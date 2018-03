Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató számára. Holott nem egy kutatás bizonyítja, hogy a munkahelyi pihenés és alvás nem csak a dolgozó, de a hosszú távú munkáltatói célok szempontjából is nagyon hasznos lehet. Mi bizonyítja ezt? És hogy állnak magyar cégvezetők a munka közbeni relaxációval? ","shortLead":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató...","id":"sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a3297d-82fc-439f-8d22-ddd9b45bb792","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","timestamp":"2018. március. 26. 07:05","title":"Az ön főnöke mit szólna, ha most fél órára lefeküdne aludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"ce38c3e3-22a6-4601-91e5-78982c2c2b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180325_telenor_eladas_facebook_beallitasok_adategyeztetes_facebookos_atveres_word_ghanai_tanar_microsoft","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce38c3e3-22a6-4601-91e5-78982c2c2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59ab2ba-0cd2-43da-a252-56f17ad0a33e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_telenor_eladas_facebook_beallitasok_adategyeztetes_facebookos_atveres_word_ghanai_tanar_microsoft","timestamp":"2018. március. 25. 12:00","title":"Ez történt: eladják a Telenort; megint adategyeztetésre szólítanak fel minden feltöltőkártyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke, ezért sütizésre és teára hívta a brit énekest.","shortLead":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke...","id":"20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de229c3e-8ed8-4211-bafb-c61d246107e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","timestamp":"2018. március. 25. 17:13","title":"Sütit sütött az új-zélandi kormányfő Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesten élő milliárdos Josh Cartu gyűjteménye újabb Ferrarival gazdagodott, az Uber önvezető autója halálra gázolt egy gyalogost. Ezek voltak a hét legfontosabb autós hírei.","shortLead":"A Budapesten élő milliárdos Josh Cartu gyűjteménye újabb Ferrarival gazdagodott, az Uber önvezető autója halálra gázolt...","id":"20180325_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1e461-dd17-4bd6-ad19-fddb2f7f3b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 25. 15:21","title":"Tolatóradar: ilyen autókat ne vegyen, ha fél a nagy értékvesztéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Legalábbis a 19-essel és a 49-essel.","shortLead":"Legalábbis a 19-essel és a 49-essel.","id":"20180325_Vigyazzunk_a_9es_vegu_villamosokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dd175c-25a6-4d6f-89d2-54de0d081074","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Vigyazzunk_a_9es_vegu_villamosokkal","timestamp":"2018. március. 25. 10:42","title":"Vigyázzunk a 9-es végű villamosokkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába –...","id":"20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75e684f-3ef8-4a80-9268-2687bd538140","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","timestamp":"2018. március. 26. 06:03","title":"Lenne itt egy kis gond: a Földközi-tenger felé \"csúszik\" az Etna vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Véda rendszert az ARH Informatikai Zrt. üzemeltetheti és fejlesztheti további öt évig, a becsült 3 milliárd 240 millió forint helyett 4 milliárd 744 millió forintért.","shortLead":"A Véda rendszert az ARH Informatikai Zrt. üzemeltetheti és fejlesztheti további öt évig, a becsült 3 milliárd 240...","id":"20180325_Ujabb_milliardok_a_szuper_traffipaxokra_a_kovetkezo_ot_evben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f11e015-73b5-4e11-a429-2e0d094227cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Ujabb_milliardok_a_szuper_traffipaxokra_a_kovetkezo_ot_evben","timestamp":"2018. március. 25. 18:20","title":"Újabb milliárdok a szuper traffipaxokra a következő öt évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi a beszélgetéseket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít.","shortLead":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi...","id":"20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da587781-1456-4d30-ba6e-98b6a2bcf183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 19:07","title":"Vizsgálat indul Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]