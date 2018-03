Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ne orosz földgázt vegyen Peking, hanem amerikait, így elkerülhetjük a kereskedelmi háborút. Ezt javasolta Wilbur Ross kereskedelmi miniszter, aki a New York-i Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozott azt követően, hogy Donald Trump 60 milliárd dolláros „büntetéssel” sújtotta Kínát.","shortLead":"Ne orosz földgázt vegyen Peking, hanem amerikait, így elkerülhetjük a kereskedelmi háborút. Ezt javasolta Wilbur Ross...","id":"20180324_Trump_ravasz_gazcsapdat_allitott_a_kinaiaknak_de_azok_sem_bolondok_hogy_belesetaljanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b51152-0d51-4349-bdfc-50c29d72d214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Trump_ravasz_gazcsapdat_allitott_a_kinaiaknak_de_azok_sem_bolondok_hogy_belesetaljanak","timestamp":"2018. március. 24. 10:41","title":"Trump ravasz gázcsapdát állított a kínaiaknak, de azok sem bolondok, hogy belesétáljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c97cbf-9d43-43c1-aeaf-3965dc5e9c9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldalon életet lehelhetünk álló fényképeinkbe, és videóinkat is látványosan átalakíthatjuk.","shortLead":"Az alábbi weboldalon életet lehelhetünk álló fényképeinkbe, és videóinkat is látványosan átalakíthatjuk.","id":"20180325_cinemgrapher_mozgova_tett_fenykepek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c97cbf-9d43-43c1-aeaf-3965dc5e9c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47941d22-ec2d-433e-961f-20d6cf2fccc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_cinemgrapher_mozgova_tett_fenykepek","timestamp":"2018. március. 25. 10:15","title":"Így teheti mozgóvá a fényképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt játékosának nyilatkozatából.","shortLead":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt...","id":"20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94385f57-eb42-424a-91b8-a1abe0315c48","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","timestamp":"2018. március. 24. 15:23","title":"Nem csak a foci nem megy, az angol sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt az egész pályaudvart lezárják. A váci, a veresegyházi, az esztergomi, a debreceni, a szegedi és a lajosmizsei vonalakat érinti a változás.","shortLead":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt...","id":"20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4126b-3b67-4301-979e-d62882d04a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","timestamp":"2018. március. 24. 12:05","title":"A Nyugati pályudvarról indulna el vonattal? Ma biztosan nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik bármiféle végzettség, érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány nélkül estek ki az oktatási rendszerből. Még mindig kb. 100 ezer francia fiatalról van szó, de a lemorzsolódás csökken, mint ahogy általában az OECD országokban.","shortLead":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik...","id":"20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f3b634-6d40-4756-9c4f-d613a8ecb41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","timestamp":"2018. március. 25. 09:28","title":"A francia fiatalok okosabbak, mint a magyarok, vagy a rendszerben van a hiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546fc92b-75eb-40db-bacf-5477fdb8b5b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görögország női vízilabda-válogatottja nyerte az első alkalommal kiírt Európa Kupát, amelynek spanyolországi hatos döntőjében, az aranyéremért kiírt szombati meccsen egy góllal jobbnak bizonyult Oroszország nemzeti együttesénél.","shortLead":"Görögország női vízilabda-válogatottja nyerte az első alkalommal kiírt Európa Kupát, amelynek spanyolországi hatos...","id":"20180324_Nem_a_magyar_vizipolos_lanyoknak_talaltak_ki_az_Europa_Kupat_Majd_legkozelebb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546fc92b-75eb-40db-bacf-5477fdb8b5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff2e70c-1d05-4819-8182-8ab768d1c36a","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Nem_a_magyar_vizipolos_lanyoknak_talaltak_ki_az_Europa_Kupat_Majd_legkozelebb","timestamp":"2018. március. 24. 16:10","title":"Nem a magyar vízipólós lányoknak találták ki az Európa Kupát? Majd legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek a megnagyobbítását. Középen beékel egy előre megépített 15 méteres darabot.","shortLead":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek...","id":"20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4cf29d-9109-46a9-96fd-4371582d7ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","timestamp":"2018. március. 24. 18:00","title":"Hogyan bővítsünk luxushajót? Vágjuk ketté, és toldjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","shortLead":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","id":"20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa2af61-5625-4318-8d36-a3b9662810e7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","timestamp":"2018. március. 25. 09:47","title":"Amikor még a metrópótlót is elterelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]