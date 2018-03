Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f899d6-15e8-46e3-8d80-390a5e9d0b86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dühös kommentek százait kapta rövid idő alatt Bogdán Ádám, a Liverpool magyar kapusa, miután a magyar válogatottban is szerepelt hálóőr nevében olyan Instagram-poszt kezdett keringeni a neten, amely szerint a Manchester Unitednak szurkol.","shortLead":"Dühös kommentek százait kapta rövid idő alatt Bogdán Ádám, a Liverpool magyar kapusa, miután a magyar válogatottban is...","id":"20180326_Igy_pusztit_az_alhir__az_aldozat_Bogdan_Adam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f899d6-15e8-46e3-8d80-390a5e9d0b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9dc8ba-71fc-468d-b6ac-d18bdd126540","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Igy_pusztit_az_alhir__az_aldozat_Bogdan_Adam","timestamp":"2018. március. 26. 11:37","title":"Így pusztít az álhír: az áldozat Bogdán Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyreigazításra kötelezték az ezt állító Ripostot.","shortLead":"Helyreigazításra kötelezték az ezt állító Ripostot.","id":"20180326_birosag_mondta_ki_vona_nem_akar_keritest_bontani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0dd543-ce94-480f-9cfd-cf8fe3dabf77","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_birosag_mondta_ki_vona_nem_akar_keritest_bontani","timestamp":"2018. március. 26. 09:39","title":"Bíróság mondta ki: Vona nem akar kerítést bontani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két terrorista életét vesztette - közölte az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága.","shortLead":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két...","id":"20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d7a11f-fcb5-41f7-874a-111dfea1bcc5","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 21:47","title":"Amerikai légicsapás Líbiában terroristák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok, hogy az éghajlatváltozás egyértelmű jeleként az Északi-sark jege a második legkisebb volt az idén télen.","shortLead":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok...","id":"20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25de0e78-8e24-4898-a43d-e0931cf64354","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","timestamp":"2018. március. 24. 21:13","title":"Aggasztóan vékony az Északi-sark téli jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","shortLead":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","id":"20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234bd9c-95ef-46f7-8c38-d0a2c551b7f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","timestamp":"2018. március. 26. 10:21","title":"Egy ötéves gumi is lehet új – tudja, mi az a bűvös DOT-szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","shortLead":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","id":"20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384746a2-f528-4122-95f8-9bf382bd06f1","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Putyin szóvivője sértetten tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62df7dcd-21ff-4a82-9e07-b9467b4cf75d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Harmincheten életüket vesztették, 43-an megsérültek a dél-szibériai Kemerovo egyik üzletközpontjában kitört tűzben, mintegy 70 ember sorsa nem ismert – közölte vasárnap éjjel az operatív tűzoltó-parancsnokság újabb összesítésében.","shortLead":"Harmincheten életüket vesztették, 43-an megsérültek a dél-szibériai Kemerovo egyik üzletközpontjában kitört tűzben...","id":"20180325_kemerevo_uzletkozpont_tuz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62df7dcd-21ff-4a82-9e07-b9467b4cf75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ddae8d-c1e4-42dc-b27b-d520e350ec6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_kemerevo_uzletkozpont_tuz","timestamp":"2018. március. 25. 23:46","title":"Óriási tűz tört ki egy orosz bevásárlóközpontban, 37 ember meghalt, 70 embert keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan szorulnak vissza a dízelautók a hazai autópiacokon.","shortLead":"Gyorsan szorulnak vissza a dízelautók a hazai autópiacokon.","id":"20180326_dizel_hasznaltauto_joautok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616b90-8836-428b-8667-4d449438c66a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_dizel_hasznaltauto_joautok","timestamp":"2018. március. 26. 09:26","title":"Nem kell a dízeleket megállítani, megálltak azok maguktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]