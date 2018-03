Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","shortLead":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","id":"20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56d8eb1-7737-45b8-898f-5b5b3b9ef11b","keywords":null,"link":"/elet/20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","timestamp":"2018. március. 26. 10:55","title":"Segítsen elnevezni az állatkert gorillabébijét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b7d41d-7310-4c4a-9860-16542c026148","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írja: ma délután több tucat külföldi álprofilról érkezett komment a Jobbik központi oldalára.","shortLead":"A párt az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írja: ma délután több tucat külföldi álprofilról érkezett komment...","id":"20180325_Jobbik_Tamadas_erte_a_part_Facebookoldalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b7d41d-7310-4c4a-9860-16542c026148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e15260d-bde4-4fb7-b250-169799d59c64","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Jobbik_Tamadas_erte_a_part_Facebookoldalat","timestamp":"2018. március. 25. 21:12","title":"Jobbik: Támadás érte a párt Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","shortLead":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","id":"20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cb7fb-f531-4a74-855d-836035bf358d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","timestamp":"2018. március. 25. 13:39","title":"Lesz-e újabb EU-török alku a menekültekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"...előbbre állítani az órát?","shortLead":"...előbbre állítani az órát?","id":"20180325_Uye_nem_felejtette_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6e9b69-936e-414f-8ec0-e736b288d542","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Uye_nem_felejtette_el","timestamp":"2018. március. 25. 07:55","title":"Ugye nem felejtette el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","shortLead":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","id":"20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27239e1d-ca13-4ecc-a17b-93f7fdd8d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","timestamp":"2018. március. 25. 06:21","title":"Igazi Lada illattal: 2,5 millió forint ez az alig használt kereklámpás Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","shortLead":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","id":"20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64341107-c3ed-4543-b927-a042ff386f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","timestamp":"2018. március. 26. 08:21","title":"Nincs ingyenáram: ha valaki villanyautót töltene, kapásból fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668","c_author":"Tálas Andrea","category":"kultura","description":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt a Mester, aki modelljeiben páratlan ruhakölteményeinek földi megtestesítőjét látta.","shortLead":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt...","id":"201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f45a221-6fae-4d5f-80b7-9e76e747ceaa","keywords":null,"link":"/kultura/201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","timestamp":"2018. március. 25. 15:00","title":"A divatkreátor, aki miatt a háromszoros Oscar-díjas Daniel Day-Lewis megtanult varrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordszámú, 188 ország csatlakozott idén a Föld órája akcióhoz, amelyben magánszemélyek, vállalatok és civil szervezetek világszerte hallatták hangjukat vagy tettek konkrét lépéseket a természet megőrzése érdekében - közölte vasárnap az akciót világszerte összehangoló Vadvédelmi Világalap (WWF) magyarországi szervezete. A világ mintegy 18 ezer épületének és objektumának fényei hunytak ki, és a Föld órája mellett olyan hírességek álltak ki, mint Jared Leto és Andy Murray, de Emmanuel Macron francia elnök is csatlakozott.","shortLead":"Rekordszámú, 188 ország csatlakozott idén a Föld órája akcióhoz, amelyben magánszemélyek, vállalatok és civil...","id":"20180325_Tegnap_18_ezer_epulet_borult_sotetbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8df192-2582-4420-a7dc-e5ae94a8c1bd","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Tegnap_18_ezer_epulet_borult_sotetbe","timestamp":"2018. március. 25. 18:45","title":"Tegnap 18 ezer épület borult sötétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]