Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak ennél sokkal közelibb célpontok, amelyekre már most 100 százalékban alkalmasak ezek a technológiák.","shortLead":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak...","id":"20180325_onvezeto_hokotro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3215a16e-f2bc-4102-ba03-bed285bdf93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_onvezeto_hokotro","timestamp":"2018. március. 25. 13:31","title":"Önvezető autók – valahol itt kellene kezdeni inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcfd663-5fb2-4812-9fdf-d85fe22a72f9","keywords":null,"link":"/kkv/201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","timestamp":"2018. március. 25. 11:00","title":"Tihanyban terjeszkedik a Csányi-Hernádi-Garancsi-trió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít az MTI Dunakesziről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít...","id":"20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6561ad8c-87e0-43b3-968f-cc9c8e2b8be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","timestamp":"2018. március. 24. 12:10","title":"Szijjártó ismét terrorizmussal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180325_Nemetorszagban_fogtak_el_a_szakadar_katalan_elnokot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4411ec7-4676-4367-945a-01f3fc80dd5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Nemetorszagban_fogtak_el_a_szakadar_katalan_elnokot","timestamp":"2018. március. 25. 13:56","title":"Németországban fogták el a szakadár katalán elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább egy nehézsúlyú bokszoló. Nagyon erős, brutális a hangja, 10 fokozatú a váltója és még egy PlayStationt is beleépítettek.","shortLead":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább...","id":"20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83711b16-1118-405e-9321-bb9097f0c3fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","timestamp":"2018. március. 24. 12:30","title":"Nem szike, bokszkesztyű: nagyot üt a 2018-as Ford Mustang, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","shortLead":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","id":"20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d077d1-7782-474b-9823-10254fae8326","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","timestamp":"2018. március. 25. 18:51","title":"\"Dohányzó\" elefántot videóztak le Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megérkezett Londonba vasárnap kora reggel a polgári repülés történetének első menetrendszerű londoni nonstop légijárata Ausztráliából. 17 órán át volt a levegőben.","shortLead":"Megérkezett Londonba vasárnap kora reggel a polgári repülés történetének első menetrendszerű londoni nonstop légijárata...","id":"20180325_Utasszallito_repulogeppel_ilyen_meg_nem_nagyon_tortent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b847b132-d517-4704-a4dc-723139d27ef8","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Utasszallito_repulogeppel_ilyen_meg_nem_nagyon_tortent","timestamp":"2018. március. 25. 08:38","title":"Utasszállító repülőgéppel ilyen még nem nagyon történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]