[{"available":true,"c_guid":"e6477768-373b-4432-8cbb-6074a207b6c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Debütáltak a grid kidek a Forma–1-ben.","shortLead":"Debütáltak a grid kidek a Forma–1-ben.","id":"20180325_Ennyi_cukisag_talan_karpotol_a_felmeztelen_nok_hianyaert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6477768-373b-4432-8cbb-6074a207b6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ee0512-b83e-4d4c-9bc3-809fc339d5ea","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Ennyi_cukisag_talan_karpotol_a_felmeztelen_nok_hianyaert","timestamp":"2018. március. 25. 07:30","title":"Ennyi cukiság talán kárpótol a félmeztelen nők hiányáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is vezethet, de csak több ezer év múlva.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is...","id":"20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff62990-b2a6-47a7-bd72-b6edee04ab4a","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","timestamp":"2018. március. 24. 15:54","title":"Jó-e vagy sem, hogy az Etna szép lassan belecsúszik a tengerbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcfd663-5fb2-4812-9fdf-d85fe22a72f9","keywords":null,"link":"/kkv/201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","timestamp":"2018. március. 25. 11:00","title":"Tihanyban terjeszkedik a Csányi-Hernádi-Garancsi-trió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","shortLead":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","id":"20180325_14_eves_lanyt_keresnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35ba8b-6a87-44f8-8cde-2e60dda2ca8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_14_eves_lanyt_keresnek","timestamp":"2018. március. 25. 08:48","title":"14 éves lányt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók között egységárban. Hogy mi lehet ennek a döbbenetes különbségnek az oka, egyelőre rejtély.","shortLead":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók...","id":"20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c26b2b-c874-40b3-a112-12e19a64522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","timestamp":"2018. március. 25. 17:20","title":"Belegondolt már, hogy mit tud a 900 forintos só a 40 forintoshoz képest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt az egész pályaudvart lezárják. A váci, a veresegyházi, az esztergomi, a debreceni, a szegedi és a lajosmizsei vonalakat érinti a változás.","shortLead":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt...","id":"20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4126b-3b67-4301-979e-d62882d04a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","timestamp":"2018. március. 24. 12:05","title":"A Nyugati pályudvarról indulna el vonattal? Ma biztosan nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882428c4-9ab0-462e-ba72-ef022f01e0f8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új-zélandi találmány az első elismerést már megkapta, de egyelőre csak a dizájnért.","shortLead":"Az új-zélandi találmány az első elismerést már megkapta, de egyelőre csak a dizájnért.","id":"201807_a_szarnyas_vizibicikli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=882428c4-9ab0-462e-ba72-ef022f01e0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fb2622-5453-473e-8215-deee14529d16","keywords":null,"link":"/kkv/201807_a_szarnyas_vizibicikli","timestamp":"2018. március. 25. 09:30","title":"Titokban tesztelték és olimpiára neveznék a víznél könnyebb vízibiciklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 6-12 fok várható. ","shortLead":"Napközben 6-12 fok várható. ","id":"20180326_Borongos_idovel_indul_a_het","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce93df-f101-48f2-9734-458323305191","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Borongos_idovel_indul_a_het","timestamp":"2018. március. 26. 06:20","title":"Borongós idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]