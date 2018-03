Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"250cce3b-36a1-4c85-b2e6-b110e673c75c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Londonban, a Canary Wharf-on fut egy fényreklám arról, hogyan is szárnyalt Orbán Viktor barátjai és üzleti köre.","shortLead":"Londonban, a Canary Wharf-on fut egy fényreklám arról, hogyan is szárnyalt Orbán Viktor barátjai és üzleti köre.","id":"20180326_Londonban_fenyujsag_hirdeti_hogy_8_milliard_dollar_landolt_Orbaneknal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=250cce3b-36a1-4c85-b2e6-b110e673c75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b60a00-ac81-4103-8a0d-b9f334c324a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Londonban_fenyujsag_hirdeti_hogy_8_milliard_dollar_landolt_Orbaneknal","timestamp":"2018. március. 26. 13:30","title":"Londonban fényújság hirdeti, hogy 8 milliárd dollár landolt Orbánéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan szorulnak vissza a dízelautók a hazai autópiacokon.","shortLead":"Gyorsan szorulnak vissza a dízelautók a hazai autópiacokon.","id":"20180326_dizel_hasznaltauto_joautok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616b90-8836-428b-8667-4d449438c66a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_dizel_hasznaltauto_joautok","timestamp":"2018. március. 26. 09:26","title":"Nem kell a dízeleket megállítani, megálltak azok maguktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A kis magyar nyomorúságot fekete humorral oldja az írónő a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írt első drámájában, a Pokémon góban.","shortLead":"A kis magyar nyomorúságot fekete humorral oldja az írónő a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írt első drámájában...","id":"201807__toth_krisztina__lecsuszasokrol_kervenyezesrol__elmulasi_kenyszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0372dd2-4d10-42cd-a685-dbd8dc0d032e","keywords":null,"link":"/kultura/201807__toth_krisztina__lecsuszasokrol_kervenyezesrol__elmulasi_kenyszer","timestamp":"2018. március. 25. 10:45","title":"Tóth Krisztina: A mai kor abszurditása leginkább groteszk formában ragadható meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Központi hiba lépett fel a Digi szolgáltatásában. Vasárnap este az ország különböző pontjairól érkeznek a hibajelzések.","shortLead":"Központi hiba lépett fel a Digi szolgáltatásában. Vasárnap este az ország különböző pontjairól érkeznek a hibajelzések.","id":"20180325_digi_nincs_internet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1c5360-9def-4433-96e2-da73f04bd0b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_digi_nincs_internet","timestamp":"2018. március. 25. 20:35","title":"Országszerte leállt az internet a Diginél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esten nem lehetett forgatni, most maga a színész-rendező töltött fel egy részletet a hivatalos csatornájára. ","shortLead":"Az esten nem lehetett forgatni, most maga a színész-rendező töltött fel egy részletet a hivatalos csatornájára. ","id":"20180325_Felkerult_a_tegnapi_Alfoldibeszelgetes_egy_reszlete_a_YouTubera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a494cf4-aaa3-4300-aa33-6e010b682019","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Felkerult_a_tegnapi_Alfoldibeszelgetes_egy_reszlete_a_YouTubera","timestamp":"2018. március. 25. 16:30","title":"Felkerült a tegnapi Alföldi-beszélgetés egy részlete a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"","category":"vilag","description":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló törvénytervezet már a parlament előtt van. Az viszont kérdéses, ki dönti el, mi az álhír, s mi a leleplezés. ","shortLead":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló...","id":"20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e070fd63-d19d-4f44-a80d-d7b61b712fcf","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","timestamp":"2018. március. 26. 11:08","title":"Álhírért tíz év börtön – egyelőre Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most azért növekedett meg a forgalom, mert felújítás miatt lezárták az egyik kifutópályát. Tavaly is volt hasonló pályazár, akkor azzal nyugtatták a lakókat, hogy 30 évente csak egyszer van erre szükség. ","shortLead":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most...","id":"20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeb7607-5555-484d-86d6-4b94aa5e858e","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","timestamp":"2018. március. 26. 20:30","title":"Ismét repülők zajától szenvednek Rákoshegyen, a lakók szerint átverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78535563-2dbf-4707-bd4e-5a24de53e794","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy álruhás formatervező, a gyermekét elveszítő írónő és egy téves telefonhívás nyomán az ősellenségben barátra lelő zsidó asszony is fontos szerepet játszott az empátia történetében. ","shortLead":"Egy álruhás formatervező, a gyermekét elveszítő írónő és egy téves telefonhívás nyomán az ősellenségben barátra lelő...","id":"20180325_Empatia_csakis_vele_johet_el_a_tarsadalmi_valtozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78535563-2dbf-4707-bd4e-5a24de53e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a942d1a-8fe6-4a6c-86f6-de457ebdffab","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180325_Empatia_csakis_vele_johet_el_a_tarsadalmi_valtozas","timestamp":"2018. március. 25. 20:15","title":"Empátia: csakis vele jöhet el a társadalmi változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]