title":"Tállai melegen ajánlotta mindenkinek a NAV szolgáltatásait, vajon egyeztetett a NER oligarcháival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"...előbbre állítani az órát?","shortLead":"...előbbre állítani az órát?","id":"20180325_Uye_nem_felejtette_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6e9b69-936e-414f-8ec0-e736b288d542","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Uye_nem_felejtette_el","timestamp":"2018. március. 25. 07:55","title":"Ugye nem felejtette el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább egy nehézsúlyú bokszoló. Nagyon erős, brutális a hangja, 10 fokozatú a váltója és még egy PlayStationt is beleépítettek.","shortLead":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább...","id":"20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83711b16-1118-405e-9321-bb9097f0c3fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","timestamp":"2018. március. 24. 12:30","title":"Nem szike, bokszkesztyű: nagyot üt a 2018-as Ford Mustang, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e735e7d9-3b2c-4746-bdf8-8a607165b075","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Bizonyítási kísérlet lesz a tavaly májusi két halálos áldozattal járó baleset ügyében.","shortLead":"Bizonyítási kísérlet lesz a tavaly májusi két halálos áldozattal járó baleset ügyében.","id":"20180325_Hamarosan_lezarjak_a_Dozsa_Gyorgy_utat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e735e7d9-3b2c-4746-bdf8-8a607165b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b668931f-02ee-4548-8f50-14791f4b2525","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Hamarosan_lezarjak_a_Dozsa_Gyorgy_utat","timestamp":"2018. március. 25. 12:39","title":"Hamarosan lezárják a Dózsa György utat, az emlékezetes baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f88e2f7-a60b-4f99-bf55-51cf2d9c3ff4","c_author":"László Ferenc/Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Elképesztően széles felnik, porig ültetett autók, csillogó motorterek és gumifüst. Az AMTS-en jártunk, szombaton és vasárnap Ön is megteheti.","shortLead":"Elképesztően széles felnik, porig ültetett autók, csillogó motorterek és gumifüst. Az AMTS-en jártunk, szombaton és...","id":"20180323_a_nagy_magyar_tuning_show__mutatjuk_az_autokat_amiket_hetvegen_eloben_is_megnezhet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f88e2f7-a60b-4f99-bf55-51cf2d9c3ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de73d04d-2e4a-4ed4-a7a2-6de63dbeb242","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_a_nagy_magyar_tuning_show__mutatjuk_az_autokat_amiket_hetvegen_eloben_is_megnezhet","timestamp":"2018. március. 23. 18:29","title":"A nagy magyar tuning show - mutatjuk az elképesztő autókat, amiket hétvégén élőben is megnézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint a rendőrök fellépése is brutális volt. ","shortLead":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint...","id":"20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6743c1f-56ad-4da2-8f12-37b0e76f4ea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","timestamp":"2018. március. 23. 18:14","title":"Elfajult egy verekedés csütörtök hajnalban a 914A-s buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]