[{"available":true,"c_guid":"d755eafc-5b64-422d-994c-e8deed15d264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel tesztelték Los Angeles nemzetközi repülőterén az automata boardingot. Nincs szükség útlevélre, beszállókártyára, az utasokat saját arcuk azonosítja.","shortLead":"Sikerrel tesztelték Los Angeles nemzetközi repülőterén az automata boardingot. Nincs szükség útlevélre...","id":"20180325_arcfelismeres_utlevel_es_beszallokartya_helyett_lufthansa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d755eafc-5b64-422d-994c-e8deed15d264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36f9ebd-3fe4-4244-b547-fa9864a56b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_arcfelismeres_utlevel_es_beszallokartya_helyett_lufthansa","timestamp":"2018. március. 25. 08:03","title":"Sikeres volt a Lufthansa tesztje: arcfelismerés jöhet útlevél és beszállókártya helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hidat építenek Kecskemét határában.","shortLead":"Hidat építenek Kecskemét határában.","id":"20180325_Tereles_az_M5oson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4558d9-ac19-470c-a65a-a207715e01b8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Tereles_az_M5oson","timestamp":"2018. március. 25. 10:09","title":"Terelés az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint hanyagság és gondatlanság okozta a tüzet. ","shortLead":"Az orosz elnök szerint hanyagság és gondatlanság okozta a tüzet. ","id":"20180327_Putyin_is_megszolalt_a_halalos_plazatuzrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06ad20b-df70-4667-88e3-4047fb98743f","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Putyin_is_megszolalt_a_halalos_plazatuzrol","timestamp":"2018. március. 27. 07:34","title":"Putyin is megszólalt a halálos plázatűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik rendőröket küldtek - közölte az MSZP.","shortLead":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik...","id":"20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4aa899-12ed-45be-b9a9-177383508eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","timestamp":"2018. március. 25. 16:17","title":"Kósa-ügy: rendőrök igazoltatták a demonstrálókat Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","shortLead":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","id":"20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d461f92-9578-4c93-ba7b-343a96924978","keywords":null,"link":"/elet/20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","timestamp":"2018. március. 26. 20:43","title":"Képernyőre került Pakisztán első transznemű híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában a nyomulós, mégis kicsit szerencsétlen erdélyi színésznő-áldozatot játssza. Interjú.","shortLead":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában...","id":"201807__jordan_adel_szineszno__haromszekrol_ufosagrol__kegyes_szerepek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeacdfe2-28e7-49e0-b97a-5263958707d5","keywords":null,"link":"/kultura/201807__jordan_adel_szineszno__haromszekrol_ufosagrol__kegyes_szerepek","timestamp":"2018. március. 25. 13:30","title":"Jordán Adél: Pikáns és groteszk, hogy Máté Gáboréknak udvarolok a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Részben visszatáncol korábbi algoritmusához az Instagram, így a jövőben kicsit úgy tűnik majd, mintha megint sorban jelennének meg a követettjeink által közzétett fotók. Ezen kívül egy új gombot is bevezetnek, bár ez utóbbi hasznossága egyelőre nemigen látszik.","shortLead":"Részben visszatáncol korábbi algoritmusához az Instagram, így a jövőben kicsit úgy tűnik majd, mintha megint sorban...","id":"20180326_instagram_hirfolyam_algoritmus_valtozas_uj_gomb_new_posts","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46e7ce8-f615-4cde-993a-3f84ec5d5784","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_instagram_hirfolyam_algoritmus_valtozas_uj_gomb_new_posts","timestamp":"2018. március. 26. 18:03","title":"Fent van Instagramon? Új gomb és fontos változások jönnek – az egyiknek biztos, hogy nagyon fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","shortLead":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","id":"20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d11e38-69ae-4fec-9e2d-f2fda99289ee","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 15:32","title":"Vágányzár lesz a vonatvillamos miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]